Лера думает по-русски, а говорит «по-сказочному»

Пластилин у Леры - «мо», а планшет - «ва». Из обычных слов пока получаются только «муха», «туча» и «сова». И то, только благодаря начавшимся занятиям с дефектологами.

- Девочка все прекрасно понимает! – утверждают специалисты. - И пассивный словарь (то есть те слова, которые Лера знает, но не умеет произносить) у нее очень большой. Если продолжать реабилитацию, очень скоро девочка заговорит, как обычный здоровый ребенок.

Ключевые слова «если продолжать», но занятия в реабилитационном центре стоят недешево. Тем более, что лечение ДЦП требует работы не только с дефектологом…

- Ах, если бы я тогда еще, в роддоме, настояла на диагнозе, который сама же и поставила своей дочке – сокрушается мама, - сейчас бы Лера была уже болтушкой! Ведь я чувствовала, что с ней что-то не так, хотя дочка и родилась в срок, и беременность была нормальной… И все мне говорили: «Успокойтесь, мамаша, все с ребенком в порядке». Но я чувствовала!

Шло время, другие дети уже голову держали, а Лерочка оставалась вялой и почти не двигалась. И мама возобновила попытки забить тревогу. Но снова тщетно:

— Нас с месяца наблюдали в районной поликлинике, говорили ребенок развивается в соответствии с возрастными нормами. Я была у нескольких неврологов, и все твердили: «евочка здорова!».

Мама обратилась к платным врачам, затем в НИИ педиатрии. Но только в год, когда Лерины ровесники уже вовсю ходят, а некоторые уже и говорить начинают, девочке, наконец, поставили диагноз – детский церебральный паралич. Конечно, много времени было упущено и нагонять приходится до сих пор.

Сейчас Лера посещает занятия в детском инклюзивном центре «Вместе весело шагать». Благодаря помощи специалистов, начала потихоньку ходить, а потом и бегать. Научилась смеяться, шутить. Даже в детский сад пошла!

- Если мы продолжим заниматься, через год Лера сможет говорить, самостоятельно есть и передвигаться и пойдет в нормальную школу! – глаза мамы восторженно загораются, но тут же тускнеют. – Вот только где взять 540 000 рублей на годовой курс? У нас в семье работает только папа. Я ухаживаю за дочкой. Мы выжаты до копейки. Молю, помогите! Ведь обществу тоже выгодно, чтобы моя девочка не осталась инвалидом и не повисла на шее других. Мы делаем все от нас зависящее. Пожалуйста, подержите нас!

Звоните: +7 (926) 941 96 62 Виктория, куратор семьи

Помочь через смс можно, отправив сообщение на номер 3443 с текстом Гольфстрим 300, где 300 – это любая сумма пожертвования.

Реквизиты

Наименование: Благотворительный фонд помощи тяжелобольным людям «Гольфстрим»

ПАО «Сбербанк»

Расчетный счет в рублях: 40703810638000004775

БИК: 044525225

к/с: 30101810400000000225

Адрес: 127287, Москва, 4 Вятский переулок, д. 16, корп. 2

ИНН: 5017998033

КПП: 771401001

Назначение: Благотворительное пожертвование на лечение Леры Жигайло. НДС не облагается.

Способы помощи через интернет указаны на сайте фонда. www.golfstreamfond.ru