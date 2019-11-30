«Стул на миллион долларов»: В московском музее выставили стеклянный трон, набитый пачками с «зелеными»

Деньги, разумеется, любят все. Шура Балаганов в своё время назвал сумму, которая нужна ему для полного счастья: 7400. В наше время среднестатистический россиянин, представляя пределы своего персонального счастья, чаще всего скажет: миллион долларов! Правда, как выглядит такая куча денег единовременно, мало кто себе представляет. Теперь с этим проще - в Москве будет выставлен стеклянный трон, сверху до низу набитый пачками долларов. Там как раз ровно миллион «зеленых».

И это, между прочим, произведение искусства. Арт-объект называется «Х10». Его создатель - питерский художник Алексей Сергиенко. «Стул на миллион долларов» сегодня доставили в Музей эмоций, который находится неподалеку от Курского вокзала. Здесь трон будет выставляться на всеобщее обозрение с 1 декабря. Автор рассказывает, что все желающие смогут на нем посидеть и, конечно же, сделать памятное селфи для Инстаграмчика.

- Деньги - настоящие! - я еще не успел задать вопрос, а Алексей уже начал на него отвечать. - В наш стеклянный трон мы грузили купюры с Игорем Рыбаковым на заводе, где объект из пуленепробиваемого стекла запаяли. Там были журналисты, которые перед этим имели возможность проверить купюры на подлинность. Так что все по-честному.

К слову, бизнесмен Игорь Рыбаков, состояние которого Forbes оценивает в 1,3 млрд долларов, полтора месяца назад уже отметился эпатажной выходкой. На одном из бизнес-форумов он разбросал в толпу 20 тысяч долларов. Говорят, тоже настоящих.

- Вы не боитесь, что придет в музей какой-нибудь орёл с молотком и попытается украсть эти деньги?

- У трона семь степеней защиты. Его просто так не взломать и не увезти - он вместе с подиумом весит больше 800 килограммов. Если честно, у меня из-за этого объекта уже возникла проблема: из моего «Музея эмоций» уволились двое сотрудников. Заявления подали, как только стало известно, что в музее будет выставлен трон с миллионом долларов. Говорят, им родные посоветовали. Мол, боятся, что будут попытки ограбления. Мы, конечно, усиливаем охрану.

У Алексеенко и Рыбакова есть планы какое-то время показывать «стул на миллион» в Москве, а потом устроить ему турне по крупным городам России.

- Когда это произойдёт, мы пока не знаем, - говорит художник. - Разумеется, одна из мотиваций создания такого арт-объекта, - получение прибыли. Сейчас нас просят привезти трон на одно бизнес-мероприятие. Посмотрим, потянут ли они аренду...

Итак, с 1 декабря стеклянный трон с миллионом долларов будет выставлен в Музее эмоций: Нижний Сусальный переулок, 5с18. Музей работает ежедневно с 11:00 до 21:00. Обычный билет стоит 600 рублей, льготный (пенсионеры, студенты, школьники) - 300.