Почему за 30 лет не найдена вакцина от СПИДа

- К сожалению, СПИД давно стал частью политики, - рассказала "КП" Лана Паршина. – Это я увидела на пример Кубы. Мариэла Кастро (родная племянница Фиделя Кастро, которой поручено на острове заниматься данной проблемой) в интервью мне рассказала о том, что учредитель крупного американского фонда «Амфар» (по борьбе со СПИДом) Матильда Крим предлагала кубинцам продать патент на изобретенное лекарство, сдерживающее вирус ВИЧ в организме (чтобы потом продавать его втридорога). В ответ Мариэла Кастро предложила американцам вместе разрабатывать вакцину против СПИДа. Но фонд Матильды отказался работать с ними. Причина - политика и эмбарго!

Я написала письмо в фонд по борьбе со СПИДом Элтона Джона с прямой просьбой от Мариэлы Кастро: «Помогите Кубе!». Фонд не захотел выдать грант кубинцам – опять же политика, эмбарго! Работать над вакциной против СПИДа невыгодно Америке, потому что есть так называемая «биг-фарма» (большие фармацевтические компании, у которых свои интересы), и есть так называемые благотворительные фонды по выкачиванию денег И все это бизнес, которому вакциона против СПИДа не нужна.

При этом я посмотрела, кому тот же фонд Элтона Джона (которому я писала с просьбой выделить грант Кубе) помог.

В России он выдал свой грант в 2 млн. фунтов СПИД-центру Антона Красовского (открытого представителя гей-меньшинств), свидетеля на свадьбе Ксении Собчак. Я говорила с Красовским, он сказал, что основная задача его московского СПИД-центра – оказание ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ помощи заразившимся. Как вы понимаете, отчитаться на бумаге можно всегда. Также спросила мнения Красовского на счет того, что 38 млн. фунтов фонд выделил Украине на борьбу со СПИДом. Это же по миллиону на человека - на Украине населения-то реального осталось примерно 38 млн. человек. Красовский мне ответил: «Это все копейки!».

Из каких денег фонды выдают свои гранты? Эти фонды занимаются тем, что устраивают крутые вечеринки с приглашением первых голливудских звезд, куда съезжаются миллиардеры со всего мира. Например, американский фонд «Амфар» - генератор огромных денег, каждый год на Канском фестивале проводит «День борьбы со СПИДом», сбор денег и большое светское событие года в Каннах. Фонд Элтона Джона проводит такую же вечеринку во время мероприятия по присуждению Оскара.

Я ходила на эти балы. Каждый год там примерно одни и те же люди. Кстати, часто там можно увидеть Ксюшу Собчак и наших светских львиц, типа Виктории Бони. Но все они как миленькие оплачивают вход по самому высокому для них тарифу – выкладывают от 10 тыс. евро за возможность пообщаться хотя бы так со звездами и типа покрутиться в высшем обществе. Вот этот «европейский мусор» съезжается со всего мира именно на вечеринки «Амфар» (борьба со СПИДом), на вечеринки фонда Элтона Джона и так далее.

Лана Паршина со своей героиней Мариелой Кастро обсудили тему борьбы со СПИДом

С "европейского треша" берут самую высокую расценку.

- На эти высокопарные вечеринки может любой попасть?

- Да, любой, кто заплатит деньги. Есть специальные агентства, которые регистрируют гостей за входную плату. Знаю агентство, которое этим занимается, там расценки есть. Эти агентства получают свои чаевые – 25 процентов берут себе в карман – поставляют на эти мероприятия людей.

В своем фильме я задаюсь вопросом, а куда же на самом деле идут собранные таким образом деньги этих фондов? Фонд Элтона Джона, «Амфар» - это раздутые бюджеты. Глава фонда, куча работников, которые получают зарплаты, бонусы и все остальное. Считается, что львиная часть денег идет вроде как на исследования в этой области. Но получается очень смешно – не на помощь, а вроде как на проекты, только они долго ничего не могут найти. А отчитаться, скажем, об оказанной психологической помощи заразившимся, элементарно, вы же понимаете.

Стоит ли все эти прекрасные мероприятия устраивать и кричать с больших трибун, как надо на борьбу со СПИДом бросить все средства прогрессивному человечеству (а прежде всего это еще и борьба за права секс-меньшинств)? Эти фонды - мыльный пузырь.

Кстати, вы не задавались вопросом – почему богатые люди создают благотворительные организации? А это прекрасная возможность не платить налоги. Вот Элтон Джон зарабатывает большие деньги. Если он отдает их в фонд, где они крутятся, то с них налоги не платит. И недвижимость покупается на фонды, не платя налоги, и всевозможные услуги и блага можно получать через фонд, в обход налогов. Например, такое благо цивилизации, как частный самолет, принадлежит не Элтону Джону, а его благотворительной организации. Но Элтон Джон спокойно себе пользуется им как соучредитель фонда – летает на нем в ту же Ниццу, и туда же на этом самолете привозит принца Гарри вместе с женой отдохнуть… При этом Элтон Джон выглядит почти что бедным: никаких доходов, одни расходы!

Есть определенное списывание налогов. Как правило, трансфонд для чего создается людям – для того, чтобы им распоряжались таким образом, что как бы у людей наличных нет. Была ситуация, кстати, с сыном Маргарет Тэтчер, когда мамочка держала деньги в офшорах, и трансфонд так запрятал недвижимость, что сын долгое время не мог получить дом по наследству, потому что он был зарегистрирован и перезарегистрирован на компании в офшоре и так далее. Причем все легально. У каждого фонда есть офис, огромные свои расходы. Надо же и оплачивать штат работников, который организовывает эти громкие вечеринки и высокопарные вещи. Деньги идут на зарплаты, на разные «административные расходы», и лишь примерно 10 процентов идут на гранты. Но и эти гранты распределяют «своим» из «кружка по интересам».

А, например, собрать деньги на разработку вакцины против СПИДа – нет, зачем же, бизнес процветает и без этого!

Я в своем фильме уделяю внимание и такой проблеме, о которой говорит и Мариэла Кастро – «стигма» (в переводе, клеймо). Почему людей, кто заразился ВИЧ, считают «изгоями» в обществе? Ведь заражение может произойти и в больнице, и в маникюрном салоне, и вообще это может быть цепь случайностей. Пример тому прекрасная певица Офра Хаза. Выходила замуж девственницей, не изменяла, но не повезло с мужем, заразил СПИДом. Умерла в расцвете лет.

Журналист Павел Лобков открыто говорит, что 10 лет живет с ВИЧ. Надо отдать ему должное. Смелый, открытый и честный человек. Не побоялся рассказать об этой проблеме, заявить, признаться и предупредить других: будьте осторожны.

Фильм Ланы Паршиной можно будет увидеть в интернете.