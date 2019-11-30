Названы курорты, куда еще не поздно купить туры на Новый год 2020
ИСКУПАТЬСЯ НА ХАЙНАНЕ
- Что касается экзотических курортов, ещё можно отправиться на пляжи Таиланда, Бали и Шри-Ланки. Увы, туров на Занзибар уже нет, все продано, - дает расклад по наличию месь Дарья Домостроева, PR-директор "Интуриста". Прямой рейс из Москвы на Занзибар стал главной новинкой этого зимнего сезона (https://www.kp.ru/daily/27056.5/4123285/) - и сразу же оказался хитом.
- Рекомендуем также ОАЭ, китайский остров Хайнань или испанский Тенерифе, Доминикану или Мальдивы, - советует Светлана Баранова, пресс-секретарь Tez Tour.
Новогодняя неделя на Хайнане стоит от 29 тысяч рублей на человека - с авиаперелетом, размещением в отеле 4* и завтраками. В Эмиратах - от 38 тысяч рублей. Впрочем, другие места под солнцем не столь доступны. За неделю в Таиланде надо выложить минимум 65 тысяч рублей, на Тенерифе - 82 тысячи.
Искупаться в каникулы в Красном море тоже реально, несмотря на отсутствие чартеров в Египет, напоминает Светлана Баранова. Пятидневный тур в Хургаду с перелетом в Каир и проживанием в 4-звездочной гостинице стоит от 42 700 рублей. Или израильский красноморский курорт Эйлат - туда можно слетать на праздничную неделю за 48 тысяч рублей.
ПОКАТАТЬСЯ ПО БОСФОРУ
- Хорошей альтернативой может стать безвизовая Турция: Стамбул и зимняя Анталья с отелями all inclusive. Сотни отелей Стамбула готовы к приему наших туристов, можно забронировать новогодний круиз по Босфору, - подсказывает Дарья Домостроева.
Цены на турецкие каникулы - от 25 000 рублей на человека.
УЛЕТЕТЬ В ГОРЫ
- Еще осталось несколько мест на чартерных рейсах в Зальцбург на 28 декабря, откуда большинство туристов отправляются на австрийские горнолыжные курорты. Также встретить Новый год еще можно во Французских Альпах с вылетом накануне Нового года, - продолжает подкидывать идеи Дарья Домостроева.
Самые бюджетные горнолыжные туры на каникулы - в Болгарию, от 32 тысяч рублей за неделю с авиаперелетом и проживанием в отеле 4*. Или в Андорру — от 36 000 рублей, ориентирует по ценам Светлана Баранова.
ЦЕНА ВОПРОСА
75 - 80 тысяч рублей в среднем платят туристы за неделю отдыха на зимних пляжных курортах во время новогодних каникул, с учетом перелета из Москвы и проживания в отеле 3*. Исключение - Турция и Эмираты, там средний чек ниже.
80 - 90 тысяч рублей в среднем стоит поездка в Европу на 5 праздничных дней, опять же с перелетом и размещением в 3-звездочной гостинице. Речь идет как о европейских столицах, так и о горнолыжных курортах.
По данным Ассоциации туроператоров России.
ЦИФРА
65% всех новогодних туров - это поездки в тёплые страны, где в январе можно загорать и купаться.
По данным Ассоциации туроператоров России.
10 СТРАН, КУДА РОССИЯНЕ ПОЕДУТ НА КАНИКУЛЫ
Таиланд
ОАЭ
Куба
Доминикана
Вьетнам
Турция
Шри-Ланка
Гоа (Индия)
Индонезия
Малайзия
По данным Ассоциации туроператоров России.
ИСТОЧНИК KP.RU