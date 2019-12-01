Источник "КП" в экстренных службах сообщил предварительный список погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье. Напомним, трагедия произошла в воскресенье, 1 декабря.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/747129" frameborder="0"></iframe> В Забайкалье автобус с людьми упал с моста.Рейсовый автобус сорвался с моста и упал в реку в Забайкальском крае: пассажиров зажало в салоне

Отмечается, что личности двух жертв страшной аварии на данный момент не установлены, список уточняется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/747117" frameborder="0"></iframe> Спасатели работают на месте ДТП в Забайкальском крае.Рейсовый автобус сорвался с моста и упал в реку, пассажиров зажало в салоне (c) Ruptly

Личности двух жертв трагедии на данный момент не установленыФото: Фото очевидцев

Список погибших (имя, год рождения):

Лыков Иван Викторович 1986

Коновалов Кирилл Александрович 2001

Шайдурова Татьяна Кирилловна 1978

Горковенко Екатерина Ивановна 1994

Тонких Евгения Евгеньевна 1995

Рубасов Сергей (водитель)

Баранов Юрий Борисович 1971

Пестерева Жанна Михайловна 1994

Хлызов Владимир Григорьевич 1956

Гафурова Любовь Васильевна 1960

Воробьёва Виктория Владимировна 2016

Воробьёв Олег Владимирович 2018

Астафьев Владимир Михайлович 1975

Бобров Вадим Анатольевич 1977

Джаралгапов Ербол Аскатович 1988

Мосиченко Дмитрий Владимирович 2005

Шадрина Людмила Александровна 1962

Напомним, сегодня днем список пострадавших в ДТП с автобусом под Сретенском в Забайкалье был обновлен. На 17:00 по МСК сообщалось, что девятнадцать человек, согласно списку пострадавших в ДТП с автобусом под Сретенском, попали в больницы.

Утром 1 декабря рейсовый автобус Сретенск-Чита потерпел крушение, проехав всего 60 км. пути. При падении с моста в реку ( автобус пролетел шесть метров и перевернулся на крышу) сразу погибли 19 человек, в том числе двое малышей - 2 и 4-5 лет.

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