Правительство согласилось увеличить страховку вкладов до 10 млн руб с нынешних 1,4 млн

Сейчас если банк рухнет, то вкладчикам выплачивают страховую сумму не более 1,4 млн руб. Но еще с 2018 года обсуждается возможность увеличения этого порога до 10 млн. Правда, не на весь период вклада, а на 3 месяца. Например, продал человек квартиру, положил свои 9,5 млн руб в банк, а тот через 2 месяца обанкротился. В этом случае Агентство страхования вкладов, предлагается в законопроекте, выплатит пострадавшему всю сумму. На днях Правительство РФ дало положительное заключение на нововведение.

- Это коснется тех, кто продал недвижимость, получил крупное наследство, госсубсидии и социальные платежи, - уточнил для «КП» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Кроме того, получат страховку и некоторые юридические лица.

- Это благотворительные фонды, религиозные организации, ТСЖ, огородные и садоводческие товарищества, гаражные и жилищно-строительные кооперативы, - продолжил Аксаков. - Сейчас они ничего не получают, а в случае принятия законопроекта им будут выплачивать страховую сумму 1,4 млн руб. В основном, у таких организаций на счетах находится не более 300 тыс руб.

Новшество не вызовет заметного увеличения страховых взносов.

- За все предыдущие годы было выплачено примерно 1,5 трлн руб страховых денег, а если бы то, что сейчас предлагается, действовало раньше, то это бы добавило всего 700 млн руб, - подсчитал наш собеседник.