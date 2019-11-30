2019-11-30T18:30:29+03:00
Звезды

Чеченский музей выразил благодарность посетителю "Третьяковки" за возвращение картины

Бдительный мужчина распознал в экспозиции галереи похищенную работу Александра Головина
Сергей СЕЛЕДКИН
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Национальный музей Чеченской республикиНациональный музей Чеченской республики
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Коллекционер Сергей Подстаницкий стал лучшим другом Национального музея Чеченской республики. Учреждение выслало Подстаницкому благодарственное письмо "за личный вклад в дело возвращения картины Головина", о чем сотрудник музея Милана Хадчукаева оповестила пользователей своей страницы.

Благодарности Подстаницкий удостоился за пост в фейсбуке. Осенью этого года, посетив выставку Поленова в "Третьяковке", мужчина с удивлением обнаружил, что одна из картин, украшающих выставку - полотно, пропавшее во время войны в Чечне.

Речь шла о работе ученика Поленова Александра Головина «Портрет Е. М. Татевосяна в бедуинской повязке». Несмотря на то, что утраченная из музея Чечни картина числилась под названием "Портрет индуса" или "Араб", Подстаницкий был уверен, что видит на выставке Третьяковки именно ее.

Публикация Сергея собрала большое количество перепостов, однако никто и подумать не мог, что дело приобретет невиданный размах. Портрет принадлежал частному лицу и, нисколько не таясь, "светился" в предыдущих выставках: например, пять лет назад он украшал экспозицию Головина.

- Уже тогда я говорил сотрудникам о возможном происхождении работы, но никаких мер не было принято, полотно даже не сняли, - вспоминал Подстаницкий.

Однако зритель недооценил волшебную силу фейсбука и хватку грозненских музейщиков. Доброхоты из числа заинтересованных лиц позвонили в Грозный и рассказали о происходящем. После чего вопрос возвращения картины в Чечню стал делом нескольких дней.

- Я сам позвонил в Грозненский музей и рассказал о посте, - сообщил "КП" музейный критик Александр Спивак. - Попал на заместителя директора. Она очень заинтересовалась, попросила прислать материалы по е-мейлу. Когда через пару часов в музей позвонили журналисты - об этой истории был в курсе уже министр культуры ЧР.

Грозненский музей взялся за дело немедленно. В итоге, как отмечает Спивак, человек, владеющий похищенной картиной, решил сам передать полотно Чечне. Возвращенная картина была размещена в купольном зале Грозненского музея, а официальную презентацию возвращенного добра приурочили к "Ночи искусств".

В истории Национального музея ЧР уже были случаи возврата произведений в фонды: в 2015 году в Грозный была возвращена картина П. Колчина «Горец с лошадью» (XIX в.); в 2016 году– картина В. Тропинина «Юноша с книгой (Мальчик с книгой)» (XIX в.).

ИСТОЧНИК KP.RU

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