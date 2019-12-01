Внучка Льва Яшина: В фильме про дедушку актеры просто идеально подобраны

- Вы дедушку помните? - спрашиваем у внучки великого голкипера Натальи Вяльцевой.

- Я его прекрасно помню. Он умер в 1990 году, мне было шесть лет.

- Он вас брал на стадион?

- Нет. Он был уже без ноги. Дома футбол смотрел. Когда растешь в доме, где кубки, семейные реликвии, все это видишь. Всегда было много гостей, друзей, общих воспоминаний. Очень много видео с тех времен. Какие-то журналы и газеты выходили, печатали. По телевизору смотрели программы всей семьей. Ты живешь в этой атмосфере и понимаешь, кто твой дедушка.

Внучка Льва Яшина Наталья Вяльцева с бабушкой Валентиной ТимофеевнойФото: Из личного архива

- Вы фильм видели?

- Я была на предпоказе. Я в таком восторге! Фильм основан на реальных событиях. Я знаю все истории, которые там показаны. Слышала их от бабушки, от родителей по несколько раз. Все это подтверждается фотографиями, видео. На фильм мы ходили с супругом и старшей дочерью. Маргарита сказала: бабушка, все именно так, как ты рассказывала! Даже у ребенка 14-летнего эта картинка совпала с этими историями. Где-то художественный вымысел есть, но его немного. Очень много жизненных историй. Народу было очень много. Свободных мест не было в кинотеатре «Октябрь». Воспринимали фильм хорошо. В самые знаковые моменты фильма раздавались аплодисменты. Было где прослезиться. Триллер со спортивной точки зрения и романтика.

Наталья с дедушкойФото: Личный архив

- Как вам актеры?

- Просто идеально подобраны. Дедушку играли два актера и бабушку. Юлия Хлынина просто красавица, сильная, сыграла бабушку. Александр Фокин – идеально подобран по типажу. Хотя в молодости я его не видела. Но дома много фото в архиве. Я написала Александру в Инстаграме спасибо. Все детали были четко отображены в типаже. Мне много с кем удалось повстречаться. Актерский состав, много ветеранов. Бабушкины подруги пришли, они тоже были изображены в фильме. Зинаида Яковлевна Голунова – жена Михаила Голунова, товарища по рыбалке. Семьями дружили. И до сих пор Зинаида Яковлевна заходит, они с бабушкой чаевничают.

- Вы похожи на бабушку.

- Однозначно, особенно характером, жизненной позицией. Первым делом после премьеры мы прибежали с дочкой к бабушке. Первый ее вопрос: «Как Лев?» А потом уже – о себе. Было ли соблюдена цензура, в хорошем смысле. В плане – никакой вульгарности. Образы, одежда, макияж. У бабушки с дедушкой все было сдержанно в жизни. В фильме были романтичные сцены. Момент знакомства, потом история в ЗАГСе. Когда они расписывались, бабушка отказалась менять фамилию - Шашкова. Дедушка возмутился. Бабушка быстро поменяла свое решение. Дедушка проявил характер – настоял на своем. Тысячу раз бабушка рассказывала эту историю.

Наталья ВяльцеваФото: Личный Архив

Очень сильный момент – история про Чили, когда он пропустил, играя за сборную, несколько мячей. Было много неприятных моментов в то время. И показаны последствия этого проигрыша сборной. Не хотелось бы думать, что именно так и было. Мне очень спорт понравился, спортивные моменты, сцены. И озвучка крутая. Бабушка не смогла пойти на просмотр по состоянию здоровья. Нам обещали, что на следующей неделе ей покажут фильм. Бабушка волновалась, но я ее успокоила. Она завороженно меня слушала.