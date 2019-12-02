Краснодарский винодел Леонид Фадеев стал единственным россиянином, получившим престижную винную премию в Великобритании

Престижная международная винная премия WSET/IWSC «The Future 50 Awards» подвела свои итоги и назвала лауреатов. Их объявили на торжественной церемонии, которая прошла 28 ноября в Лондоне, в историческом Гилдхолле. Премии присуждались молодым и талантливым специалистам винной индустрии, которые, по мнению жюри, определяют её будущее. Единственным россиянином в списке из 50 лауреатов стал кубанский винный эксперт Леонид Фадеев — исполнительный директор расположенного в Анапе винодельческого хозяйства «Скалистый берег».

Всего за звание самых перспективных будущих винных звёзд планеты соревновались более 600 претендентов. Главными условиями получения премии были возраст (до 40 лет) и выдающиеся успехи в винной отрасли. В состав жюри вошли признанные мировые эксперты, мастера вина и известные сомелье. Они оценивали профессиональные достижения кандидатов за последние три года, в том числе академические успехи, социальную ответственность и инновации в отрасли.

ПОЧТИ ТОСКАНА, НО В АНАПЕ

Виноградник хозяйства «Скалистый берег» многие эксперты называют образцовым и сравнивают его с эталонными виноградниками Тосканы. Сейчас предприятие заканчивает строительство суперсовременной винодельни — она откроется в 2020 году и начнет выпускать премиальные вина под брендом Cote Rocheuse (в переводе с французского - «Скалистый берег»). Её исполнительный директор Леонид Фадеев уже второй год учится в британском Институте Мастеров Вина, перенимая опыт лучших западных винных экспертов. Этим летом он успешно сдал первый из трёх экзаменов на получение самого престижного звания в винной экспертизе - мастер вина. О том, как сложно его получить, говорит хотя бы тот факт, что в мире сегодня насчитывается всего 390 мастеров вина. В России - пока ни одного.

«Комсомолка» поздравила Леонида с получением престижной награды и расспросила о секретах профессионального мастерства.

- Леонид, почему именно британцы оценили ваши достижения и присудили вам премию, и вообще - почему Великобритания стала учредителем премии «The Future 50 Awards»? Ведь, в отличие от, скажем, Франции или Италии, эту страну не назовешь винным регионом.

- В Великобритании сосредоточена элита мирового винного сообщества. Институты винного рынка этой страны являются старейшими и самыми влиятельными, именно они во многом определяют моду и тенденции в винном мире. К ним можно отнести Институт Мастеров Вина (первый экзамен состоялся в 1953 году) и винную школу WSET (основана в 1969 году). Самые престижные в мире винные конкурсы базируются в Великобритании, например International Wine and Spirit Competition, Decanter и International Wine Challenge.

Почему мне присудили премию? Как я полагаю, потому что посчитали, что я этого достоин. Мне очень приятно, что авторитетные британские винные организации и члены международного жюри оценили мои достижения и компетенцию в винной индустрии. Это очень высокая оценка моего труда. Достичь чего-либо можно только благодаря полной самоотдаче, упорству и любви к своему делу. Я не собираюсь останавливаться на достигнутом, обязательно буду и дальше вносить свой вклад в развитие винной отрасли, популяризировать винную культуру, развивать компанию «Скалистый берег», которой очень признателен за огромную поддержку. И, конечно же, продолжу свое обучение на мастера вина.

- За какие именно достижения в винной индустрии вы получили премию?

- Я являюсь руководителем одного из ведущих виноградарских хозяйств России - «Скалистый берег». Вместе с коллегами мы с нуля заложили виноградник европейского уровня на заброшенном поле и выращиваем виноград высокого качества. Каждый год мы получаем только положительные отзывы о нашем винограде от виноделов, которые его покупают, так как пока у нас нет собственного производства. Мы строим гравитационную винодельню. У нас большие, но здоровые амбиции и я уверен, вы скоро услышите о наших винах!

