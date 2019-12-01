«Считают себя полубогами»: судмедэксперта, который нашел в крови «пьяного мальчика» алкоголь, решили не отстранять от работы

Скоро будет полгода, как не стало пятилетнего Вани С. из Кировской области. 13 июля мальчик катался на велосипеде по селу Буйское Уржумского района.В этот момент навстречу ему несся 45-летний майор местной полиции Сергей Меньшиков. Его «Ниссан» затормозить не успел. Ваня отлетел на 17 метров. Спасти его врачам не удалось, слишком много травм: ушиб легких, разрыв правой доли печени, переломы...

Позднее судмедэксперт Сергей Насонов найдет в крови Вани 0, 51 промилле алкоголя. Родителям скажут: «У вас сын был пьяный, водитель ни в чем не виноват».

Близкие Вани напугались, что дело сейчас замнут и полицейского не накажут, и подняли шумиху. Тогда дело взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин. В морге прошли обыски. Оказывается, там не было даже холодильника. Ребенок несколько суток лежал на столе в комнате. Судмедэксперт признал, что анализ провел некорректно и должен был проверить результаты. Следователи потребовали отстранить его от должности. Возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

Справедливость почти восторжествовала. Вот только Насонов по-прежнему работает в Кировском областном бюро судмедэкспертизы, а Сергей Меньшиков - ходит при погонах. В деле о ДТП он проходит как свидетель.

Скоро будет полгода, как не стало пятилетнего ВаниФото: Личный архив

- Сергей Насонов обратился в Кировский областной суд и обжаловал ходатайство следователей. Его удовлетворили. В итоге он все так же работает и проводит экспертизы, от которых зависит жизнь людей. Меньшикова тоже оставили при должности, - рассказала «Комсомольской правде» представитель семьи погибшего ребенка Жанна Шмидт.

В управлении МВД по Кировской области отрапортовали: по результатам служебной проверки, майор полиции правил дорожного движения не нарушал.

- Сотрудник полиции прошел медицинское освидетельствование, наличие алкоголя в его организме не обнаружено. По предварительным данным, он не имел реальной возможности предотвратить столкновение. От исполнения служебных обязанностей он не отстранен, - прокомментировали в полиции.

По мнению представительницы семьи Жанны Шмидт, этих документов вообще не существует.

- Следователи запросили документы, и им ничего не предоставили. Скорее всего, Меньшиков вообще никаких проверок не проходил. Сейчас, наверное, быстренько подделают все. Есть много свидетелей, которые говорят, что Меньшиков отказался проходить медосвидетельствование. Он ехал после двухдневной гулянки в честь дня рождения родственница его жены. Конечно, как он мог быть пьяным после этого? - возмущается Шмидт.

В деле, по словам Жанны, нет даже схемы ДТП. А по результатам автотехнической экспертизы, шестилетний ребенок разогнался на старом велосипеде до 19, 6 км/ч. Результаты будут обжаловать.

- Ну не может физически он ехать с такой скоростью. Я делала запрос лабораторию завода-изготовителя велосипеда, на котором Ваня ехал. Он развивает скорость максимум 4-5 км/ч. Бред же. Они считают себя полубогами и поэтому делают что хотят. На прошлой неделе к маме ребенка на работу приходили из полиции. Говорили: придет Меньшиков, будет прощения просить. Видимо, договориться хочет. Но кому сейчас нужны его извинения? - прокомментировала представитель семьи «пьяного мальчика».