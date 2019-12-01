Владимир Соловьев - о запрете школьникам в Латвии учиться на русском: Если бы такое случилось в Швейцарии или Бельгии - это назвали бы дикостью

- Владимир, в Латвии окончательно запретили школьникам учиться на русском. Причём - такой вердикт вынес конституционный суд. И это решение распространяется не только на государственные, но и на частные школы... Вот же кошмар.

- Для меня это очень странно. Потому что в мире, в котором всегда говорят о свободе выбора человека, о возможности расширять кругозор, о том, что культура – всегда очень важно... И - исходя из этого, необходимо уважать культуру разных народов, народностей и национальностей. Так вот, в этом мире - как раз тенденция обратная.

Если посмотреть, сколько государственных языков в Швейцарии... (Конституция Швейцарской Конфедерации в статье 4 закрепляет 4 языка в качестве национальных/государственных (Landessprachen): немецкий (Deutsch), французский (français), итальянский (italiano) и ретороманский (rumantsch) прим. Ред.).

- ...А что происходит в тех же Соединенных Штатах Америки, где возможен и испанский язык, а в некоторых коммунах - объявления и на русском, и только приветствуется знание разных языков.

Так вот - поэтому такого рода дискриминация языка (русского - в Латвии. - А. Г.) мне кажется более чем странной и очень недальновидной.

Как люди должны жить в мире, так и мировые и национальные культуры должны находиться в гармонии.

Что-то запрещать, мне кажется, в Европе, вежливо говоря, не модно. И те запреты, которые были, они нас невольно отсылают к печальным тоталитарным временам, о которых современная Европа уж точно пытается забыть.

Поэтому, запрещать, особенно - язык, особенно там и тогда, где и когда (речь все о той же Европе. - А.Г.) национальные меньшинства, наоборот, пытаются защищать и создавать для них максимальные условия, чтобы они не потеряли своей идентичности и не забывали свои корни... Конечно, при том, что они оказываются вовлечены в контекст современного мира, то есть никто не заставляет их жить обособленно, но никто и не запрещает им знать языки.

Можно ли себе представить, чтобы такого рода деяния, как в Латвии, происходили, скажем, в той же Швейцарии, в Бельгии? Это было бы дикостью, это было бы более чем странно.

Тем более – поднимать это на такой высокий уровень законодательства. Это мне кажется, вежливо говоря, лишним.

- А если - не вежливо? Там родители тревогу бьют, что десятки тысяч детей потеряют шанс получить хорошее образование.

- А если - не вежливо, то... Когда ты граничишь с такой страной, как Россия, - то надо быть абсолютно - начисто лишенным всякой прагматичной смекалки, чтобы лишать людей, которые у тебя живут, возможности потом работать с Россией, с российскими потребителями. И вместо того, чтобы использовать все возможности и дать людям право выучить иностранные языки, в первую очередь языки соседей, конституционно это запрещать – это, по крайней мере, глупо.

Любовь к своей родине не формулируется запретом к изучению иностранных языков.

- Как Россия должна ответить на этот беспредел?

- Никак. Россия должна действовать в рамках законодательства.

Если мы считаем, что это нарушает права русских, русскоязычных - мы же защищаем русский язык, - для этого, как я понимаю, есть, в частности, Венецианская комиссия. То есть, надо действовать максимально активно в этой области. Плюс - необходимо понимать, что у нас есть структуры, которые помогают изучать русский язык. Эти структуры должны работать также активней и четче, используя самые разнообразные методы, в том числе, и в интернете.

Плюс - было бы очень полезно, чтобы мы максимально расширили квоты, в том числе, и бесплатные, для иностранных студентов, которые хотят приезжать в Россию и учиться у нас. В частности, изучая и русский язык как иностранный, и просто получая самые разнообразные профессии в нашей стране.