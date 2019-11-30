2019-11-30T01:59:10+03:00
Спорт

Емельяненко убрал Кокляева двумя ударами

В Москве, на стадионе «Динамо» произошел необычный бой
Петр ПАВЛОВ
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Емельяненко отправил Кокляева в нокаут в первом раундеЕмельяненко отправил Кокляева в нокаут в первом раундеФото: Иван МАКЕЕВ
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Это, конечно, было шоу. Большой боксерский вечер с полными трибунами. Цена за билет доходила до 30000. Все места у ринга забиты известными личностями во главе с Николаем Валуевым. Песни знаменитых рокеров перед номерами, гимн, многочасовая прямая трансляция на канале РЕН ТВ. И все это ради боксерского поединка героя смешанных единоборств Александра Емельяненко (38 лет) и штангиста Михаила Кокляева (40). Фактически попытка получить ответ на детскую загадку – кто сильнее кит или слон.

Большой боксерский вечер с полными трибунами Фото: Иван МАКЕЕВ

Большой боксерский вечер с полными трибунамиФото: Иван МАКЕЕВ

Пожалуй, впервые российский телеканал решил сделать из боксерского вечера шоу по всем законам жанра. Но так как бокс все-таки был довольно странного уровня, все получилось совсем не так, как положено по жанру. То есть вместо запредельного «надувания щек» и до смешного раздутого пафоса – получилось почти реалити, которое, как и большинство эфиров «Дома-2», закончилось мордобоем.

В концовке первого раунда Кокляев пропустил "двойку" от Емельяненко Фото: Иван МАКЕЕВ

В концовке первого раунда Кокляев пропустил "двойку" от ЕмельяненкоФото: Иван МАКЕЕВ

Приезд Емельяненко на ВТБ Арену напоминал визит среднестатистического россиянина в «Ашан» в воскресенье. Александр приехал, медленно остановился на парковке, вышел из-за руля в пальто и кепке, помог выйти пассажирам. Кокляев с кем-то обнимался, уточнял где камера, потом делал страшное лицо.

Александр Емельяненко победил техническим нокаутом Фото: Иван МАКЕЕВ

Александр Емельяненко победил техническим нокаутомФото: Иван МАКЕЕВ

Соперники вроде как пытались задеть друг друга в интервью, но было видно, что оба друг к другу искренне расположены. А когда во время двойного интервью Емельяненко бросил в Кокляева кепку, все и вовсе стало похоже на дурачества школьников. Впрочем, камера тут же показала кровавые рваные раны, оставшиеся на лице Михаила от кепки Александра. Конечно, заподозрить телевизионщиков в легком обмане мы не имеем права, поэтому, скорее всего, кепка Емельяненко была начинена свинцом…

Кокляев сумел подняться на счет 10, но рефери принял решение остановить бой Фото: Иван МАКЕЕВ

Кокляев сумел подняться на счет 10, но рефери принял решение остановить бойФото: Иван МАКЕЕВ

- У него нет ни одного шанса, - честно говорил Емельяненко перед боем. – Он штангист. Ну подумаешь масса!

- А если он попадает разок? – интересовался корреспондент.

- Да не может быть!

Бой действительно завершился стремительно. Кокляев мужественно шел в атаку. Нанес несколько не самых опасных ударов. Но первая же серьезная контратака Емельяненко привела к двум пропущенным ударам. Кокляев упал и бой продолжать уже не мог. Собственно, что и требовалось доказать. Штангист и боксер совсем разные профессии…

Михаил Кокляев после поражения заявил, что договорился с Александром Емельяненко о реванше Фото: Иван МАКЕЕВ

Михаил Кокляев после поражения заявил, что договорился с Александром Емельяненко о реваншеФото: Иван МАКЕЕВ

Впрочем, объективно, и шоу и трансляция были захватывающими. В них была какая-то честность, какой давно уже не ждешь от профессионального бокса. И пусть это куда больше шоу, чем спорт. Смотрелось здорово! Продолжайте!

ИСТОЧНИК KP.RU

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