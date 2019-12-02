2019-12-02T01:14:58+03:00
Звезды

«Праздник принцессы»: Киркоров потратил на день рождения дочери более миллиона рублей

Алле - Виктории исполнилось 8 лет
Игорь ПОЛЯКОВ
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Фото: instagram.com/katyalelofficial/Фото: instagram.com/katyalelofficial/
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Каждый год Филипп Киркоров удивляет своих детей тематическими праздниками. На сей раз король сцены организовал в честь 8-летия своей дочери Аллы-Виктории день рождения в стиле ее любимой сказки «Аладдин».

Ресторан «Шале Березка», в котором артист всегда отмечает семейные праздники, был оформлен, словно восточный базар.

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#repost @vshelyagova День Рождения Аллы-Виктории в стиле сказки Алладин #филиппкиркоров #киркоров #аллавикториякиркорова #аллавикторияфилипповнакиркорова #аллавиктория #мартинкиркоров #мартинфилипповичкиркоров #детикороля #дети #семья #киркоровы #family #children #happybirthday #allaviktoriyakirkorova #filippkirkorov #kirkorov #fkirkorov #philippkirkorov
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Детей развлекали акробаты, клоуны.

А в качестве специального гостя выступил Александр Ревва.

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Вероничка поздравляет Аллу-Викторию с Днём Рождения и это очччень трогательно и забавно : в два раза младше и в два раза меньше, а взгляд - глаза в глаза!) #никаниколаева #верониканиколаева #аллавикториякиркорова @allavictoriyakirkorova @fkirkorov Фото @uliaveronika
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Праздник Филипп провёл своими силами. Напомним: артист несколько лет назад вложился в компанию Phillparty, которая занимается организацией детских праздников.

Впрочем, на банкет ушли немалые деньги. Средний банкетный чек на одного человека в этом элитном ресторане на Рублевке стоит пять тысяч рублей. В общей сложности Киркоров потратил на 8-летие дочери более миллиона рублей.

Поздравить Аллу - Викторию пришли дети Стаса Михайлова, Яны Рудковской, Сергея Лазарева, Ани Лорак, Кати Лель, Жасмин, Татьяны Навки и других артистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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