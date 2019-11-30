Звезды, сумевшие пережить смерть своих любимых

Светские сплетники бурно обсуждают изменения в личной жизни телеведущего Дмитрия Шепелева. После смерти гражданской жены Жанны Фриске он несколько лет оставался один, целиком посвятив себя работе и воспитанию сына. И лишь недавно стало известно, что у Шепелева появились новые отношения, и весьма серьезные. Сегодня мы рассказываем о том, как сложилась жизнь знаменитых мужчин и их детей, чьи трагические личные истории в свое время обсуждала вся страна.

Юрий МОРОЗ

Мама актрисы Дарьи Мороз разбилась на снегоходе, когда юной актрисе исполнилось всего 17. Родители Даши безумно любили друг друга: режиссер Юрий Мороз и актриса Марина Левтова прожили в браке 20 счастливых лет. Юрий Мороз тяжело переживал смерть супруги. Второй раз он женился спустя три года - на актрисе Виктории Исаковой, которая всего на 7 лет старше его дочери. Даша была против женитьбы отца и восприняла его пассию в штыки. Интересно, что именно Дарья познакомила отца с его второй женой - на съемках. Вскоре после женитьбы у Юрия и Виктории родилась дочь Маруся. Но случилась беда: девочка умерла в четыре месяца - вероятно, из-за ошибки врачей, которые лечили малышку. Юрий Мороз не любит говорить о смерти жены и дочери, переживает горе в себе: «Это навсегда - как отсеченная рука, которая у каждого болит по-своему».

Но жизнь постепенно наладилась. Дочь и новая жена режиссера нашли общий язык, едва Даша сама стала мамой. «Когда Дашке не нравятся замечания, которые я ей делаю, она называет меня мачехой», - смеется Исакова. А три года назад у 43-летней Виктории Исаковой и 63-летнего Юрия Мороза родилась дочь Варвара.

Юрий Мороз и актриса Виктория ИсаковаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вячеслав МАЛАФЕЕВ

Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев занимается бизнесом - у него агентство недвижимости. Надежный тыл обеспечивает его вторая супруга. Первая жена вратаря Марина погибла в автомобильной аварии 8 лет назад. На тот момент Малафеевы прожили в браке десять лет, их дочери Ксении было всего восемь, сыну Максиму - пять. Вячеслав решил, что женится во второй раз, только если его новая избранница подружится с его детьми. Свадьбу футболист сыграл почти через два года после гибели Марины. Вторая жена Екатерина всегда подчеркивала, что не претендует на место настоящей матери Ксюши и Максима. При первом знакомстве с Катей дочь Вячеслава Малафеева не проронила ни слова. Но спустя время они стали лучшими друзьями.

Первая жена вратаря Марина погибла в автомобильной аварии 8 лет назаФото: Личный архив

«Я им друг, который готов прийти на помощь, дать любовь и нежность - и они это знают, - рассказывала нам Екатерина Малафеева. - Я спросила Ксюшу и Макса: «Вы хотите, чтобы я официально стала вашей мамой?» Вы будете мои, вас впишут в мой паспорт!» Они посмеялись в ответ: «Мы и так твои!» Дети Малафеева давно называют ее мамой и охотно играют с младшим братом Алексом: у Екатерины и Вячеслава шесть лет назад родился общий ребенок.

malafeeva_ekaterina Все побеждает любовь

Константин ХАБЕНСКИЙ

Первая жена Константина Хабенского умерла 11 лет назад. Опухоль мозга не оставила женщине шансов. Когда Настя была в больнице, вместе с мужем они решили создать фонд, который помогал бы детям с тяжелыми заболеваниями мозга. Второй раз Хабенский женился шесть лет назад на актрисе Ольге Литвиновой, у пары уже две дочки.

Ольга ЛитвиноваФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ольга легко нашла общий язык с сыном мужа от первого брака. На днях актер в интервью YouTube-шоу «А поговорить?» впервые ответил на вопрос, были ли у него мысли, что он, устраивая личную жизнь, предает память жены: «Конечно. Но как человек по идее Создателя должен жить: в любви или в страданиях? В любви... А вот забыть - значит предать».

Первая жена Константина Хабенского умерла 11 лет назадФото: фотохроника ТАСС.

Дмитрий ШЕПЕЛЕВ

Пару недель назад телеведущий запустил новый проект - шоу «Папки» на YоuTube. «Я - папка. Каждую неделю буду встречаться с известными папками и узнавать, как они воспитывают своих детей», - говорит Дмитрий. Одновременно он объявил, что больше не одинок. Дмитрий и Екатерина стали жить вместе в 2018 году - через три года после смерти любимой женщины Дмитрия Жанны Фриске. Дмитрий и Екатерина познакомились… в детском саду: они оба водили туда детей. Возможно, в жизни самого обсуждаемого в стране вдовца настало идеальное время для пополнения в семье.

tulupova Новый столичный сезон, Привет!

О Жанне Дмитрий не забывает. Несколько лет назад он выпустил книгу «Жанна», где собрал знания, которые получил, когда боролся с болезнью любимой женщины. Шепелев надеется, что книга пригодится близким онкобольных. Его сын многое знает о маме: Дмитрий даже советовался с психологами, как лучше рассказывать мальчику о ней.