Миронов знал, что уйдет следующим после Папанова

В этом году Василию Шукшину могло бы исполниться 90 лет. Выдающийся сценарист, писатель, актер и режиссер ушел из жизни в 45, о чем фактически всех не раз предупреждал. «КП» вспоминает и другие случаи, когда артисты чувствовали приближение конца и не скрывали этого.

Андрей Миронов

Ходит легенда, что звезда советского театра и кино Андрей Миронов еще в молодости слышал от цыганки страшное предсказание про раннюю гибель и проблемы со здоровьем. Актер и правда боролся с фурункулезом. А в 1987 году Театр сатиры, где служил Миронов, выезжал на гастроли в Ригу - в составе был заявлен и Анатолий Папанов, но у актера остановилось сердце. Тогда Миронов, сдружившийся с Папановым на съемках комедии «Берегись автомобиля», вдруг бросил: «Следующим буду я». Актеру было 46 лет, он был в самом расцвете. И в том же году на тех самых гастролях в Риге, на которые не смог поехать Папанов, во время спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Миронов вдруг осел на руках Александра Ширвиндта. Лопнул сосуд в голове - кровоизлияние в мозг. Врачи боролись за жизнь артиста, но тщетно.

Василий Шукшинна съемках фильма "Они сражались за Родину". Фото: Фотохроника ТАСС

Василий Шукшин

Правдоруб и певец земли русской Василий Макарович Шукшин крепко дружил с Георгием Бурковым. Вместе они обсуждали кино, историю и литературу, вместе писали исповедальную сказку «До третьих петухов», вместе работали - Шукшин брал Буркова в свои фильмы «Печки-лавочки» и «Калина красная». Не расставались друзья и на съемках военной драмы «Они сражались за Родину», где все занятые актеры жили на теплоходе «Дунай». Именно там Бурков обратил внимание, что однажды Шукшин вырисовывал странную абстракцию на бумаге. «Чего это ты?» - поинтересовался первый. «Да так. Дождь, горы, облака. В общем, похороны», - ответил второй. А через несколько дней Василий Макарович стоял на палубе, куда вышел Бурков, и пожаловался на боли в сердце. После чего удалился в номер и уже не проснулся.

Андрей Тарковский и Донатас Банионис на съемках «Соляриса» (1972) и тот самый лист календаря. Фото: Getty Images, Кадр из фильма

Андрей Тарковский

«Сталкер» Тарковского стал во многом пророческой картиной. Во-первых, одной из причин возникновения аномальной запретной Зоны, на территории которой и развивается сюжет, стала авария на четвертом бункере. Буквально через шесть лет после выхода картины рванул тот самый четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС... Во-вторых, в картине можно обнаружить поразительные вещи. Например, дату гибели режиссера. После взаиморазрушающей беседы героев камера плывет по воде, под которой мы видим осколки цивилизации: старые монеты, автомат, пружину - и случайный лист календаря. На нем дата - 28 декабря. Через шесть лет, в ночь на 29 декабря 1986 года, Тарковский ушел из жизни. Во Франции, в которую так стремился, он прожил всего пару лет.

Режиссер попрощался с поклонниками в своем последнем фильме. Фото: Антон ДЕНИСОВ/РИА Новости

Алексей Балабанов

Режиссер «Брата» и не только, Алексей Балабанов выпустил в 2012 году свой последний фильм «Я тоже хочу». Многие разглядели в нем прощание и даже завещание мастера. Особенно в финальном эпизоде картины, в которой сыграл и сам Балабанов. А в 2013 году он признался: «Мне сказали полгода назад, что я умру. Потом, когда я не умер, главный врач больницы сказал: «Если бы не ваше сибирское здоровье, то вас бы уже не было». И сейчас я думаю, что умру, потому что здоровье уже не такое». Чуть позже Алексей Октябринович вернулся к этой же мысли в другой беседе с журналистами, уже более детально: «Не знаю, кучно в раю или нет. Я папу хочу увидеть. Вы свинку морскую любили, а я папу любил. И ради папы я готов поскучать в раю». 18 мая 2013 года в санатории под Петербургом режиссер скончался от сердечного приступа.