"Пьют и ленятся": звезде "Универа" Анне Хилькевич стыдно за русских мужчин

Анна Хилькевич прославилась ролями в сериалах "Универ. Новая общага" и "СашаТаня". Актриса дважды была замужем. Своему нынешнему супругу Артуру яркая блондинка родила красавиц-дочек. Влюбленные вот уже четыре года счастливо женаты. При этом артистка души не чает в своем избраннике - для нее он является идеалом. А вот за русских мужчин ей бывает стыдно.

Героиней YouTube-шоу "Мамки" Дмитрия Шепелева стала актриса Анна Хилькевич. Телеведущий задал звезде 50 вопросов, один из которых звучал дословно: "Ань, тебе стыдно за русских мужчин?". На что артистка ответила: "Да, мне стыдно за них. Иногда. Они пьют, они ленятся и не любят помогать женщинам. Ну не все", - призналась она в интервью.

При этом отметила, что со своим избранником - 33-летним армянином по имени Артур счастлива в браке. Знаменитость подчеркнула, что с выбором не прогадала. По словам Хилькевич, ее супруг - самый сексуальный мужчина в мире. Актриса рассказала, что именно ради него отказалась от публикаций откровенных фото в соцсетях.

dmitryshepelev Анна Хилькевич во всей красе. Наслаждайтесь

Артистка также рассказала, что мечтает о большой семье и не прочь подарить возлюбленному еще наследников. Вместе с Артуром она воспитывает дочерей Арианну и Марию.

При этом звезда является одной из самых привлекательных актрис российского кино и желанной моделью для мужских журналов. К слову, Хилькевич не раз подозревали в увеличении губ и прочих преображениях. На этот раз она раскрыла свой секрет: "Главное, сохранить то, что сейчас есть. Я отрастила себе брови и определилась с цветом волос… А, и сделала себе грудь".

annakhilkevich Муж был рядом со мной в ту ночь тоже. Нам понравилось, это незабываемо

Напомним, 32-летняя Анна Хилькевич прославилась, исполнив роль Маши Беловой в сериале "Универ. Новая общага". Также она снялась в нескольких частях франшизы "Елки" и сериале "Барвиха". Помимо этого артистка пользуется популярностью в соцсетях. В Инстаграме у нее более восьми миллионов подписчиков. Секретом своего успеха она называет искренность и доброту, а также доброжелательное отношение к людям.