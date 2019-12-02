2019-12-02T01:58:07+03:00
Звезды

Миронов знал, что уйдет следующим после Папанова

Иногда знаменитости в самом прямом смысле ощущают дыхание смерти
Егор АРЕФЬЕВ
Поделиться:
Папанов и Миронов: блестящий тандем советского кино (кадр из комедии «Бриллиантовая рука», 1968). Фото: Кадр из фильмаПапанов и Миронов: блестящий тандем советского кино (кадр из комедии «Бриллиантовая рука», 1968). Фото: Кадр из фильма
Изменить размер текста:

В этом году Василию Шукшину могло бы исполниться 90 лет. Выдающийся сценарист, писатель, актер и режиссер ушел из жизни в 45, о чем фактически всех не раз предупреждал. «КП» вспоминает и другие случаи, когда артисты чувствовали приближение конца и не скрывали этого.

Андрей Миронов

Ходит легенда, что звезда советского театра и кино Андрей Миронов еще в молодости слышал от цыганки страшное предсказание про раннюю гибель и проблемы со здоровьем. Актер и правда боролся с фурункулезом. А в 1987 году Театр сатиры, где служил Миронов, выезжал на гастроли в Ригу - в составе был заявлен и Анатолий Папанов, но у актера остановилось сердце. Тогда Миронов, сдружившийся с Папановым на съемках комедии «Берегись автомобиля», вдруг бросил: «Следующим буду я». Актеру было 46 лет, он был в самом расцвете. И в том же году на тех самых гастролях в Риге, на которые не смог поехать Папанов, во время спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Миронов вдруг осел на руках Александра Ширвиндта. Лопнул сосуд в голове - кровоизлияние в мозг. Врачи боролись за жизнь артиста, но тщетно.

Василий Шукшинна съемках фильма "Они сражались за Родину". Фото: Фотохроника ТАСС

Василий Шукшинна съемках фильма "Они сражались за Родину". Фото: Фотохроника ТАСС

Василий Шукшин

Правдоруб и певец земли русской Василий Макарович Шукшин крепко дружил с Георгием Бурковым. Вместе они обсуждали кино, историю и литературу, вместе писали исповедальную сказку «До третьих петухов», вместе работали - Шукшин брал Буркова в свои фильмы «Печки-лавочки» и «Калина красная». Не расставались друзья и на съемках военной драмы «Они сражались за Родину», где все занятые актеры жили на теплоходе «Дунай». Именно там Бурков обратил внимание, что однажды Шукшин вырисовывал странную абстракцию на бумаге. «Чего это ты?» - поинтересовался первый. «Да так. Дождь, горы, облака. В общем, похороны», - ответил второй. А через несколько дней Василий Макарович стоял на палубе, куда вышел Бурков, и пожаловался на боли в сердце. После чего удалился в номер и уже не проснулся.

Андрей Тарковский и Донатас Банионис на съемках «Соляриса» (1972) и тот самый лист календаря. Фото: Getty Images, Кадр из фильма

Андрей Тарковский и Донатас Банионис на съемках «Соляриса» (1972) и тот самый лист календаря. Фото: Getty Images, Кадр из фильма

Андрей Тарковский

«Сталкер» Тарковского стал во многом пророческой картиной. Во-первых, одной из причин возникновения аномальной запретной Зоны, на территории которой и развивается сюжет, стала авария на четвертом бункере. Буквально через шесть лет после выхода картины рванул тот самый четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС... Во-вторых, в картине можно обнаружить поразительные вещи. Например, дату гибели режиссера. После взаиморазрушающей беседы героев камера плывет по воде, под которой мы видим осколки цивилизации: старые монеты, автомат, пружину - и случайный лист календаря. На нем дата - 28 декабря. Через шесть лет, в ночь на 29 декабря 1986 года, Тарковский ушел из жизни. Во Франции, в которую так стремился, он прожил всего пару лет.

Режиссер попрощался с поклонниками в своем последнем фильме. Фото: Антон ДЕНИСОВ/РИА Новости

Режиссер попрощался с поклонниками в своем последнем фильме. Фото: Антон ДЕНИСОВ/РИА Новости

Алексей Балабанов

Режиссер «Брата» и не только, Алексей Балабанов выпустил в 2012 году свой последний фильм «Я тоже хочу». Многие разглядели в нем прощание и даже завещание мастера. Особенно в финальном эпизоде картины, в которой сыграл и сам Балабанов. А в 2013 году он признался: «Мне сказали полгода назад, что я умру. Потом, когда я не умер, главный врач больницы сказал: «Если бы не ваше сибирское здоровье, то вас бы уже не было». И сейчас я думаю, что умру, потому что здоровье уже не такое». Чуть позже Алексей Октябринович вернулся к этой же мысли в другой беседе с журналистами, уже более детально: «Не знаю, кучно в раю или нет. Я папу хочу увидеть. Вы свинку морскую любили, а я папу любил. И ради папы я готов поскучать в раю». 18 мая 2013 года в санатории под Петербургом режиссер скончался от сердечного приступа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Экс-конгрессмен Джо Сестак без объяснения причин вышел из борьбы за пост президента США
Медики сообщили о состоянии пострадавших при падении автобуса в Забайкалье
Во время учения НАТО в Эстонии разыграют сценарий кибератаки
Число погибших в ДТП с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 26
В России создадут сплошное радиолокационное поле для предупреждения о ракетном нападении
Саакашвили признался, что покинул Грузию, потому что «сам устал и люди устали от него»
В посольстве считают, что власти Великобритании манипулируют темой «российской угрозы» накануне выборов
В Сан-Паулу девять участников вечеринки погибли в давке из-за полицейской погони
Трамп пообещал искоренить СПИД через десять лет
Консульство России уточняет гражданство пострадавших в стрельбе в Новом Орлеане
«Очень много читает»: Историка-расчленителя Соколова перевели в психбольницу «Бутырки»
В Китае ввели обязательное сканирование лица при покупке сим-карты
"Необходимо вернуть предрейсовый контроль": Эксперт прокомментировала ДТП в Забайкалье
Горбачев призвал мир избегать "холодных" и "горячих" войн
В центре Киева в результате обстрела автомобиля погиб сын депутата
"Новые стекла розовых очков": Аваков жестко раскритиковал заявление Володина о распаде Украины
Франция призвала США прекратить навязывать вооружения членам НАТО
Набиуллина озвучила основные причины укрепления рубля
Представитель РПЦ рассказал, когда в тело человека вселяется душа
Американский продюсер сериала "Симпсоны" опроверг сообщения о закрытии проекта
В Токио прошли митинги с требованием вернуть Японии южные Курилы
Пауэрлифтер Кокляев заявил о пропаже боксерских перчаток после "боя года" с Емельяненко
"Мы можем это сделать": Генсек ООН призвал человечество прекратить вести "войну против природы"