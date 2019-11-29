Мобильный банкинг, или Деньги в смартфоне

Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) недавно опросило россиян на тему того, как они общаются с банком. Оказалось, что все больше граждан предпочитают удаленные каналы взаимодействия: мобильный банкинг и онлайн-кабинет на официальном сайте кредитной организации. Приложением в смартфоне пользуется каждый второй россиянин. Чем удобен мобильный банкинг и нет ли в нем скрытых опасностей для наших сбережений?

Популярность удаленных каналов общения с банком (% от числа опрошенных россиян)

• Мобильное приложение 53%

• Интернет-банк 30%

• Всего пользователей финансовых услуг 88%

По данным НАФИ.

БАНК ВСЕГДА ПОД РУКОЙ

Объективный факт. Наша банковская система сейчас одна из самых современных в мире. Большинство пользователей банковских услуг уже забыли, что такое идти в отделение банка, чтобы сделать денежный перевод. Почти любую сумму можно отправить с помощью мобильного банкинга. Средства дойдут в течение нескольких секунд. В прошлом году россияне таким образом переслали друг другу астрономическую сумму - почти 30 триллионов рублей.

Но только этим сервисом мобильный банкинг не ограничивается. Сейчас можно сделать почти все, что нужно, и без очередей: открыть депозит, подать заявку на кредит, купить акции, получить подробную статистику по доходам и расходам, оплатить ЖКХ. Особую важность эти функции получают в условиях развития биометрии и удаленных услуг, когда стать клиентом какого-либо банка стало возможным без непосредственного визита в офис.

- Мобильные приложения обеспечивают доступ к банковским услугам в любом месте и в любое время. Благодаря им мы не привязаны ни к графику работы банковских офисов или их загруженности, ни даже к присутствию банка в вашем городе или регионе, - говорит Мария Морозова, главный аналитик ПСБ банка. - Приложение банка в мобильном телефоне становится сервисом, где уже сейчас возможно полноценное обслуживание клиента.

При этом если раньше банковское приложение на смартфоне было, по сути, урезанной версией интернет-банка на десктопе, то сейчас различия между этими сервисами стираются.

- В большинстве своем мобильное приложение полностью копирует онлайн-кабинет на сайте и его функции, а иногда даже и уходит далеко вперед по функционалу. Оно и понятно, пользоваться мобильным приложением куда удобнее и быстрее, так как телефон всегда под рукой, - говорит Мария Морозова.

КСТАТИ

10 услуг, которые доступны в мобильном приложении почти любого современного банка

- Совершение платежей и переводов

- Установка лимитов по операциям

- Отслеживание транзакций по карте

- Выпуск и закрытие банковских продуктов

- Подача заявки на кредит

- Открытие депозита или накопительного счета

- Брокерские операции

- Консультирование через онлайн-чат

- Разбор претензий и жалоб

- Заказ справок и других документов

ЗАЩИТА ОТ МОШЕННИКОВ

Удобство использования - это хорошо. Но как быть с безопасностью? Смартфоны, как и компьютеры, часто становятся мишенью для хакеров. В этой связи банки используют дополнительные возможности для защиты средств клиентов, например, внедряют распознавание голоса как дополнительный метод аутентификации пользователя.

Еще один способ защиты денег клиентов - использование механизмов обработки больших данных. Это позволяет банкам снизить влияние мошенников.

- Банки постоянно совершенствуют механизмы защиты, предлагая своим пользователям высокий уровень безопасности. Исследуя историческое поведение каждого клиента, банки выявляют общие шаблоны и индивидуальные паттерны, отклонение от которых может сигнализировать о мошеннических действиях или каких-либо нарушениях, - поясняет главный аналитик ПСБ банка.

СКАЗАНО

Всеволод Хоменко, руководитель проектов в сфере финансовых исследований Аналитического центра НАФИ:

«Популярность мобильного банкинга продолжит расти»

- История интернет-банкинга в России насчитывает более 20 лет, мобильных банковских приложений - вдвое меньше. Эти банковские продукты прошли путь от узкого нишевого использования до широкого распространения среди всех групп потребителей банковских услуг. Сегодня мобильные приложения, несмотря на сравнительную молодость, пользуются большей популярностью среди потребителей, чем интернет-банкинг, так как обеспечивают доступ к банковским услугам в любом месте в любое время и, таким образом, оказываются ближе к потребностям пользователей. Ожидаем, что популярность мобильного банкинга продолжит расти.

КАК БЕЗОПАСНО ПЛАТИТЬ ТЕЛЕФОНОМ

Чаще всего мы используем смартфон для оплаты в торговых сетях. Это стало очень просто. Поднес телефон к терминалу - и деньги списались. Быстро, но безопасно ли?

- В данном случае используется технология токенизации, обеспечивающая шифрование и безопасность передачи данных. Если злоумышленник сможет украсть токен, он все равно с помощью него не сможет вывести деньги с данной карты, - поясняет механику процесса Мария Морозова.

Тем не менее, по ее словам, безопасность оплаты мобильным телефоном зависит в том числе и от самих пользователей. Чтобы не давать лишний повод злоумышленникам, стоит предпринимать некоторые меры предосторожности, которые значительно снизят риск кражи денег.

- Используйте встроенные средства защиты на своем телефоне, такие как touch и face-id, надежные пароли и ПИН-код, чтобы заблокировать доступ к информации со своего смартфона посторонним людям, - рекомендует Мария Морозова. - Также установите на смартфон антивирусное приложение, а непосредственно при оплате старайтесь вводить пароль от телефона так, чтобы он не был виден другим.

Нельзя забывать и о простых правилах цифровой гигиены как при оплате через мобильный телефон, так и при использовании мобильного банка: необходимо регулярно менять пароль от социальных сетей и банковских приложений, не заходить в онлайн-банкинг с чужого компьютера, а если и зашли - то по завершении необходимых операций выйти из банка и почистить кэш, не переходить по подозрительным ссылкам и, конечно же, не публиковать персональную информацию о себе и своих близких в открытом доступе.