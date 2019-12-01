На Украине признали превосходство российских катеров

Крамольная идея сравнить характеристики украинского артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» и российского патрульного катера проекта «Соболь» пришла в голову военному эксперту , главе Украинского военного центра Тарасу Чмуту.

«Украинский МБАК (около 54 тонн) и российский «Соболь» (около 57,5 тонны). Интересно сравнить обводы корпуса у катеров одного тоннажа. Сразу видно, что МБАКи никак не адаптированы ни к скорости, ни к полноценным действиям в море. Надеюсь, на восьми корпусах ВМСУ закончит их закупку», - резюмирует Чмут в Твиттере, получая положенную порцию осуждения от читателей.

Но эксперт продолжает будить лихо, перечисляя в комментариях другие плюсы «россиянина»: скорость - в два раза выше, преимущество по мореходности. По радиолокационной незаметности «Гюрза-М» вряд ли значительно выигрывает у более крупного российского катера. Вообще, по мнению Чмута, проще закупать импортные подержанные катера, чем клепать свои: «Мы БТР изготовить не можем нормально, не то что корабль», - резюмирует военный эксперт.

Собственно, боевое применение катеров проекта «Гюрза-М» мы могли наблюдать в прошлом ноябре в районе Керченского пролива. Прямо скажем - не впечатлили.