Я закончил Австрийскую Винную Академию по программе WSET Diploma в очень короткие сроки, всего за один год и три месяца. Сдал все экзамены с первой попытки, а также защитил на отлично исследовательскую работу. По словам директора Австрийской Винной Академии, мастера вина, д-ра Йозефа Шуллера, еще никто не заканчивал программу на иностранном языке в такие короткие сроки. Затем сразу поступил в Институт Мастеров Вина и в июне 2019 года с первой попытки сдал первый экзамен, чего ранее не удавалось россиянам.

Я веду свой блог в социальных сетях Facebook и Инстаграм. Разъясняю сложные вещи из мира винограда и вина. Пропагандирую здоровый образ жизни, занятия спортом и умеренное употребление алкоголя.

У меня есть интернет-проект Vine&Wine, который я создал в 2017 году, чтобы донести до людей информацию о винограде и вине, а так же делиться своими знаниями и опытом. Совсем недавно на этом сайте мы запустили уникальный раздел «102 винных сорта» и получили сотни благодарственных писем со всего мира. Сайт носит обучающий характер, он на русском и английском языках и совершенно бесплатный. Также мы ведем свой одноименный канал в YouTube.

В 2018 я создал и провел независимый винный конкурс Russian Wines Competition по оценке российских вин. Впервые в России мы ввели на конкурсе концепцию предварительной селекции вин. Плюс все вина для конкурса мы покупали сами в обычных магазинах, а не получали образцы от производителей, как это практикуется. На конкурсе судили эксперты мирового уровня из 8 стран – мастера вина и винные академики.

Я являюсь судьей международных винных конкурсов. В мае 2019 года судил в крупнейшем и самом влиятельном в мире винном конкурсе - Decanter World Wine Awards (DWWA) (Великобритания). Всего этого я добился за достаточно короткий период времени. Думаю, это основные причины, почему я получил премию «The Future 50 Awards».

- Вы планируете повторить винный конкурс Russian Wines Competition?

- Да, планируем. Пока не буду раскрывать детали, обещаю, скоро вы все узнаете.

- Кто такой мастер вина, и почему в мире так мало обладателей этого звания?

- Это винный эксперт высшей категории. Титул появился в Великобритании, где ведущая, по мировым оценкам, школа - Институт Мастеров Вина - готовит этих специалистов с 1953 года. Это самый высокий статус в винной экспертизе, о нем мечтает каждый, кто работает в этой отрасли. Мастеров вина в мире действительно всего 390 человек. Почему так мало? Потому что это титанический труд и годы подготовки. Мастер вина – это человек, который знает о вине всё. Поэтому, чтобы получить это звание, необходимо досконально изучить вопросы выращивания винограда, производства вина, винного бизнеса и современные проблемы отрасли, а также пути их решения. Вдобавок необходимо владеть английским языком, как родным, так как практически вся литература и информация — на английском. В виноградарстве, виноделии и винном бизнесе множество нюансов, и неправильно понятая теория может привести к катастрофе на практике. Чтобы сдать этот экзамен, требуется прочитать библиотеку и продегустировать десятки тысяч вин. Обучение требует массы времени, которого, как правило, у взрослых работающих людей нет, а также усидчивости и силы воли.

Винный эксперт Леонид Фадеев уверен: в России есть все условия для того, чтобы делать хорошее вино. Но для этого нужно много учиться и тщательно контролировать качество. Автор фото: ИГОРЬ УЛЬКО

ПО ВИНОГРАДНИКАМ — В ДЕЛОВОМ КОСТЮМЕ

- Чтобы стать мастером вина, необходимо сдать три экзамена и защитить диссертацию. Этим летом вы сдали первый экзамен. Расскажите, как проходили испытания.

- По окончании первого года обучения все студенты Института обязаны сдать свой первый экзамен, который в общей сложности длится 4 часа 15 минут. Этот и другие экзамены сдаются в письменной форме. К нему я готовился почти девять месяцев. Он состоит из практической и теоретической частей. Сначала экзаменуемые проводят «слепую» дегустацию 12 вин и дают по каждому представленному образцу письменные ответы. Вопросы касаются определения места происхождения вина, сорта винограда, метода производства, качества дегустируемого вина и его потенциала. Во время проверки теоретических знаний нужно написать два эссе на заданную тему из области виноградарства, виноделия или винного бизнеса.

