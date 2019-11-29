2019-12-02T14:46:01+03:00
Экономика

Неограниченные возможности бизнеса для людей с ограниченными возможностями

Центры инновационной социальной сферы (ЦИСС) активно расширяют свое присутствие в регионах, помогая социальному бизнесу развиваться по всей стране
Екатерина СВИНОВА
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Екатеринбург. Презентация Социального такси от частной компании. Автомобили оборудованы для перевозки пассажиров-колясочников.Екатеринбург. Презентация Социального такси от частной компании. Автомобили оборудованы для перевозки пассажиров-колясочников.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Миссия ЦИСС - развитие и поддержка социальных проектов в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта за счет инновационного подхода к решению социальных проблем населения.

Центры созданы и действуют в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Сегодня по всей России насчитывается порядка 38 ЦИСС, однако в планах у Минэкономразвития РФ увеличить их количество, поскольку запрос на господдержку со стороны социального бизнеса в регионах очень высокий, в связи с законодательным закреплением понятия «социальное предпринимательство».

По словам Антона Дыганова, руководителя Центра инноваций социальной сферы и СО НКО Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан, ежегодно центр оказывает более 500 консультаций. Льготные микрозаймы с лета 2019 года получили 3 социальных предпринимателя. Благодаря экспертам ЦИСС специализированное обучение прошли порядка 1 тысячи предпринимателей.

Антон Дыганов, руководитель Центра инноваций социальной сферы и СО НКО Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Фото: mert.tatarstan.ru

Антон Дыганов, руководитель Центра инноваций социальной сферы и СО НКО Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Фото: mert.tatarstan.ru

- Мы работаем с организациями и индивидуальными предпринимателями, которые специализируются на социальной сфере, - рассказал «КП» Дыганов. - Деятельность таких социальных предприятий несколько специфична и, несомненно, нуждается в такой же специфической и качественной поддержке.

Дыганов также отметил, что деятельность центра строится на принципах оказания информационной, консультационной и образовательной поддержки. Прежде всего центр стремится предоставить представителям социальных предприятий фундаментальные знания и профессиональные компетенции, основы социального проектирования, в том числе и с использованием дистанционных технологий. Такая деятельность организована на базе Казанского федерального университета.

Субъекты малого и среднего предпринимательства, социальные предприятия могут получать в Татарстане льготные микрозаймы со ставкой не более 5%.

- Также мы помогаем социальному бизнесу участвовать в различных конкурсах на получение грантов - например, чтобы иметь возможность беспроцентного кредитования. Расширяя такие возможности, мы запустили агрегатор конкурсов и грантов «Капитан Грантов». Теперь каждый, в том числе и предприниматель, может зайти на сайт и найти подходящий конкурс с финансовой поддержкой, - заявил Дыганов.

Учредитель БФ «СИЛА В ДЕТЯХ», директор АНО «Дарим ангелам Радость» Адель Загретдинов считает, что бизнес и социальная сфера – это уже не два разных мира, как было еще не так давно. В этом году на уровне законодательства закреплено понятие «социальное предпринимательство»

Адель Загретдинов, директор АНО «Дарим ангелам Радость». Фото из личного архива Аделя Загретдинова, директора АНО «Дарим ангелам Радость».

Адель Загретдинов, директор АНО «Дарим ангелам Радость». Фото из личного архива Аделя Загретдинова, директора АНО «Дарим ангелам Радость».

- Имея ранее бизнес-опыт, я решил обратиться в социальную сферу и открыл наш первый реабилитационный центр в Татарстане, - говорит предприниматель. - С этого мы начинали, а скоро в республике будет открыто уже 8 реабилитационных центров, и мы планируем расширяться, пойдем в другие регионы.

По мнению Загретдинова, работа с детьми-инвалидами - это очень узкая сфера, и получить профессиональную консультацию социальному предпринимателю бывает очень сложно.

- Благодаря ЦИСС мы узнали, как правильно взаимодействовать с государством, - говорит наш собеседник. - ЦИСС также предоставляет нам возможность пройти обучение и повысить квалификацию нашим сотрудникам. В моей компании уже трое сотрудников, включая меня, прошли такое обучение. Это дало людям более широкий горизонт понимания социального предпринимательства. Также при содействии ЦИСС мы, правильно сформулировав и подав заявки, выиграли большое количество грантов в Татарстане. И если за 2018 год наши общие инвестиции, привлеченные за счет грантов, составили 6,5 миллиона рублей, то в этом году они уже выросли до 12 миллионов.

Форумы, конгрессы, обучающие семинары, грантовая поддержка и многие другие специализированные меры призваны обеспечить социальным предпринимателям стабильность развития их проектов. Фото из личного архива Аделя Загретдинова.

Форумы, конгрессы, обучающие семинары, грантовая поддержка и многие другие специализированные меры призваны обеспечить социальным предпринимателям стабильность развития их проектов. Фото из личного архива Аделя Загретдинова.

Центр инноваций социальной сферы Санкт-Петербурга функционирует всего несколько месяцев, но уже активно взаимодействует с предпринимательским сообществом Северной столицы. Заместитель генерального директора компании «Сколиолоджик» Арина Зарипова считает, что сотрудничество с ЦИСС уже дало свои плоды.

Арина Зарипова, заместитель генерального директора компании «Сколиолоджик»: «Наша глобальная цель – полноценная интеграция инвалидов в общество». Фото из личного архива.

Арина Зарипова, заместитель генерального директора компании «Сколиолоджик»: «Наша глобальная цель – полноценная интеграция инвалидов в общество». Фото из личного архива.

- Мы подписали несколько соглашений с ЦИСС о сотрудничестве, и они будут оказывать нам поддержку в проведении специализированных мероприятий для инвалидов и в организации научно-практических конференций для врачей. Также мы уже прошли обучение, как правильно подавать заявку для получения грантовой поддержки. ЦИСС также обеспечил нас площадкой для участия в Петербургском международном инновационном форуме, - рассказала Зарипова.

Сформированный и стандартизированный опыт, накопленный госструктурами в сфере социальных проектов, бесплатно передают сегодня предпринимателям по всей стране. Многие предприниматели называют эти меры поддержки беспрецедентными.

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