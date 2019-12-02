«Праздник принцессы»: Киркоров потратил на день рождения дочери более миллиона рублей
Каждый год Филипп Киркоров удивляет своих детей тематическими праздниками. На сей раз король сцены организовал в честь 8-летия своей дочери Аллы-Виктории день рождения в стиле ее любимой сказки «Аладдин».
Ресторан «Шале Березка», в котором артист всегда отмечает семейные праздники, был оформлен, словно восточный базар.
Детей развлекали акробаты, клоуны.
А в качестве специального гостя выступил Александр Ревва.
Праздник Филипп провёл своими силами. Напомним: артист несколько лет назад вложился в компанию Phillparty, которая занимается организацией детских праздников.
Впрочем, на банкет ушли немалые деньги. Средний банкетный чек на одного человека в этом элитном ресторане на Рублевке стоит пять тысяч рублей. В общей сложности Киркоров потратил на 8-летие дочери более миллиона рублей.
Поздравить Аллу - Викторию пришли дети Стаса Михайлова, Яны Рудковской, Сергея Лазарева, Ани Лорак, Кати Лель, Жасмин, Татьяны Навки и других артистов.
ИСТОЧНИК KP.RU