Второй и третий экзамен – теория и практика, будут еще более сложными. Для завершения второго этапа программы (Stage 2) студенты четыре дня подряд «вслепую» дегустируют 36 вин и отвечают на заданные вопросы, и пишут 13 эссе. После сдачи всех экзаменов необходимо написать и защитить диссертацию.

- Почему вы решили так досконально изучить все тонкости виноградарства, виноделия и винного бизнеса?

- Потому что, управляя винодельческим хозяйством, руководитель обязан знать, как вырастить виноград максимально высокого качества, как из этого винограда сделать хорошее вино, как проверить качество изготовленного вина. А главное - знать как и кому его потом реализовать, что твориться на мировой винной арене. В один прекрасный день я понял, что мне не хватает экспертных знаний, а без них я не смогу выполнить поставленные руководством задачи.

В винной индустрии я относительно недавно — чуть меньше семи лет. До 29 лет я жил в Москве, работал юристом в представительстве Краснодарского края при Правительстве РФ. У меня два высших образования: юридическое и управленческое. Однажды мне предложили возглавить винодельческий стартап «Скалистый берег», я согласился. Хорошо помню свой первый день на новой должности. Приехал в Анапу, и меня тут же увезли на виноградник, он был еще не полностью посажен. Я был одет, как обычно одевался на работу в Москве – в костюме и туфлях. Была ранняя весна, и мой внешний вид очень быстро потерял свою презентабельность… В испачканном костюме я приехал знакомиться с коллективом, переживал, но, несмотря ни на что, знакомство прошло успешно. Первое время сутками вникал в рабочий процесс и как губка впитывал новую информацию. Через год мне стало понятно, что моих юридических и управленческих знаний недостаточно – необходимы знания виноградарства и виноделия. Если ты не в теме, то в качестве результата твои подчиненные могут предоставить тебе все, что угодно. И я решил учиться. Сначала была школа сомелье в Бордо, затем там же винная школа WSET, потом винная академия в Австрии, где я получил звание «винный академик». Жил в условиях постоянных перелетов до места учебы и работы.

«В РОССИИ ЕСТЬ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КАЧЕСТВЕННОГО ВИНА»

- Винодельческое хозяйство «Скалистый берег» создано в 2010 году, но пока не производит собственное вино. Когда жать первую партию?

- Дело в том, что концепция развития хозяйства предусматривает строительство винодельни после того, как виноградник войдет в полную зрелость. То есть через восемь-десять лет после его посадки. Именно с этого времени начинает созревать виноград, из которого можно произвести премиальные вина. Пока что весь урожай нашего виноградника мы продаем другим производителям и виноделам-частникам. В 2020 году винодельня будет полностью построена. Предполагаемая мощность будущего предприятия - около 300 тысяч бутылок в год. Первую партию вина мы планируем выпустить к концу 2021 года.

- В России можно производить вино, которое будет не хуже французского и итальянского? Или все-таки в силу географического положения и климата мы всегда будем проигрывать в качестве?

- Можно. Качество вина зависит от ряда факторов. От природно-климатических условий, где растет виноград, от квалифицированных специалистов которые работают в отрасли, от агротехники, винодельческого оборудования и от желания работать. В России есть все необходимое, чтобы производить достойное вино. Чтобы добиться высокого качества и занять свою нишу на мировом рынке, помимо уже упомянутого, нужно соблюсти еще несколько условий. Во-первых, учиться, учиться и еще раз учиться - не только руководителям, но и всем, кто занят в выращивании винограда и производстве вина. Но здесь существует проблема коммуникации. Все сильные школы, как правило, зарубежные, а большинство сотрудников винодельческих предприятий не владеют иностранным языком на должном уровне. В этой сфере недостаточно лишь вузовского профильного образования. Вузы должны готовить специалистов винной отрасли, которые знают хотя бы один иностранный язык. Знание английского в современном мире – это необходимый минимум.

