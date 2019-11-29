В Подмосковье мужчина пытался застрелить детей, игравших в квартире на первом этаже

Это был обычный тихий вечер в деревне Вырубово Одинцовского района. 18 ноября в гости к Анастасии пришла её подруга со своим сыном. Женщины остались на кухне, чтобы пообщаться, а 6-летняя Маша и 7-летний Миша отправились играть в детскую.

— Играли они достаточно шумно, в комнате горел свет, на улице можно было услышать что там играют дети, они активные и громкие у нас. Вдруг в какой-то момент раздался оглушительный, резкий и очень громкий звук. Мы не поняли даже что это. К нам на кухню прибежали очень напуганные дети. Они сказали, что какой-то мужчина кинул камень, они так это поняли. Мы им даже сначала не поверили, подумали, что они сами могли что-то уронить, и, придумали так сказать нам, — рассказала kp.ru Анастасия.

Фото предоставлено "КП".

Но когда Анастасия пошла провожать подругу, с улицы увидела, что окно ее квартиры на первом этаже было действительно разбито. На следующий день женщина вызвала мастера, чтобы снять замеры для замены окна. И мастер ошарашил хозяйку дома новостью, в стекле мужчина нашёл застрявшую пулю. Детей спас трёхслойный стеклопакет, пуля пробила два стекла и застряла в третьем.

— Это чудо какое-то, что она застряла, и, дети остались целы. Мне даже в голову не могло прийти, что кто-то может стрелять нам в окно, тем более в окно детской комнаты. Я очень испугалась, когда узнала об этом, — рассказала Анастасия kp.ru

Анастасия сразу написала заявление в полицию. Подозрения, кто мог стрелять в её окна сводились только к одному человеку — мужчине из соседнего дома.

— У меня со всеми в деревне хорошие отношения, только с ним одним периодически возникают конфликты. Вернее он сам их провоцирует. Всё из-за этого дома, в котором я купила квартиру. Его не устраивает, что этот дом здесь построили, хотя строила его даже не я. Он сам мне говорил, что сделает всё, что угодно, но наш дом тут стоять не будет, — рассказала Анастасия Kp.ru

Женщина очень надеется на помощь правоохранительных органов, ведь больше защитить её и детей некому.