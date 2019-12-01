«Ударила меня по голове»: Волочкова простила обидевшую ее мать

О своих сложных отношениях с мамой балерина Анастасия Волочкова рассказала в своих новых мемуарах «Плата за успех».

- Мама вовсе не была бессребреницей — в какой-то момент прямо сказала: «Настя, сколько процентов ты будешь платить мне от своей концертной деятельности?» Я как-то растерялась,-вспоминает артистка в своих мемуарах.-Нет, ничего плохого в том, чтобы передавать моей маме деньги, я по-прежнему не видела. Она же моя мама! Но я вспомнила квартиру, которую она от меня получила, шубы, деньги, переписанную на нее студию… Но самое главное — будем откровенны — она ведь не профессионал в творческих вопросах. У нас с ней постоянно были споры — какую фотографию взять для афиши, какие номера поставить в концерте и в каком порядке. Но хуже всего, что она не терпела возражений. Был даже такой случай: перед концертом мы спорили с мамой в гримерной из-за «Умирающего лебедя», я доказывала ей, что его нельзя ставить в начале концерта, потому что это медленный номер и зрители просто сразу уснут. Такие номера надо ставить в середине или конце. И когда мама поняла, что ей меня не переспорить, она ударила меня по голове.

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Это ужасно, но вот сейчас, когда мне больше сорока лет, я вдруг поняла, что мне уже лет пятнадцать не хочется просто подойти к маме и обнять ее.

Однако сейчас Анастасия Волочкова признаётся, что нашла в себе силы простить мать. В честь примирения с родительницей артистка дополнила свои мемуары новой главой «Расплата за успех», в которой благодарит свою маму, называя ее близким человеком.

- Я еще огромное спасибо хочу сказать моей маме. Своей дочке Арише. Всем тем людям, которые меня любят, уважают и ценят за то, что я все в жизни пытаюсь делать вопреки обстоятельствам,-благодарит близких балерина.-Но я очень устала быть сильной. И не судите меня строго.

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Плюс ко всему Волочкова поздравила маму с грядущим днём рождения в своём Инстаграме. Таким образом артистка подчеркнула, что ближе матери и дочери у неё пока никого на свете нет.