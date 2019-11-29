Неограниченные возможности бизнеса для людей с ограниченными возможностями

Миссия ЦИСС - развитие и поддержка социальных проектов в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта за счет инновационного подхода к решению социальных проблем населения.

Центры созданы и действуют в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Сегодня по всей России насчитывается порядка 38 ЦИСС, однако в планах у Минэкономразвития РФ увеличить их количество, поскольку запрос на господдержку со стороны социального бизнеса в регионах очень высокий, в связи с законодательным закреплением понятия «социальное предпринимательство».

По словам Антона Дыганова, руководителя Центра инноваций социальной сферы и СО НКО Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан, ежегодно центр оказывает более 500 консультаций. Льготные микрозаймы с лета 2019 года получили 3 социальных предпринимателя. Благодаря экспертам ЦИСС специализированное обучение прошли порядка 1 тысячи предпринимателей.

Антон Дыганов, руководитель Центра инноваций социальной сферы и СО НКО Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Фото: mert.tatarstan.ru

- Мы работаем с организациями и индивидуальными предпринимателями, которые специализируются на социальной сфере, - рассказал «КП» Дыганов. - Деятельность таких социальных предприятий несколько специфична и, несомненно, нуждается в такой же специфической и качественной поддержке.

Дыганов также отметил, что деятельность центра строится на принципах оказания информационной, консультационной и образовательной поддержки. Прежде всего центр стремится предоставить представителям социальных предприятий фундаментальные знания и профессиональные компетенции, основы социального проектирования, в том числе и с использованием дистанционных технологий. Такая деятельность организована на базе Казанского федерального университета.

Субъекты малого и среднего предпринимательства, социальные предприятия могут получать в Татарстане льготные микрозаймы со ставкой не более 5%.

- Также мы помогаем социальному бизнесу участвовать в различных конкурсах на получение грантов - например, чтобы иметь возможность беспроцентного кредитования. Расширяя такие возможности, мы запустили агрегатор конкурсов и грантов «Капитан Грантов». Теперь каждый, в том числе и предприниматель, может зайти на сайт и найти подходящий конкурс с финансовой поддержкой, - заявил Дыганов.

Учредитель БФ «СИЛА В ДЕТЯХ», директор АНО «Дарим ангелам Радость» Адель Загретдинов считает, что бизнес и социальная сфера – это уже не два разных мира, как было еще не так давно. В этом году на уровне законодательства закреплено понятие «социальное предпринимательство»

Адель Загретдинов, директор АНО «Дарим ангелам Радость». Фото из личного архива Аделя Загретдинова, директора АНО «Дарим ангелам Радость».

- Имея ранее бизнес-опыт, я решил обратиться в социальную сферу и открыл наш первый реабилитационный центр в Татарстане, - говорит предприниматель. - С этого мы начинали, а скоро в республике будет открыто уже 8 реабилитационных центров, и мы планируем расширяться, пойдем в другие регионы.

По мнению Загретдинова, работа с детьми-инвалидами - это очень узкая сфера, и получить профессиональную консультацию социальному предпринимателю бывает очень сложно.

- Благодаря ЦИСС мы узнали, как правильно взаимодействовать с государством, - говорит наш собеседник. - ЦИСС также предоставляет нам возможность пройти обучение и повысить квалификацию нашим сотрудникам. В моей компании уже трое сотрудников, включая меня, прошли такое обучение. Это дало людям более широкий горизонт понимания социального предпринимательства. Также при содействии ЦИСС мы, правильно сформулировав и подав заявки, выиграли большое количество грантов в Татарстане. И если за 2018 год наши общие инвестиции, привлеченные за счет грантов, составили 6,5 миллиона рублей, то в этом году они уже выросли до 12 миллионов.

Форумы, конгрессы, обучающие семинары, грантовая поддержка и многие другие специализированные меры призваны обеспечить социальным предпринимателям стабильность развития их проектов. Фото из личного архива Аделя Загретдинова.

Центр инноваций социальной сферы Санкт-Петербурга функционирует всего несколько месяцев, но уже активно взаимодействует с предпринимательским сообществом Северной столицы. Заместитель генерального директора компании «Сколиолоджик» Арина Зарипова считает, что сотрудничество с ЦИСС уже дало свои плоды.

Арина Зарипова, заместитель генерального директора компании «Сколиолоджик»: «Наша глобальная цель – полноценная интеграция инвалидов в общество». Фото из личного архива.

- Мы подписали несколько соглашений с ЦИСС о сотрудничестве, и они будут оказывать нам поддержку в проведении специализированных мероприятий для инвалидов и в организации научно-практических конференций для врачей. Также мы уже прошли обучение, как правильно подавать заявку для получения грантовой поддержки. ЦИСС также обеспечил нас площадкой для участия в Петербургском международном инновационном форуме, - рассказала Зарипова.

Сформированный и стандартизированный опыт, накопленный госструктурами в сфере социальных проектов, бесплатно передают сегодня предпринимателям по всей стране. Многие предприниматели называют эти меры поддержки беспрецедентными.