Вторая проблема — это проверка качества вина. Как можно оценить качество готового продукта, если специалист не знает, как это сделать?! Этому нужно учить. Также в вузах которые готовят виноделов, студентам необходимо проводить систематические дегустации вин со всего мира. Иначе они не поймут с чем им предстоит конкурировать, и какие по стилю вина получаются в разных винных регионах. Следует модернизировать систему подготовки профессиональных кадров.

Нужно развивать в России институт винной экспертизы. Винный эксперт, как и любой другой эксперт, должен сдавать специальные экзамены и подтверждать свою квалификацию (теорию и практику). Например, это применимо к адвокатам и аудиторам.

Возвращаясь к вопросу качества, в России есть вина совершенно разного уровня, и не всегда качественное вино стоит дороже. Например, в мае 2019-го я оценивал вина в качестве судьи на винном конкурсе «Декантер» (крупнейший винный конкурс, проходящий в Великобритании. — Ред.). И дегустировал вина Краснодарского края — 35 образцов. Серебряную медаль получили два вина. Одно из них стоит около двух тысяч рублей за бутылку, оно получило оценку в 91 балл. А другое вино стоило примерно 350 рублей, и этот образец получил 90 баллов. Два разных вина, абсолютно разные ценовые категории, а разница всего в один балл.

Нужно стремиться к улучшению качества вина, и мы понимаем, как достичь этой цели. Однозначно могу сказать, что мы будем пить некачественное вино до тех пор, пока будем его покупать, тем самым поощряя недобросовестных виноделов. Сейчас многие критикуют вина, изготовленные из импортного балка, то есть из привезенного из заграницы виноматериала и разлитого по бутылкам в России. Но как и любой другой продукт, «балковое вино» бывает разного качества и стоимости. И позволю себе отметить, что у нас достаточно вин изготовленных из винограда выращенного в России, которые оставляют желать лучшего. Балк - это не то, чему следует уделять излишнее внимание. Если каждый начнет наводить порядок на своем винограднике и винодельне, вот тогда качество российских вин начнет улучшаться. Любые проблемы можно решить, было бы желание.

КСТАТИ

Премия молодых и талантливых

Премия WSET/IWSC «The Future 50 Awards» основана в 2019 году. Ее учредителями стали крупнейшая в мире винная школа Wine & Spirit Education Trust (WSET), расположенная в Лондоне, и старейший международный винный конкурс International Wine & Spirit Competition (IWSC). По случаю своих 50-летних юбилеев они запустили премию «The Future 50», определяющую 50 молодых и перспективных специалистов винной индустрии из разных стран.

- IWSC и WSET опираются на 50-летнее наследие и беспрецедентный опыт работы в отрасли, но «The Future 50» - это такой же взгляд в будущее, как и взгляд в прошлое, - отметил генеральный директор IWSC Аллен Гиббонс. - Поскольку мы нацелились на следующие 50 лет, важно определить и признать ключевых игроков, которые будут определять тенденции на десятилетия вперёд. «The Future 50» – это возможность для нас продемонстрировать поддержку тем, кто будет продвигать высочайшие стандарты качества - от брендов, продуктов до мест проведения различных мероприятий - и обеспечивать дальнейшее развитие отрасли и внедрение инноваций.

СПРАВКА «КП»

Леонид Фадеев — исполнительный директор АО «Скалистый берег», кандидат юридических наук, винный академик, создатель проекта Vine&Wine и винного конкурса Russian Wines Competition. Закончил юридический факультет московского Института Экономики и Предпринимательства и с отличием международный институт управления МГИМО.

Приняв в 2013 году предложение управлять стартапом АО «Скалистый берег», Леонид решил всерьез изучить тонкости винной профессии. В итоге всего за три года он окончил Международную Академию Сомелье Бордо (WorldSom) и стал Магистром Сомелье (единственный представитель России на данный момент), успешно сдал экзамены в Бордо на WSET Level 2 and Level 3, окончил Австрийскую Винную Академию и получил престижную квалификацию DipWSET и звание винного академика.