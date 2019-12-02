Северные надбавки, авиаперелёты, новые школы: О чем жители Ямала спрашивали губернатора Дмитрия Артюхова на прямой линии

Почти четыре тысячи вопросов задали ямальцы на прямой линии с губернатором Дмитрием Артюховым. Во время эфира, который прошел 1 декабря и длился больше двух часов, глава Ямало-Ненецкого автономного округа успел ответить только на некоторые из них. Но пообещал, что остальные без внимания не останутся. Ямальцы спрашивали губернатора об авиаперелетах, северных надбавках, исполнении региональных программ и многих других важных темах.

Прямая линия с руководителем региона транслировалась на всех телеканалах ЯНАО, а также на страницах Дмитрия Артюхова в Instagram, «Вконтакте» и «Одноклассники». Только в соцсетях трансляцию посмотрели около 18 тысяч человек.

«СЕВЕРНЫЕ» ДЛЯ БЮДЖЕТНИКОВ — С ПЕРВОГО ДНЯ РАБОТЫ

Одна из важных новостей, прозвучавших во время прямой линии, - власти ЯНАО приняли решение с 1 января 2020 года отменить «накопительный» принцип северных надбавок для специалистов бюджетной сферы, переселяющихся в регион. Сегодня северная надбавка для работающих ямальцев составляет до 80% от оклада. Но специалисты, переезжающие в ЯНАО, должны сначала «заработать» ее в течение трех-пяти лет в зависимости от возраста.

Во время прямой линии ямальцы обратили внимание губернатора: на полуострове существует проблема с нехваткой учителей, врачей, тренеров спортивных секций. А необходимость нарабатывать «северные» в течение нескольких лет мало способствует привлечению в регион молодых специалистов. В ответ Дмитрий Артюхов рассказал, что уже со следующего года работники бюджетной сферы будут получать надбавки с первого дня работы.

- Люди, приехавшие на Ямал, смогут получать максимальный северный коэффициент с первого дня работы, - пообещал губернатор. - Часто приходилось сталкиваться с этой проблемой в переговорах с хорошим врачом, которого мы хотим заманить, с учителем, которого мы сильно ждём в новой школе. Мы сейчас 28 школ построим, туда еще учителей надо найти. Причем хотим самых лучших учителей собрать со всей страны. Мы как бы себя обманываем: готовы платить сотруднику через 3-4 года, а сегодня ему не положено. Это уже атавизм, от которого пришло время отказаться. Уверен, что так мы сможем привлечь людей в самые остродефицитные профессии – тренер в спорте, учитель в музыкальной школе и другие. Они смогут претендовать на достойную зарплату, не ожидая несколько лет. Важно, что это начнёт действовать на Ямале с 1 января 2020 года. Для многих людей, которые решают ехать на север открывать интересную для них страницу, это станет серьёзным аргументом за приезд на Ямал.

ЗИМНИЕ ДОРОГИ ОСНАСТЯТ ТЕХНИКОЙ ДЛЯ ОБОГРЕВА АВТОМОБИЛЕЙ

Большая часть вопросов, адресованных главе региона, касалась транспортной доступности в округе, ремонту и строительству дорог. Дмитрий Артюхов отметил, что в ближайшие 4 года ситуация радикальным образом изменится: за этот срок основные трассы региона будут приведены в порядок. Через год заработает сквозной проезд по трассе Надым-Салехард, откроется движение по мосту через реку Пур.

Еще один вопрос, волнующий ямальцев, связан с организацией работы спасателей на зимних дорогах: жители просят оснастить зимники техникой для отогрева автомобилей. Губернатор рассказал, что необходимое оборудование будет приобретено в следующем году.

- Будут закуплены специальные подогревающие машины на базе КАМАЗ. Надеюсь, мы успеем уже в эту зиму. Мы такие пароустановки приобрели для системы ЖКХ, – отметил Дмитрий Артюхов. - Что касается дороги Надым-Салехард, к концу следующего года сквозной проезд будет обеспечен. Сейчас у нас режим зимника, ограничение, контроль. Потом будет свободное движение. Населённых пунктов вдоль дороги по большей части нет, поэтому параллельно с открытием дороги мы отдельно посередине сделаем пункт со спасательной и медицинской службой.

