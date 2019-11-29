Дом «своими руками»: в России ввели еще один ЖСК по госпрограмме

Сегодня в России принят курс на обеспечение большего количества людей жильем и улучшение жилищных условий граждан. При этом речь не обязательно идет о покупке квартиры, но и о других мерах поддержки, в том числе через предоставление земли под строительство домов жилищно-строительным кооперативам. Напомним, что вовлечение в оборот федеральных земель и их безвозмездная передача ЖСК по закону о содействии развитию жилищного строительства (161-ФЗ) входит в число задач ДОМ.РФ.

«При участии АО «ДОМ.РФ» в различной стадии реализации находятся 113 проектов ЖСК, 87 ЖСК в 38 субъектах РФ безвозмездно переданы земельные участки общей площадью 873 га. В рамках 19 проектов ЖСК в 15 субъектах РФ построено более 220 тысяч кв. метров жилья», - рассказали в «Комсомольской правде» в компании. Объем безвозмездно переданных земель под ЖСК в России увеличился в 3,5 раза за пять лет. В число субъектов РФ входят Республики Адыгея, Алтай, Башкортостан, Бурятия, Хакасия, Татарстан, Удмуртия, Калмыкия, а также Новосибирская, Московская, Свердловская области, Приморский край, Хабаровский край и ряд других регионов.

Редакция «Комсомольской правды» связалась с кооперативами, чьи истории стали успешным примером реализации возможности строительства жилья в рамках 161-ФЗ.

Домашний очаг

Этой осенью в Улан-Удэ, Бурятия, введен в эксплуатацию дом для работников Бурятского государственного университета. Жилищно-строительный кооператив «ОЧАГ» создан в апреле 2014 года. Земельные участки общей площадью 0,54 га для строительства дома переданы ДОМ.РФ в безвозмездное пользование ЖСК «ОЧАГ» в апреле 2016 года по ходатайству Минобрнауки. Общая площадь дома на 75 квартир составляет 6,8 тыс. кв.м.

По словам председателя правления ЖСК Булата Иванова, дом находится в самом центре Улан-Удэ, насчитывает 17 этажей и 75 квартир. Проект включает 75 участников ЖСК. «Ранее мы заключили с АО ДОМ.РФ договор безвозмездного пользования земельным участком. Они нам существенно помогли, потому что земля находится в центре города. В другой ситуации это сильно бы отразилось на цене квартир. Но ДОМ.РФ дали нам землю безвозмездно, и мы построили дом. Стоимость квадратного метра составила около 33 тыс. рублей, при средней стоимости в городе в 50 тысяч», - рассказывает он.

На сегодняшний день получено разрешение на ввод в эксплуатацию, квартирам присвоены кадастровые номера, идет процесс оформления права собственности.

Индивидуальный проект

ЖСК «Веста» в Новосибирске был создан в конце 2013 года. В него вошло 105 сотрудников Сибирского отделения РАН, а также 5 многодетных семей. «В начале 2014 года участок земли площадью чуть менее 20 га был передан кооперативу для строительства. Не все проекты нам подходили ввиду особенностей сибирских климатических условий. При участии активных пайщиков были созданы 23 проекта индивидуальных жилых домов. По самому популярному проекту построено 25 домов», - рассказывает председатель правления кооператива Дмитрий Щеглов.

Общая сумма затрат пайщиков составила 580 млн рублей на 110 домов общей площадью 18 180 кв.м. Каждый кв.м нам обошелся в 32 тыс. рублей. При этом средняя рыночная стоимость аналогичного жилья составляет около 60 тыс. рублей за 1 кв. м. Как видим, экономия существенная. Строительство продолжалось чуть больше двух лет, а в конце 2017 года весь поселок был введен в эксплуатацию.

По его словам, в 2018 году все участники кооператива получили право собственности, и сейчас все наслаждаются жизнью в своих новых домах. «Мы активно взаимодействовали с ДОМ.РФ на по вопросам оформления земли в собственность. Работа была поставлена на хорошем деловом уровне, все делали достаточно четко и быстро, оказывая нам всяческое содействие. Сейчас ведем совместную проработку вопросов по следующему этапу наших предложений», - отметил председатель кооператива. В итоге выиграли все участники.

Довольны ценой

Решения, которые дали право зарегистрировать жилищно-строительный кооператив «Голубиная падь», созданный на базе сотрудников Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, были приняты гораздо раньше и позволили начать решать вопрос с федеральными властями о передаче в собственность кооператива земельного участка под строительство жилого дома.

По словам члена кооператива ЖСК Виктора Штыкова, при передаче земельных участков два дома были соблюдены все формальности.

«На сегодняшний день жилищно-строительный кооператив «Голубиная падь» ведет строительство жилого дома на 205 квартир в городе Владивостоке. При этом в октябре 2017 года ЖСК ввел в эксплуатацию дом на 184 квартиры. Членами кооператива являются преподаватели высших учебных заведений, учителя, врачи, сотрудники российской академии наук и другие категории граждан», - рассказал Штыков.

В октябре 2017 года завершено строительство многоквартирного жилого дома на 184 квартиры. Стоимость квадратного метра составила 45 830 рублей, что почти в два раза ниже средне рыночной цены в аналогичном районе Владивостока.