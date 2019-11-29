2019-11-29T16:59:27+03:00
В мире

Турция отвергла план НАТО по борьбе с «российской агрессией в Польше и Прибалтике»

А стамбульские журналисты называют свою страну «главной угрозой для США» наряду с Россией и Китаем
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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B Северной Сирии, Вашингтон оказывает поддержку курдским формированиям, которых Анкара считает «террористическими группами»B Северной Сирии, Вашингтон оказывает поддержку курдским формированиям, которых Анкара считает «террористическими группами»Фото: REUTERS
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«Анкара, Москва и Пекин — три стихийных бедствия для Вашингтона». К таким выводам пришёл колумнист крупной стамбульской газеты «Сабах» — Берджан Тутар. По его мнению, Россия поставляет вооружения главным оппонентам США (Китаю, Ирану и той же Турции), выстраивая новую евразийскую ось от Анкары до Пекина. В свою очередь, КНР, получив прочный тыл, имеет достаточно ресурсов, чтобы бросить вызов американской экономической мощи. А самая неожиданная часть этого трио, Турция, раскалывает «атлантический блок» своей независимой политикой: «Анкара блокирует планы НАТО по защите Балтии и Польши от российской агрессии, что вызвало немалое волнение в США и ЕС», — подчёркивает Берждан Тутар.

Напечатавшая его колонку газета «Сабах» входит в концерн «Чалик», который, в свою очередь, де-факто контролируется Бератом Албайраком — зятем президента Реджепа Тейипа Эрдогана. То есть всё это — не просто мнение отдельного колумниста, а, так сказать, генеральная линия партии.

Действительно, отношения США и НАТО с Турцией последнее время разладились. У нее под боком, в Северной Сирии, Вашингтон оказывает поддержку курдским формированиям, которых Анкара считает «террористическими группами». В ответ Эрдоган купил у России четыре дивизиона зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 на сумму в $2 млрд., вызвав гнев Белого дома. И турецкие политики намекают, что поставки могут продолжиться. Ничего личного — С-400 почти вдвое дешевле американского аналога, ЗРК «Пэтриот» и как минимум не хуже.

«Усиливающееся давление со стороны треугольника Турция-Россия-Китай все глубже раскалывает Атлантику. Из-за этого США и Европа стали походить на супругов, спящих в одной кровати, но видящих разные сны. А западные политики напоминает музыкантов, продолжавших играть, когда тонул «Титаник», — подводит итог Берджан Тутар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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