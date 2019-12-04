В России установят мемориальный комплекс энергетикам - героям

В Тульской области появится мемориальный сквер энергетикам-героям. Комплекс расположится в Теле на Щекинском Шоссе. Решение его создании было принято в июне этого года, а в октябре сотрудники «Россетей», горожане и гости Тулы пришли на субботник, на котором была заложена памятная стела в честь начала работ.

Строительство будет вестись в два этапа. Первый - это создание самого комплекса. В его центре будет находиться обелиск высотой 14 метров 18 сантиметров - по количеству дней войны (1418). Венчать обелиск будет 5-конечная звезда. А внизу планируется блок с именами энергетиков - героев СССР и кавалеров ордена Славы. На втором этапе вокруг обелиска создадут сквер со скамейками, пешеходными дорожками, детскими и спортивными площадками.

Открытие мемориала будет приурочено к 75-й годовщине Победы. Он будет иметь статус памятника федерального значения.

При выборе места расположения мемориала особо учитывались значение города в период Великой Отечественной войны, статус города-героя и вклад тульских энергетиков в организацию обороны Тулы.

Под комплекс правительством Тульской области была выделена территория в 2 гектара. Губернатор региона Алексей Дюмин отметил, что комплекс имеет всероссийское значение - это дань памяти всем энергетикам Советского Союза.

Отметим, что и в других местах России есть памятники энергетикам - героям, например, памятник энергетикам, участвовавшим в строительстве электрозаграждений поздней осенью 1941 года под Москвой, который находится в деревне Нефедьево Красногорского района. А также памятник Вечная слава героям-энергетикам, павшим за честь, свободу, и независимость нашей Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в Новомосковске.