На прямую линию главы региона поступило около 4 тысяч вопросов. Фото предоставлено пресс-службой правительства ЯНАО.

АВИАСООБЩЕНИЕ СТАНЕТ УДОБНЕЕ И ДЕШЕВЛЕ

Отдельный блок вопросов был посвящен авиасообщению на Ямале. В регионе ведется реконструкция аэропортов в Новом Уренгое и Красноселькупе, вводятся дополнительные авиамаршруты между городами ЯНАО и другими регионами страны.

- Авиакомпания «Ямал» весной начнёт летать в Шереметьево, - рассказал Дмитрий Артюхов. - Это удобный аэропорт для многих. Кроме того, вводятся код-шеринговые рейсы, когда человек приобретает один билет и сдаёт багаж в Салехарде или любом ямальском городе и дальше следует транзитно через города. Мы над этим сейчас работаем и скоро внедрим. Это скажется и на удешевлении билета, и на комфорте пассажиров. С ноября мы субсидируем билеты авиакомпании «Ямал», билет из Салехарда в Москву уже стоит 9,5 тысяч. Надеюсь, что в совокупности с сохранением возможности транзитного перелёта, с появлением авиакомпании в Шереметьево, с удешевлением авиабилета и сохранением удобного времени вылета и прилёта, мы сможем нивелировать возникший дискомфорт.

По словам Дмитрий Артюхова, правительство региона приложило все усилия, чтобы на Ямал вновь начали летать рейсы «Аэрофлота». Однако пока что крупнейшая авиакомпания страны не собирается возобновлять перевозки в ЯНАО.

ШКОЛЫ, ПОСТРОЕННЫЕ В 1980-90-Х, ПРЕОБРАЗЯТСЯ

Интересовались ямальцы и строительством новых школ. По словам губернатора, с 2020 года в округе начнется масштабное строительство новых образовательных учреждений: будут построены 28 новых объектов на 15 тысяч мест. Дмитрий Артюхов рассказал о программе реновации, которая стартует в следующем году. Она охватит все школы, построенные в 1980-1990 годах. Их не только капитально отремонтируют, но и модернизируют. Школы превратятся в современные образовательные пространства с продуманным зонированием для учебы, занятий в секциях и отдыха. Кроме того, школы оснастят новым оборудованием. В этой программе участвуют 58 образовательных учреждений ЯНАО, в 15 из них реновация начнется в 2020 году.

В трех города ЯНАО появятся арт-резиденции для молодежи. Это будут современные центры досуга, начиненные самой современной техникой. В них подростки и молодые люди смогут заниматься творчеством и реализовывать свои таланты.

- Мы приняли решение в трёх наших городах – Новом Уренгое, Ноябрьске и Салехарде создать арт-резиденции для молодёжи, - рассказал Дмитрий Артюхов. - Это комфортные современные центры. Там есть всё, в чём нуждаются молодые люди: студии звукозаписи, где можно делать монтаж фильмов, музыки, пространство для развития, самый широкий набор разных форматов. Будем приглашать туда авторитетных спикеров, чтобы они настраивали молодёжь на позитив в части спорта, саморазвития.

artyukhov_da Вчера в прямом эфире было задано больше двух тысяч вопросов. За два с половиной часа удалось ответить лишь на некоторые. Мои коллеги помогут ответить на все вопросы, выйдут на связь к каждому. Спасибо всем за откровенный разговор. Обязательно буду продолжать прямое общение с ямальцами. #ямал

РАССЕЛЯТ МИЛЛИОН АВАРИЙНЫХ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ

Еще одна важная тема, затронутая на прямой линии, - расселение ветхого и аварийного жилья. По словам Дмитрия Артюхова, это одна из первоочередных задач правительства республики. В ближайшие пять лет в ЯНАО расселят 1 миллион непригодных для жилья квадратных метров. Это в 4 раза больше, чем округ обязался сделать в рамках нацпроекта. Новые квартиры получат около 20 тысяч семей.

Новые дома строятся во всех районах округа, в том числе и в национальных поселках. Губернатор напомнил, что в первую очередь право на переезд в комфортные условия получат пожилые тундровики.