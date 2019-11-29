2019-11-29T12:09:55+03:00
Происшествия

В Подмосковье мужчина пытался застрелить детей, игравших в квартире на первом этаже

Двое детей в ужасе выбежали из комнаты, они рассказали, что за окном видели мужчину
Наталия ЕРОШКИНА
Поделиться:
Фото предоставлено "КП".Фото предоставлено "КП".
Изменить размер текста:

Это был обычный тихий вечер в деревне Вырубово Одинцовского района. 18 ноября в гости к Анастасии пришла её подруга со своим сыном. Женщины остались на кухне, чтобы пообщаться, а 6-летняя Маша и 7-летний Миша отправились играть в детскую.

— Играли они достаточно шумно, в комнате горел свет, на улице можно было услышать что там играют дети, они активные и громкие у нас. Вдруг в какой-то момент раздался оглушительный, резкий и очень громкий звук. Мы не поняли даже что это. К нам на кухню прибежали очень напуганные дети. Они сказали, что какой-то мужчина кинул камень, они так это поняли. Мы им даже сначала не поверили, подумали, что они сами могли что-то уронить, и, придумали так сказать нам, — рассказала kp.ru Анастасия.

Фото предоставлено "КП".

Фото предоставлено "КП".

Но когда Анастасия пошла провожать подругу, с улицы увидела, что окно ее квартиры на первом этаже было действительно разбито. На следующий день женщина вызвала мастера, чтобы снять замеры для замены окна. И мастер ошарашил хозяйку дома новостью, в стекле мужчина нашёл застрявшую пулю. Детей спас трёхслойный стеклопакет, пуля пробила два стекла и застряла в третьем.

— Это чудо какое-то, что она застряла, и, дети остались целы. Мне даже в голову не могло прийти, что кто-то может стрелять нам в окно, тем более в окно детской комнаты. Я очень испугалась, когда узнала об этом, — рассказала Анастасия kp.ru

Анастасия сразу написала заявление в полицию. Подозрения, кто мог стрелять в её окна сводились только к одному человеку — мужчине из соседнего дома.

— У меня со всеми в деревне хорошие отношения, только с ним одним периодически возникают конфликты. Вернее он сам их провоцирует. Всё из-за этого дома, в котором я купила квартиру. Его не устраивает, что этот дом здесь построили, хотя строила его даже не я. Он сам мне говорил, что сделает всё, что угодно, но наш дом тут стоять не будет, — рассказала Анастасия Kp.ru

Женщина очень надеется на помощь правоохранительных органов, ведь больше защитить её и детей некому.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Это шутка?»: Бизнесмен из Петербурга был в шоке, когда узнал, что название его фирмы «украшало» крупнейшую в России нарколабораторию
«Комсомолка» разбиралась, как в забытом богом поселке трое провинциальных жителей смогли изготовить «синтетики» на 7 млрд рублей [видео]
«В колонию за небылицы»: Адвокат рассказала подробности расследования изнасилования «новой Шурыгиной» из Нижнего Новгорода
«Комсомолка» продолжает разбираться в громком скандале с 12-летней школьницей, которая обвинила двоих парней в изнасиловании (Часть 2)
Новости 24
В Госдуме хотят ограничить долю иностранного капитала в клиниках
В Минобороны отметили, что боевики в Сирии перешли к тактике шантажа ООН
Племянница бен Ладена начала музыкальную карьеру в Великобритании
В России запретят оплату криптовалютами
Ставропольский край становится одной из судебных столиц России
Эксперт предположил, что Москва и Киев придут к компромиссу по газовому вопросу
На режиссера Люка Бессона подала в суд сотрудница из-за увольнения
В Москве 80-летний дедушка устроил аварию, перепутав передачу
В Шереметьево грузовик наехал на сотрудника, который проверял исправность самолета
"Кроме сожаления, это ничего не вызывает": зампред комитета Совфеда - о попытке Украины сорвать доклад России
Эрдоган хочет попросить у «большой тройки» Европы деньги на операцию в Сирии
Врачи дают сто процентов, что рука пострадавшей в Доминикане девочки восстановится
Названы 10 самых популярных мест для отдыха российских туристов на Новый год
Гималайские медведи в московском зоопарке впали в спячку, а белые и панды даже не планируют
"Дискуссия по правилам улицы стала для украинской политики нормой": Сенатор - о попытке срыва выступления России на форуме ООН
Эксперты рассказали, как интернет-пользователи готовятся к Новому году
В России появится приложение для оповещения о приближающемся автомобиле
Россия бесплатно передала Габону партию оружия, чтобы защитить слонов
Банки сообщили о вирусе, с помощью которого хакеры списывают деньги с мобильного приложения
Жёлтый уровень опасности объявили в Москве до воскресенья
Следователи проводят проверку по факту смерти девушки в отделе полиции
Алексей Чадов объяснил, почему любит играть патриотов в кино
ЦБ отозвал лицензию у «Осколбанка»
Появилось видео сорванного выступления российского делегата в ООН
Большинство пострадавших аварии в Доминикане россиян вернутся на родину через неделю