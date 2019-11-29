«Ложные заказы мешают нам работать»: Водителей такси насильно затягивают в бойкот

КОМУ ЭТО ВЫГОДНО?

В крупных городах России прокатилась волна протестов против якобы готовящихся среди водителей такси забастовок. Против так называемых бойкотов выступили сами же водители, которые каждый день крутят баранку, обеспечивая свои семьи. Таксисты один за другим говорят, что не понимают, кто и зачем баламутит воду, призывая их приходить на акции протестов, участвовать в которых они не хотят.

- Интернет пестрит сообщениями, что таксисты повсеместно устраивают забастовки и не выходят работу. Какие-то люди пишут, что водители недовольны ценовой политикой и требуют повысить цены на такси. Но я в упор не понимаю, кто и зачем это придумывает. Я 2,5 года работаю таксистом в Твери и не собираюсь участвовать ни в каких протестах, - говорит водитель Максим Гарайханов. - У нас мужики пробовали с самыми разными агрегаторами работать - где-то одно лучше, где-то другое, идеала нет, поэтому большинство все равно подключается к двум-трем сразу. Не нравятся заказы на одном - ловишь с другого. Лично я могу очень даже хорошо, по меркам нашего города, заработать за день, это от меня самого зависит. Бастовать нет никакого смысла.

По словам водителей, больше всего их возмущает то, что в телеграмме появляются группы с призывами устроить акции протестов. Но когда в этих чатах водители пытаются узнать, кто организатор забастовки и какие конкретные требования выдвигает, людей блокируют, не отвечая ни на один из вопросов.

ЗАМУЧИЛИ ФЕЙКОВЫМИ ВЫЗОВАМИ

Ситуация обострилась еще и тем, что таксистам, которые не хотят участвовать в протестах, мешают работать, отправляя ложные вызовы.

- Я работаю в Воронеже, утром и вечером, когда идет поток заказов, стали сыпаться ложные вызовы, которые мешают работать. Приезжаю по адресу, а там вместо клиента меня у торгового центра ждут какие-то мужики. Перегораживают проезд и не дают работать. Призывают к ним присоединиться, бойкотировать работу. При этом не говорят, какие требования и кому выдвигают, - рассказал водитель Сергей Степанищев.

Директор одного из таксопарков Воронежа Денис Владимирский говорит, что подобные жалобы от водителей получает каждый день. И страдают от этого не только таксисты, которые не могут спокойно работать, но и пассажиры.

- Фейковые заказы поступают в одно и тоже время из разных районов города, когда люди массово едут на работу или возвращаются домой. Недоброжелатели таким способом пытаются парализовать работу и навязать мнение, что все плохо. Водители не могут работать, потому что вызов ложный. В теории, если таких фейковых заказов будет очень много — тогда пассажирам придется платить за заказы втридорога. Потому что система работает таким образом, что когда спрос увеличивается, а это может произойти искусственно, стоимость поездки возрастает, а когда спрос уменьшается, то и цена снижается. Может быть, организаторы “забастовок” на самом деле хотят выбить с линий конкурентов, чтобы самим снимать все сливки по завышенным ценам? Но агрегаторы слишком большие, чтобы кучка мошенников могла обрушить их работу. Агрегатору это как слону дробинка, страдают только сами таксисты. К тому же конец года и так самые хорошие месяцы для заработка. В преддверии Нового года и плохой погоды пассажиры все больше пользуются такси. Водители в это время могли бы заработать, а в итоге теряют заработок я, - отмечает руководитель таксопарка.

Аналогичные ситуации и в других городах: Тюмени, Сыктывкаре, Твери, Брянске, Чебоксарах, Владимире, Новосибирске, Самаре, Подмосковье и Пушкино.

- Последние несколько дней получаю ложные заказы. Приезжаю на место, а клиент не выходит и заказ не отменяет. А потом в чате начинают сыпаться сообщения с призывами бойкотировать работу. А у нас рейтинг, мы не может отменять заказы или не соглашаться на них. Забастовки мне не интересны, я зарабатывать хочу, а не впустую время тратить. Во Владимире никто из водителей не бойкотирует работу, но нас пытаются втянуть в это, - подчеркивает водитель Кирилл Угольников.

ПАССАЖИРЫ: ЗАБАСТОВКУ НЕ ЗАМЕТИЛИ, НО ОНИ ПРОТИВ ТРЕБОВАНИЯ ПОВЫСИТЬ ЦЕНЫ

Клиенты от такого поворота тоже не в восторге.

- Если я раньше ездила на работу за 300 рублей, то с какой стати теперь я должна платить 500. В таком случае на автобусе буду ездить. Зарплату такими темпами мне тоже никто не поднимал, - говорит жительница Подмосковья Евгения Попова.

- Народ бедный, повысите цены, перестанут ездить, - считает житель Воронежа Дмитрий Попов.

- Не знаю, кто там бастует. Не заметил ничего. Машины есть, цену не поднимали, - говорит житель Чехова.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ВОДИТЕЛЯМ НАЧАЛИ УГРОЖАТЬ

Председатель профсоюза водителей такси «Возрождение» Андрей КУДИНОВ:

- К нам обращаются таксисты из разных регионов страны. Проблема ложных вызовов существует повсеместно. Человек, выходя на линию, хочет заработать, а ему просто не дают это сделать. Заставляют впустую тратить время и бензин. При этом у каждого водителя есть так называемые рейтинги и все эти отмены и ложные вызовы ухудшают их позицию и заработок.

Организаторы фейковых вызовов пытаются создать видимость бойкота. Если им не подчиняются, то прибегают к угрозам. А это уже серьезно и довольно опасно. Водителей такси пытаются запугать. Схема простая. Вызывая водителя они получают его контакт. Можно смс в чате отправлять или звонить напрямую. Что им там только не пишут. Мне показывали эти угрозы. Люди начинают бояться за себя и свои семьи, массово обращаются в правоохранительные органы. Со свой стороны мы оказываем им поддержку и психологическую помощь.

Самое абсурдное, что организаторы этих не добровольных протестов не озвучивают никаких требований. Более того, мы выяснили, что в группах в соцсетях и менеджерах, где призывают водителей не выходить на работу, сидят люди не проживающие в этих регионах. Кроме того, почти все участники находятся в «черных списках». Это водители, которые хамили пассажирам или как-то иначе неадекватно себя вели. Обиженные люди, которые пытаются навредить коллегам.