В ДОМ.РФ рассказали, о какой работе мечтает цифровое поколение

Они не тратят много времени на поиск нестандартных решений: первые же их шаги уже показывают новый взгляд на привычные вещи. Они могут в одиночку справиться с задачей, над которой неделю корпел целый отдел (причем сделать это во время поездки на автобусе со смартфоном в руке). И вместе с тем к ним нужны совершенно иные подходы: где-то - превращение серьезного проекта в игру, где-то - доставка деловой информации в формате видео. Все сходятся в одном: представители молодого поколения, которые сейчас выходят на рынок труда, - другие.

«Цифровое поколение: как соответствовать их ожиданиям» - так называлась прошедшая в Воронеже HR-конференция, организованная ДОМ.РФ. Представители сервисов по поиску сотрудников, а также крупных работодателей раскрыли свой опыт взаимодействия с новым поколением. В конференц-зале собрались более ста человек, и все выступили в роли не просто слушателей, но и активных участников, которым есть, что сказать.

Быстрые и открытые

Мы пообщались с Захаром Малаховым, заместителем директора по персоналу и операционной эффективности ДОМ.РФ.

- Наша группа компаний активно развивается. И по большинству направлений деятельности мы сталкиваемся с конкретными, зачастую - непростыми задачами по правильной, системной работе с молодыми ребятами. Группа ДОМ.РФ реализует несколько направлений: от уполномоченного банка в сфере жилищного строительства, развития цивилизованного рынка арендного жилья до формирования комфортной городской среды и анализа рынка жилья и ипотеки. Кроме того, в контуре ДОМ.РФ Фонд защиты прав дольщиков, который занимается достройкой домов, брошенных застройщиками. Во всем, что мы делаем, с радостью взаимодействуем с молодой аудиторией, потому что нам нужны яркие кадры.

Какие же компетенции особенно востребованы в ДОМ.РФ?

- В каждом из направлений деятельности есть какие-то прикладные вещи - например, человек должен хорошо разбираться в финансах. А есть некий общий код. Все мы быстрые, открытые, ориентированные на результат. Все, что делаем, стараемся делать на высшем уровне. Даже если сотрудник составляет в Excel небольшой кусочек огромной аналитической работы, то должен оформить его грамотно и сохранить верный смысл. Это распространяется на всю группу компаний, на всех, кто здесь работает. Важно, чтобы ребятам нравилось то, чем они занимаются, чтобы видели результат своей работы. Иначе при высокой интенсивности нагрузки можно быстро «перегореть».

Когда твой коллега - робот

В этом году ДОМ.РФ вместе с Воронежским государственным университетом запустил магистерскую программу по банковскому сопровождению и открыл учебный центр. В Воронеже работает Единый сервисный центр ДОМ.РФ, в штате которого - более тысячи сотрудников. Отметим, что доля работников в возрасте до 30 лет составляет больше 40%.

- Мы готовы дать возможность проявить себя без оглядки на формальные «регалии», - говорит Захар Малахов. - Если человек талантлив, и хочет заниматься конкретным направлением деятельности – например, продавать банковские продукты, - то он сможет себя показать. При условии, что мы увидим результат.

Для кого-то адаптация в новом коллективе может стать источником стресса. В ДОМ.РФ держат этот вопрос на особом контроле и создают все условия, чтобы молодые люди быстро и легко вливались в коллектив и находили общий язык с коллегами.

- У нас есть достаточно простая система. Когда сотрудник только приходит в команду, в решении его вопросов участвуют и коллеги, и руководители. В ДОМ.РФ работает чат-бот, который помогает человеку адаптироваться. За несколько дней до оформления ему приходит ссылка, по которой можно выбрать мессенджер и взаимодействовать с нашим ботом. В какое время подойти, какие документы взять с собой, каков дресс-код? Неоднократно после оформления специалиста мы спрашиваем через бот, насколько ему комфортно, насколько он погрузился в работу, и т.д. Все это, конечно, не отменяет взаимодействия с коллегами напрямую.

Не теряя времени

Опросы показывают, что 88% стажеров ДОМ.РФ считают работу в офисе open space наиболее эффективной для оперативного решения вопросов.

- Самое важное свойство такого формата - скорость работы. Большое количество отдельных кабинетов затормаживают коммуникацию. Чтобы решить какой-то вопрос, приходится терять время. В open space к любому человеку можно подойти напрямую. Еще один плюс – кроссфункциональное взаимодействие. Встретили коллегу и вместе продумали какое-то решение. Вопрос в скорости коммуникации и открытом формате взаимодействия.

В этом году различные программы стажировки в ДОМ.РФ прошли около 200 молодых специалистов. Почти половина из них остались работать в группе компаний. При этом конкурс на стажировку составлял более 40 человек на место. Чем же удается привлечь молодых и активных?

- Во многих компаниях стажировка или практика сводится к тому, что человек приходит в офис и и получает совершенно рутинную неинтересную работу, - говорит Захар Малахов. - Мы же сразу ставим интересные задачи. Ребята могут участвовать в их проработке, предлагать какие-то идеи и, в конечном счете, влиять на разработку конечного продукта. Например, сейчас мы запустили большую единую информационную систему жилищного строительства, учитывающую строящиеся объекты по всей стране. Для айтишников, например, это очень интересная работа. В таком масштабе этого не делает никто.

73,7% стажеров ДОМ.РФ считают, что условия работы и фиксированный рабочий день положительно влияют на их личную эффективность и продуктивность

57% человек считают, что дресс-код в компании является для них более приоритетным, чем свободный, так как настраивает и мотивирует на достижение бизнес-результатов

68,2% стажеров поддерживают четко поставленные задачи, которые соответствуют заявленной миссии компании, что является дополнительным стимулом при выборе работодателя

80% молодых специалистов заявили, что возможность участвовать в реальных проектах является главной мотивацией при выборе места стажировки.