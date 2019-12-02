Поездки по России на Новый год 2020: 10 самых популярных маршрутов

Туроператоры дружно говорят и о растущем интересе к поездкам по России на Новый год 2020. Дело тут не только в моде на внутренний туризм. Но и в том, что сами турфирмы лишь недавно обратили внимание на не столь раскрученные, как Сочи с Красной Поляной или Крым с Кисловодском, российские регионы.

Даже на популярные отечественные снежные склоны Чегета и Домбая буквально до прошлой зимы 90% горнолыжников приезжали самостоятельно, признает Майя Ломидзе. И жить предпочитали на съемных квартирах. Сейчас растет доля пакетных туров (при том, что с заграничными путешествиями всё наоборот - интернет-бронирования с каждым годом активнее).

- Спрос появился даже на такие экзотические маршруты по России, как Югра, Мурманск и Тюмень. Это говорит о том, что экскурсионка по традиционным направлениям уже поднадоела, и люди ищут новые варианты для путешествий, - считает Майя Ломидзе.

Среднюю стоимость новогоднего путешествия по России назвать в принципе можно - 18 - 25 тысяч рублей на человека за 5 дней, не считая дороги, по данным АТОР. За эти деньги можно найти варианты и на горнолыжных курортах, и в санаториях, и на Золотом кольце. Но все же это средняя температура по больнице. Потому как есть и совсем бюджетный отдых в хостелах и пансионатах, где можно уложиться в 2 тысячи рублей на брата за 4 дня во время каникул. И никто не мешает за те же 4 дня потратить 350 тысяч рублей только на проживание в отеле.

- Железнодорожные туры в Великий Устюг на праздники распроданы полностью, - дает расклад по наличию мест Дарья Домостроева, PR-директор “Интуриста”. - Не лучше обстоит дело и с отелями Красной Поляны, выбирать уже практически не из чего. А вот в Большом Сочи еще можно найти места в популярных отелях. Кстати, на сайтах бронирования в большинстве отелей Сочи свободных номеров вы не найдёте, все будет продано, тогда как у туроператоров еще могут оставаться заранее выкупленные номера в отелях. Если не хотите покупать весь тур, берите только «наземное обслуживание» - то есть отель, он обойдется вам гораздо дешевле, чем напрямую в гостинице.

10 САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ МАРШРУТОВ ПО РОССИИ НА НОВЫЙ ГОД 2020*

Сочи и Красная Поляна

Краснодарский край (все остальные курорты)

Кавминводы

Крым

Санкт-Петербург

Москва

Казань

Золотое Кольцо

Великий Устюг

Экскурсии по регионам, от Мурманска до Дальнего Востока

*По данным Ассоциации туроператоров России.