Спали они долго и счастливо: Ученые доказали, что без здорового сна не будет нам ни любви, ни счастья

Я теперь знаю, что сказать будильнику, трезвонящему в 7 утра: не мешай мне быть умной, доброй и красивой! И выключить его с (будильник) с чистой совестью.

Да, не всегда и не у всех это получится. Работа, школа, детский сад, ранний рейс не дают нам поспать всласть, сколько хочется. Как и мысли, одолевающие перед сном, дедлайны (когда к завтрашнему дню надо сдать работу) и такие интересные сериалы, что не оторваться до двух ночи. Ну что я вам рассказываю, сами все знаете.

Расскажу лучше про новые исследования ученых. Сон необходим для здоровья и долголетия - это давно доказано. Но, оказывается, именно во сне мы создаем свое счастье! И успехи в работе, и хорошие отношения с родными, и даже новые знакомства. А если не высыпаться, всего этого достичь сложнее.

Не случайно исследования на тему сна занимают очень важное место в работе Научного центра всеобщего блага (Greater Good Science Center) Калифорнийского университета в Беркли. Там же, в Беркли, есть Центр исследования сна, которым руководит профессор психологии и нейробилогии Мэттью Уолкер.

УТРО ВЕЧЕРА МУДРЕНЕЕ

Утро вечера мудренее – народная мудрость, которую подтверждают ученые. Фаза быстрого сна (она повторяется 4 – 5 раз за ночь, мышцы расслаблены, а мозг, наоборот, очень активен) – единственное время в сутках, когда в нашем мозге совсем нет норадреналина. Гормона тревожности и беспокойства.

Участки головного мозге, отвечающие за эмоции и память, “перезагружаются” в фазе быстрого сна. В результате получается вот что: переживания, стрессы, события вчерашнего дня, которые волновали нас вечером, “перевариваются” в идеально спокойной голове, где нет стресса на биохимическом уровне. И с утра те же самые вещи воспринимаются спокойнее и позитивнее. Утро вечера мудренее!

Но и фаза медленного, глубокого сна играет важную роль - в это время нейронные связи в мозге перестраиваются. С тем же результатом: тревожность снижается, с утра мир нам кажется светлее и добрее.

Сон справляется со стрессами не хуже психотерапии, считает Мэттью Уолкер. К тому же бесплатно. Но для этого надо полноценно спать каждую ночь, чтобы обе фазы сна, и быстрая, и медленная, успели сделать свою работу.

После бессонных ночей ученые фиксировали у своих подопытных низкую активность префронтальной коры головного мозга – а она помогает держать под контролем стресс. Одна ночь без сна повышает тревожность на 30%, предупреждают ученые.

Участки головного мозге, отвечающие за эмоции и память, “перезагружаются” в фазе быстрого сна.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С ПРОБЛЕМОЙ НУЖНО ПЕРЕСПАТЬ

И в идее “переспать” с проблемой тоже есть смысл! За ночь мозг “фильтрует” информацию, раскладывает по полочкам, перекладывает с места на место – и с утра мы действительно можем проснуться с решением проблемы, которая вечером казалась тупиком и катастрофой.

Ученые ради исследования поступали негуманно: будили людей среди ночи, кого-то в быстрой фазе сна, кого-то в медленной, и давали загадки-анаграммы (это когда из бессмысленного бардака букв надо составить слово. Например, зтгаеа – газета).

Те, кого подняли с постели в фазе медленного сна, тормозили и едва складывали буквы в слова. А вот разбуженные в быстрой фазе проявили сообразительность и скорость мышления. Каждый решил на 15 – 35% больше задачек, чем днем (для контроля анаграммы давали участникам эксперимента и заранее). Мало того – те, кто прямо перед пробуждением смотрел сон, говорили, что нужные ответы просто появлялись у них в голове сами собой.

Другой эксперимент – с компьютерными играми-лабиринтами. Участников разделили на две группы. Одним показали кино, другие полтора часа проспали. А потом всех отправили за компьютер, играть в “бродилку”. После тихого часа пройти лабиринт оказалось легче, чем после фильма. Но самое удивительное: те, кто во время сиесты видел сны, справились с задачей в 10 (!) раз быстрее бодрствующих товарищей!

Так же происходит и с более серьезными житейскими вопросами, считают ученые.

СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА – ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА

Нет, не потому, что пока она спит, муж спокойно ходит на рыбалку, смотрит футбол и пьет пиво с друзьями. Просто если женщина высыпается, ей меньше хочется скандалить, ссориться, спорить и выяснять отношения. С мужчинами это тоже работает, по части сна у нас полное равноправие. К таким выводам пришла доктор психологии Эми Гордон.

Эми исследовала множество супружеских пар. И теперь уверена, что хороший или плохой сон влияет на количество и накал ссор в семье. А не наоборот (с мужем поругалась, до утра глаз не сомкнула), хотя и так тоже бывает. В общем, хотите семейного счастья - идите в постель. Спать.

