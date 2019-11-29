Глобальная экспансия

Рано или поздно многие предприниматели задумываются о расширении бизнеса на зарубежные рынки. Но как по-умному выйти на глобальный рынок? Оптимальный выход сегодня - воспользоваться услугами специалистов центров поддержки экспорта, которые можно получить в том числе и на базе центров «Мой бизнес».

Коротко поясним. На данный момент в регионах открыто 58 центров «Мой бизнес». А центров поддержки экспорта около 80, они есть почти во всех регионах России. Центры «Мой бизнес», действующие в формате «одного окна», объединяют все структуры, обслуживающие предпринимателей. И с расширением сети центров «Мой бизнес» центры поддержки экспорта, которые пока действуют самостоятельно, будут интегрированы в структуру «Мой бизнес». Полностью процесс интеграции будет завершен к концу 2024 года. В стране будут действовать 100 центров «Мой бизнес».

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

По словам Алексея Плетнева, исполнительного директора Фонда поддержки ВЭД Московской области, его организация оказывает более 30 различных форм поддержки предпринимателям, решившим завоевать мировые рынки.

- Деятельность нашего фонда направлена на поддержку и развитие экспортной деятельности предпринимателей Подмосковного региона. Меры поддержки мы предлагаем, исходя из того, насколько компания и ее продукция экспортно ориентирована. Всего таких ступеней ориентированности компании на зарубежные рынки семь, - рассказал Плетнев.

Алексей Плетнев, исполнительный директор Фонда поддержки ВЭД Московской области: «В стране разработаны специальные программы, которые позволяют компаниям, не имеющим опыта экспортной деятельности, выйти на зарубежный рынок». Фото: Росконгресс.

• Первая ступень - выбор рынка.

• Вторая ступень - адаптация продукции под целевой рынок.

• Третья ступень - поиск покупателя.

• Четвертая ступень - ведение переговоров и заключение контрактов.

• Пятая ступень - осуществление финансовых расчетов.

• Шестая ступень - обеспечение логистическими цепочками, таможенное оформление продукции.

Седьмая ступень - возмещение НДС и получение субсидий, которые полагаются предпринимателям, согласно региональному и федеральному законодательству.

Поддержка экспортеров проводится на любом из семи этапов либо на всех сразу. Разработаны специальные программы, которые позволяют компаниям, не имеющим опыта экспортной деятельности, ее осуществить. Одна из таких программ - это «Экспортный инкубатор», она подразумевает полное сопровождение компании фондом на всех семи этапах выхода на экспорт.

- Наши специалисты консультируют предпринимателей на всех этапах. Мы помогаем найти иностранных покупателей, заключить договоры, адаптировать продукцию, предоставить финансовую поддержку и так далее, - отметил Плетнев.

КАК НАЙТИ ИНОСТРАННЫХ ПАРТНЕРОВ?

Фонд помогает найти зарубежных покупателей российским предпринимателям. Это осуществляется за счет участия в различных выставках, проходящих в странах Европы, Америки, Азии или в России. От региона закупаются выставочные площади, на которых представлены компании-экспортеры.

- Все, что необходимо предпринимателю для начала поиска иностранных покупателей, - это иметь в штате сотрудников, которые смогут общаться на иностранном языке и иметь адаптированную под целевую страну продукцию. Все остальное организуем мы, включая встречи с потенциальными покупателями, - пояснил Алексей Плетнев.

Фонд поддержки ВЭД активно формирует сообщества в целевых странах с помощью российских торговых представительств, различных ассоциаций и филиальной сети Торгово-промышленной палаты РФ и Российского экспортного центра. Это помогает предпринимателям завязать нужные деловые контакты и заключить в дальнейшем договоры с представителями зарубежных рынков. Фонд успешно работает более чем с 50 иностранными государствами, и эта сеть постоянно расширяется.

Кроме того, эксперты центра организуют выезды малых и средних предпринимателей на международные бизнес-миссии. Создается пул представителей определенной отрасли, который отправляется в целевую страну, представляя там российский бизнес. Фонд организует площадку и поток заинтересованных закупщиков. Таким образом, предприниматели становятся на шаг ближе к заключению сделки.

Важно сказать: участие в выставках и бизнес-миссиях субсидируется фондом, большая часть расходов предпринимателей возмещается.

Для тех компаний, который изначально не были ориентированы на экспорт, действует обучающая программа «Экспортный акселератор». Под руководством коуча, сотрудники компании изучают экспорт от и до, очно и заочно. Фото: Росконгресс

КАК НАУЧИТЬСЯ ЭКСПОРТИРОВАТЬ

Существует достаточно много предприятий, имеющих намерение выйти на зарубежные рынки, но не полностью к этому готовых.

- У нас есть разработанная балльная система оценки готовности компании к экспорту, - рассказывает Плетнев. - Предпринимателю необходимо ответить на ряд вопросов, после чего подсчитываются баллы. Если компания недобирает баллы, то мы рекомендуем пройти обучение - например, по программе «Экспортный акселератор». Обучение идет под руководством коуча, сотрудников компании учат знанию экспорта от и до, очно и заочно. Когда мы понимаем, что компания готова для выхода на экспорт, мы оказываем ей дальнейшую поддержку. Ведь мы должны быть уверенными в том, что вложенные государством инвестиции будут окуплены.

Стоит отметить, что на экспорт могут выходить как производители, так и торговые компании. Товары, которые производит компания, могут быть изначально экспортно ориентированы. Предприятие также может производить товар, пользующийся высоким спросом в России. Главное, чтобы продукт был востребованным.

СЛОВО ЭКСПОРТЕРАМ

«Комсомолка» встретилась с Оксаной Ваховой, директором «Ижкомцентра ВВД».

- Мы занимаемся производством оборудования для бань. На российском рынке работаем с 1999 года, а на экспорт вышли примерно два года назад. Все началось с того, что нам предложили поехать на выставку в Белоруссию. Она прошла удачно, и мы начали взаимодействовать с иностранными партнерами.

Также мы участвовали в одной из специализированных выставок в Казахстане, где заключили несколько договоров. В Фонде поддержки ВЭД нам регулярно оказывают консультационные услуги, и мы в любой момент можем обратиться к ним за советом. Сейчас мы на стадии сертификации, и фонд нам, в частности, помогает с переводом технической документации на условиях софинансирования. Сегодня мы сотрудничаем с прибалтийскими странами, Италией, Германией, - рассказала Оксана Вахова.

О своем опыте рассказал и Владимир Пастухов, директор компании «Вальцматик».

- Мы пользовались консультациями фонда по поводу выставочных мероприятий, - отметил Владимир Пастухов. - В этом году мы посещали выставку в Казахстане, на которой заключили пять контрактов на общую сумму в 20 миллионов рублей. С фондом очень легко взаимодействовать. От нас на выставке требовались лишь наше присутствие, дизайн стенда и отчет. Мы производим оборудование для тепличных комбинатов и занимаемся их поставками в Казахстан, Армению, Белоруссию и Иран.