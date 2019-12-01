2019-12-01T11:22:57+03:00
Звезды

Возвращение Ветлицкой на заработки: певица удалила компромат из соцсетей и вновь полюбила родину

Как певица строит карьеру
Ирина ВИКТОРОВА
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Из одного телешоу в другое Наталья Ветлицкая ходит, чтобы повспоминать молодостьИз одного телешоу в другое Наталья Ветлицкая ходит, чтобы повспоминать молодость
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Билеты на шоу Натальи Ветлицкой «20x2020» в столичном «Крокусе» от полутора тысяч рублей на галерке, до десяти – в партере. Концерт через год, так что билеты еще разлетятся – поностальгировать публика «сорок плюс» любит. Молодежь Ветлицкую не знает, а вот тем, кто вырос на ее хитах, интересно послушать и «посмотреть в глаза» секс-символу 90-х.

Возвращение планируется масштабным – будет тур, клип, премьеры трех новых песен и старых хитов в новом звучании. Отобьет Наталья Ветлицкая инвестиции в свое возвращение и начнет прилично зарабатывать или ей будет тесно на сцене? Покажет время. Скорее всего, Ветлицкая сможет удержаться на плаву. Интересно, что последние годы Наталья Ветлицкая, не стесняясь в выражениях, критиковала жизнь в нашей стране, власть и т.п. - а тут вдруг подчистила в своих соцсетях весь компромат. Критиковала она нас из Испании – туда Наталья укатила почти 15 лет назад после того, как родила дочь. А теперь вот вернулась.

«Замшелая тусовка»

Из одного телешоу в другое Наталья Ветлицкая ходит, чтобы повспоминать молодость (работу, бывших мужей), порассуждать на разные темы, рассказать о возвращении на сцену. Никаких неудобных вопросов и откровений мы не услышали. Может это и правильно: для артиста творчество на первом месте. Если бы Наталья несколько лет подряд периодически «не размазывала» соотечественников… А теперь, когда вернулась из Испании работать в Россию, критика власти и народа исчезли со страницы Ветлицкой в Faceebook. Но такие посты «не горят» - все они скопированы и не раз обсуждались в прессе и соцсетях.

Вот только парочка самых «легких рассуждений» Ветлицкой о нас: «…Санкции, разруха и прочие беды, это ничто по сравнению с программой «жертвы», которую столетиями вбивали в подсознание населения на протяжении многих поколений…» «На днях посетила родину после двухлетнего отсутствия. Перемены разительные, впечатление феерическое: назад в номенклатурное прошлое, только очень жирное, фривольное и невероятно дорогостоящее. Может такое впечатление от того, что я посещала не места обитания исключительно пыльно-замшелой-гламурно-богемной тусовки, а обычные места пользования большинства сограждан, не знаю. В обычных районах и госучреждениях разруха и нищета, как и 30 лет назад, ничего не поменялось. И это в Москве, а не в какой-нибудь провинции…» Ветлицкая критиковала власть, законы, образ жизни россиян.

Такие посты «не горят» - все они скопированы и не раз обсуждались в прессе и соцсетях Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Такие посты «не горят» - все они скопированы и не раз обсуждались в прессе и соцсетяхФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Зарабатывать Ветлицкая из Испании приехала в эту самую «разруху». Подобных и похлеще высказываний у нее хватало с лихвой. С «замшелой» тусовкой Наталья уже встречается, и интервью в телешоу раздает, а ведь еще недавно критиковала отечественное ТВ. Если бы у Ветлицкой хватило духу прокомментировать, объяснить свои едкие посты в Facebook, ее бы быстро простили — и волна обсуждений стала меньше: народ у нас не злопамятный.

Легкие сложные деньги

Соцсети взорвались в ответ на появление Ветлицкой на ТВ. Отклики одобрения пробиваются сквозь волну критики – общее настроение отражает, к примеру, этот отзыв на официальной странице «Вечернего Урганта» в соцсетях: «Еще одна звездулька поиздержалась и приехала к россиянам, которых недавно обгаживала, за денюжкой!»

Соцсети взорвались в ответ на появление Ветлицкой на ТВ

Соцсети взорвались в ответ на появление Ветлицкой на ТВ

Денег она соберет. Ветлицкую будут звать на «заказники» - там миллиончик, здесь пару… Концертная программа у певицы будет достойной – с ней работают большие профессионалы. Хиты есть. Вот только хватит ли у Натальи Ветлицкой сил и задора колесить по городам и весям? Получится ли быть модной и расположить народ к себе? Последние годы певица воспитывала дочь в Испании, увлекалась медитациями, аюрведой (система индийской народной медицины), ездила в Индию на семинары по йоге и даже примкнула к духовному движению, которое пропагандирует «освобождение человечества от произвола старости, болезней и смерти». Подрабатывала Наталья риэлторской деятельностью. Говорили, что ее внезапное возвращение в Россию связано с тем, что европейские счета певицы оказались заблокированы. Но официальная версия, конечно же, другая – певица соскучилась по творчеству. Сейчас 55-летняя Наталья Ветлицкая рассказывает на ТВ о том, как бедно жила в 20-м веке в России. Верная тактика, чтобы расположить публику к себе. Интересно: сработает?

5 главных хитов:

«Посмотри в глаза»

«Душа»

«Раба любви»

«Playboy»

«Магадан»

Наталья Ветлицкая. Посмотри в глаза HQ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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