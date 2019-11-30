Террористы устроили резню в Лондоне и Гааге

Европу снова накрыла волна террористических актов. За один день произошло два нападения на прохожих в Лондоне и Гааге.

Днем в пятницу в центре британской столицы неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих на Лондонском мосту. Конкретную жертву преступник не выбирал, резал всех без разбору. Британцы пытались сами остановить нападавшего, повалили его на землю. Началась драка.

Прибывшая на место полиция застрелила злоумышленника. На теле мужчины полицейские обнаружили муляж «пояса смертника».

На теле мужчины полицейские обнаружили муляж «пояса смертника»Фото: REUTERS

После произошедшего правоохранители закрыли проезд по Лондонскому мосту и перекрыли движение по примыкающим к нему улицам. Также была закрыта станция метро London Bridge. Лондонский мост располагается в оживленном финансовом и туристическом центральном районе города. Поэтому полиции необходимо было убедиться, что угрозы населению нет.

В результате нападения преступника удалось зарезать двоих человек, еще четверо получили ранения. Сейчас пострадавшие находятся в Королевской лондонской больнице.

Каковы были мотивы злоумышленника, неизвестно. Однако в полиции полагают, что произошедшее можно трактовать как теракт. С позицией Скотленд-Ярда солидарен премьер-министр Борис Джонсон.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/746919" frameborder="0"></iframe> Поножовщина на мосту в Лондоне.

- Расследование уже идет, полиция может подтвердить, что это был террористический акт. Экстренные службы и полиция проявили храбрость, проявившуюся при реагировании на опасность. Я также хочу воздать должное необычайной храбрости тех прохожих, которые защитили жизни других. Я благодарю их от имени всей нашей страны, - заявил глава британского правительства.

Уже вечером в пятницу, на этот раз в Гааге, неизвестный с ножом в руках также напал на прохожих в центре города. Пострадали более трех человек.

Преступнику удалось скрыться с места преступления. Полиция объявила план перехват, объявлен розыск.