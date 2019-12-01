Леонид Ярмольник: Эта группа родилась на моих глазах — Гарика и сегодня ни с кем не спутаешь

- Леонид Исакович, вы - известный битломан, но ведь что-то еще, если не в юности, то в молодости, в 80-х слушали, кроме западных групп? «Бригаду С», например?

- Кроме «Битлз» - много чего. Сложно сказать... Гарик Сукачев — один из ближайших моих друзей. Я, наверное, был на самых первых выступлениях его группы. Это происходило на задворках театр имени Ленинского Комсомола.

- Пригласил кто-то из друзей?

- Это устраивал Саша Абдулов. И я помню, что тогда эта группа, все они, сидели у меня дома, на Трубной улице. Они уже были «Бригадой С». Сережка Галанин, Гарик Сукачев. Так что это такая... родная группа. Она родилась на моих глазах. И, слава богу, по сей день Гарик Сукачев — это Гарик Сукачев, его ни с кем не спутаешь.

- В 70-е и 80-е слушали те советские группы, которые называли андеграундом?

- Вопрос странный задаете. Кончено, было немало групп. Некоторые из которых стали нашими общими друзьями. И «Машина времени», и группа «Секрет». Это же все одно время. У каждой группы свой характер. Свои особенности. Это очень клевое время.

- Почему клевое — сначала застой, потом перестройка?...

- 80-е — это время, когда такая...подпольно-открытая свобода проявилась. Все стремились выразить свое настроение, ощущение, все песни носили такой характер - жизнеутверждающий и философский, если хотите. Это время замечательное. Я не сильно могу это сравнить с тем, что происходит сейчас.

- Потому что сложно сравнивать, несопоставимо.

- Сложно, потому что появилось больше ритма, меньше смысла.

- Слова, имеющие значение, ушли на второй план?

- Не слова, смысл ушел на второй план. Слушают, чтобы просто подергаться, отвязаться. Иногда в развитии цивилизации происходит нечто такое, что потом может вылиться во что-то более крутое..

Музыкант и певец Гарик Сукачев на радиостанции `Комсомольская правда`.Фото: Иван МАКЕЕВ

- Во что, например?

- От этого голодания смысла возникнет что-то невероятно пронзительное и точное. Посмотрим. Но я знаю одно: что теперешний Гарик Сукачев - и сегодня самый небанальный, самый, в хорошем смысле, нервный исполнитель. И нет ни одного человека, который слышит его песни и может оставаться равнодушным или безучастным.