«Цена измены»: Бывшая жена футболиста Глушакова получила при разводе три квартиры в Москве и 100 миллионов рублей

В прошлом году громкий разрыв футболиста «Спартака» с женой Дарьей не обсуждал только ленивый. Сначала в Сеть попало видео, где запечатлён момент, как супруга застала спортсмена в бане с «подругой детства». После чего Дарья Глушакова подала на развод и тут началась настоящая война компроматов. В ход пошли записи личных разговоров, смс с угрозами и компрометирующие фото. На кону было немалое состояние футболиста.

В феврале Никулинский суд расторг брак футболиста. Тогда суд взыскал с Глушакова 10 миллионов совместно нажитого имущества в пользу его бывшей супруги. Однако Дарья обвинила футболиста в том, что он ещё до раздела имущества вывел со счетов около 200 миллионов рублей.

Процесс снова затянулся. А теперь суд все-таки удовлетворил большую часть требований бывшей жены Глушакова. Дарье достались солидные отступные: три квартиры в Москве, апартаменты в Сочи, загородный дом. За время бракоразводного процесса Глушаков попрощался со «Спартаком» и теперь является полузащитником «Ахмата».

Однако по решению суда спортсмен выплатит экс-жене и алименты, которые задолжал ей, играя в «Спартаке». Сумма космическая - около 80 миллионов рублей (6-8 миллионов в месяц в зависимости от результатов команды). Кстати, действующие алименты значительно скромнее - около 500 тысяч рублей (в зависимости от игры «Ахмата») в месяц на двоих дочерей. Плюс ко всему футболист по решению суда должен поделиться с бывшей частью компенсации после расторжения контракта со «Спартаком». А это ещё порядка 20 миллионов рублей.

Алименты на двух дочерей пока составят 500 тысяч рублей в месяцФото: Личный архив

- Все понимают, что исход в подобных спорах не может привести к полному удовлетворению обеих сторон, но поскольку, в основной части требований жалобы нашего процессуального оппонента было отказано, можно считать нашу работу успешной, - сказала в беседе с «КП» адвокат Глушакова Марина Дубровская, видимо, намекая на то, что стоматологическая клиника, которой владеет спортсмен, осталась в его активах. - В основе постановления Мосгорсуда осталось решение первой инстанции, которое мы не оспариваем. Как сказал Денис, все свои обязательства он выполняет. Что касается алиментов, мы понимаем, что сумма значительно снижена, но это произошло в связи с объективными событиями. Денис хороший отец и его дети ни в чем не нуждаются. Это наша основная установка.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Футболист вернул не все деньги»

-Изначально Глушаков вообще ничего не хотел отдавать Дарье, - рассказывает звёздный адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Дарьи Глушаковой. - Детей он хотел забрать себе, чтобы Дарья ему выплачивала алименты. Но планы Глушакова не сработали.

Что касается недвижимости, то суд поделил ее пополам, но мы несколько недовольны одним из объектов недвижимости, как его суд поделил. Когда в браке было нажито большое количество имущества и впоследствии при разводе происходит его раздел, то крайне сложно сделать так, чтобы оба супруга были удовлетворены исходом суда.

Что касается тех денег, которые Глушаков вывел со счётов ещё до раздела имущества, то тут получилась неоднозначная история. Несмотря на то, что мы все доказали с помощью банковских документов, полученных с помощью адвокатских запросов, первая инстанция вообще не увидела эти выведенные деньги.

Мосгорсуд увидел эти деньги и 42 миллиона рублей обязал Глушакова вернуть Дарье. Но это не все деньги, поэтому мы будем подавать кассационную жалобу. Мы выигрываем одно сражение за другим, несмотря на то, что у Глушакова есть связи, которыми он угрожал Дарье и большие деньги. Так что надеемся, что в соответствие с законом мы эту историю дожмём.

Согласна с Жориным и приятельница Глушаковой правозащитник Екатерина Гордон.

- Есть два способа получать алименты. В заранее оговорённой сумме, либо проценты от зарплаты в зависимости от количества детей. Если Глушакову присудили в процентном соотношении, то его выплаты будут зависеть от его гонорара, - говорит Гордон. - Часто футболисты с агентами придумывают всевозможные способы, чтобы уменьшить зарплату, но это довольно сложно сделать в официальной рыночной стоимости того или иного спортсмена. Дарье в данном случае остается надеяться на дальнейшую успешную карьеру футболиста Глушакова.

advokatzhorin Хорошо поработали

Что касается раздела по имуществу, то все выглядит адекватно и достойно. Даша продолжит безбедно жить и возможно откроет свой бизнес.

Что получила бывшая жена футболиста:

Квартира в Москве на Кутузовском проспекте площадью 200 кв.м.;

Квартира в Москве на Кутузовском проспекте площадью 120 кв.м.;

Квартира в Москве на улице Плющиха площадью 100 кв.м.;

Квартира в Сочи площадью 120 кв.м.;

Дом в Миллерово площадью 500 кв.м.