Если женщина высыпается, ей меньше хочется скандалить, ссориться, спорить и выяснять отношения.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Научное объяснение, возможно, вот в чем. Если мы не высыпаемся, то миндалевидное тело (область головного мозга, связанная с чувствами страха и агрессии) и полосатое тело (часть мозга, отвечающая в том числе за позитивные эмоции) сильнее реагируют на любое событие. А их связь с префронтальной корой головного мозга слабеет. Кора эта, напомню, помогает нам держать эмоции под контролем, это наш тормоз, чтобы не сорваться. Что в итоге? Маятник эмоций раскачивается. В обе стороны. Радость и восторг ярче, что вроде бы хорошо. Не вот если нас что-то расстроит, то жди скандала, истерики или неизбывной тоски.

ЗНАКОМСТВО ЧЕРЕЗ ПОСТЕЛЬ (И ЭТО НЕ ТО, О ЧЕМ ВЫ ПОДУМАЛИ)

А если вы еще не замужем? И хотите новых знакомств? Тоже надо высыпаться! И не только ради свежего цвета лица без темных кругов под глазами. Отдохнувшие люди легче идут на контакт. И на эту тему тоже устроили эксперимент, описанный в журнале Nature Communications. Участникам показывали видео, где незнакомец шел навстречу, все ближе и ближе. Слишком близко, некомфортно и неуютно, хочется отойти? В этот момент подопытный нажимает кнопку, обозначая границу личного пространства.

Так вот. Оказалось, что граница напрямую зависит от того, сколько человек спал накануне! Выспавшиеся спокойно реагировали на приближение незнакомого человека, были готовы к контакту и общению. А замученные бессонницей еще издали давали понять – не подходи. Так что плохой сон ведет и к одиночеству, резюмируют учение.

ГЕНИАЛЬНО!

Сонные веретена – название как из сказки (помните, Спящая красавица уколола палец веретеном). Ученые так называют сигма-ритм активности мозга, характерный для одной из фаз глубокого сна. Так вот: сейчас наука считает, что и именно сонные веретена перемещают новую информацию в долгосрочную память. Проще говоря, помогают нам учиться, запоминать все, что мы узнали. Освобождают место в “оперативке” для новых порций информации. И формируют связи между свежими знаниями и теми, что годами хранятся у нас в голове.

НЕДОСЫП – ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА

Сон мы совсем не ценим, сокрушаются ученые. С утра ребенка в школу не добудиться – что мы ему говорим? Вставай, лежебока, хватит спать. Студент проспал первую пару – лентяй и гуляка! На работе привечают трудоголиков, готовых сидеть допоздна и снова быть на месте ни свет ни заря.

И что в итоге? Все больше людей, особенно в развитых, индустриальных странах жалуются на стресс и тревогу, пьют антидепрессанты. Ученые считают, что виноват в том числе и дефицит сна, ставший нормой.

Человек с бессонницей – все равно что пьяный за рулем, уверен Мэттью Уолкер. Подвыпившему водителю кажется, что он вполне себе адекватен, рулить может. Если повезет, он и правда доедет до дома. Но на самом-то деле реакция и координация движений у него совсем не те, что у трезвого. Так и со сном. Если вы думаете, что вам хватает 4 – 5 часов сна, - то вы просто не отдаете себе отчета, как плохо работает ваш уставший мозг.

СОВЕТ

Подружите мозг с кроватью

Все это здорово. Но ведь кроме людей, которые мало спят по объективным причинам (маленький ребенок, например) есть еще и страдающие бессонницей. И им все эти разговоры о вреде недосыпа – как соль на рану. Рады бы, но как?

Увы: практически все советы ученых на этот счет стары, как мир. Не пить на ночь алкоголя, кофе и крепкого чая. Не есть плотно за 3 часа до сна. Прогуляться, но не ходить в спортзал вечером. Повесить плотные шторы. Не смотреть в экран ноутбука, мобильника и телевизора хотя бы час перед тем, как лечь в кровать. Проветрить спальню.

Но есть один небанальный совет. Надо приучить организм к тому, что кровать – это место для сна, и только. Создать такой условный рефлекс. Каким образом? Если не можете заснуть, не ворочайтесь под одеялом. Встаньте, лучше всего вообще уйдите из спальни в другую комнату. Почитатайте книгу при свете ночника. Но не листайте ленты соцсетей и не смотрите кино!

С утра тоже сразу вылезайте из-под одеяла. Если вы привыкли в постели пить кофе, сидеть с ноутбуком, валяться и смотреть сериалы – скорее всего, мозг перестанет воспринимать кровать как место для сна. Исключение – только для секса, им можно заниматься в кровати, к бессоннице не приведет (и это тоже говорят ученые).