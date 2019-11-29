У раритетных авто появится собственный ГОСТ и паспорт

Раритетные автомобили пользуются сумасшедшей популярностью во всем мире. Москва не исключение. Выставки моделей олдтаймеров чуть ли ни каждую неделю собирают тысячи зрителей. Но мало кто из них задумывается над тем, насколько легальны экспонаты. Выйти из тени владельцам ретрокаров предлагает Росстандарт. С 1 марта 2020 года впервые за всю историю будет введен ГОСТ для машин старше 30 лет. Пока прохождение экспертизы — дело добровольное.

- Проверкой автомобилей на раритетность займутся эксперты, аккредитованные Российской автомобильной федерацией (РАФ). Они будут оценивать оригинальность деталей и уровень реставрации машины. Система основана на штрафных баллах. К примеру, за перекрашенный кузов — минус 75 баллов. Если по итогам проверки автомобиль наберет менее 100 баллов, то на него будет выдан паспорт классического транспортного средства с пятилетним сроком действия, - рассказали «КП» в пресс-службе Росстандарта.

Такой паспорт в дальнейшем позволит получить госномер. Проще говоря, машина перестанет быть просто выставочным образцом и ее можно будет эксплуатировать на российских дорогах. Но введение ГОСТа, по мнению экспертов, только начало большой реформы.

- По моим прогнозам законопроект в дальнейшем может привести к принятию льгот для владельцев таких автомобилей. Скорее всего, для их ввоза в нашу страну будет отменена или снижена стоимость растаможки. Сейчас поборы государства превышают стоимость самого автомобиля. К примеру, растаможка авто стоимостью в один миллион рублей обойдется в три миллиона. Это не нормально, - прокомментировал Антон Шапарин вице-президент национального автомобильного Союза.