Названы курорты, куда еще не поздно купить туры на Новый год 2020

ИСКУПАТЬСЯ НА ХАЙНАНЕ

- Что касается экзотических курортов, ещё можно отправиться на пляжи Таиланда, Бали и Шри-Ланки. Увы, туров на Занзибар уже нет, все продано, - дает расклад по наличию месь Дарья Домостроева, PR-директор "Интуриста". Прямой рейс из Москвы на Занзибар стал главной новинкой этого зимнего сезона (https://www.kp.ru/daily/27056.5/4123285/) - и сразу же оказался хитом.

- Рекомендуем также ОАЭ, китайский остров Хайнань или испанский Тенерифе, Доминикану или Мальдивы, - советует Светлана Баранова, пресс-секретарь Tez Tour.

Новогодняя неделя на Хайнане стоит от 29 тысяч рублей на человека - с авиаперелетом, размещением в отеле 4* и завтраками. В Эмиратах - от 38 тысяч рублей. Впрочем, другие места под солнцем не столь доступны. За неделю в Таиланде надо выложить минимум 65 тысяч рублей, на Тенерифе - 82 тысячи.

Искупаться в каникулы в Красном море тоже реально, несмотря на отсутствие чартеров в Египет, напоминает Светлана Баранова. Пятидневный тур в Хургаду с перелетом в Каир и проживанием в 4-звездочной гостинице стоит от 42 700 рублей. Или израильский красноморский курорт Эйлат - туда можно слетать на праздничную неделю за 48 тысяч рублей.

ПОКАТАТЬСЯ ПО БОСФОРУ

- Хорошей альтернативой может стать безвизовая Турция: Стамбул и зимняя Анталья с отелями all inclusive. Сотни отелей Стамбула готовы к приему наших туристов, можно забронировать новогодний круиз по Босфору, - подсказывает Дарья Домостроева.

Цены на турецкие каникулы - от 25 000 рублей на человека.

УЛЕТЕТЬ В ГОРЫ

- Еще осталось несколько мест на чартерных рейсах в Зальцбург на 28 декабря, откуда большинство туристов отправляются на австрийские горнолыжные курорты. Также встретить Новый год еще можно во Французских Альпах с вылетом накануне Нового года, - продолжает подкидывать идеи Дарья Домостроева.

Самые бюджетные горнолыжные туры на каникулы - в Болгарию, от 32 тысяч рублей за неделю с авиаперелетом и проживанием в отеле 4*. Или в Андорру — от 36 000 рублей, ориентирует по ценам Светлана Баранова.

ЦЕНА ВОПРОСА

75 - 80 тысяч рублей в среднем платят туристы за неделю отдыха на зимних пляжных курортах во время новогодних каникул, с учетом перелета из Москвы и проживания в отеле 3*. Исключение - Турция и Эмираты, там средний чек ниже.

80 - 90 тысяч рублей в среднем стоит поездка в Европу на 5 праздничных дней, опять же с перелетом и размещением в 3-звездочной гостинице. Речь идет как о европейских столицах, так и о горнолыжных курортах.

По данным Ассоциации туроператоров России.

ЦИФРА

65% всех новогодних туров - это поездки в тёплые страны, где в январе можно загорать и купаться.

По данным Ассоциации туроператоров России.

10 СТРАН, КУДА РОССИЯНЕ ПОЕДУТ НА КАНИКУЛЫ

Таиланд

ОАЭ

Куба

Доминикана

Вьетнам

Турция

Шри-Ланка

Гоа (Индия)

Индонезия

Малайзия

По данным Ассоциации туроператоров России.