Предварительный список погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье
Источник "КП" в экстренных службах сообщил предварительный список погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье. Напомним, трагедия произошла в воскресенье, 1 декабря.
В Забайкалье автобус с людьми упал с моста.Рейсовый автобус сорвался с моста и упал в реку в Забайкальском крае: пассажиров зажало в салоне
Отмечается, что личности двух жертв страшной аварии на данный момент не установлены, список уточняется.
Спасатели работают на месте ДТП в Забайкальском крае.Рейсовый автобус сорвался с моста и упал в реку, пассажиров зажало в салоне (c) Ruptly
Личности двух жертв трагедии на данный момент не установленыФото: Фото очевидцев
Список погибших (имя, год рождения):
Лыков Иван Викторович 1986
Коновалов Кирилл Александрович 2001
Шайдурова Татьяна Кирилловна 1978
Горковенко Екатерина Ивановна 1994
Тонких Евгения Евгеньевна 1995
Рубасов Сергей (водитель)
Баранов Юрий Борисович 1971
Пестерева Жанна Михайловна 1994
Хлызов Владимир Григорьевич 1956
Гафурова Любовь Васильевна 1960
Воробьёва Виктория Владимировна 2016
Воробьёв Олег Владимирович 2018
Астафьев Владимир Михайлович 1975
Бобров Вадим Анатольевич 1977
Джаралгапов Ербол Аскатович 1988
Мосиченко Дмитрий Владимирович 2005
Шадрина Людмила Александровна 1962
Напомним, сегодня днем список пострадавших в ДТП с автобусом под Сретенском в Забайкалье был обновлен. На 17:00 по МСК сообщалось, что девятнадцать человек, согласно списку пострадавших в ДТП с автобусом под Сретенском, попали в больницы.
Утром 1 декабря рейсовый автобус Сретенск-Чита потерпел крушение, проехав всего 60 км. пути. При падении с моста в реку ( автобус пролетел шесть метров и перевернулся на крышу) сразу погибли 19 человек, в том числе двое малышей - 2 и 4-5 лет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ДТП с автобусом под Читой: при падении с моста в Забайкалье чудом выжили 22 пассажира
Трагедия произошла на трассе Сретенск – Чита в 60 километрах от райцентра днем 1 декабря. ДТП с автобусом под Читой 1 декабря унесло жизни 19 человек. Погибли 18 пассажиров, в том числе двое малышей, и водитель Сергей Кубасов. Автобус упал с моста в реку Куянда с шестиметровой высоты и «встал» на крышу (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU