2019-11-30T01:39:57+03:00
Звезды

«Следующий контракт - на миллион долларов»: Олег Газманов похвастался успехами 22-летнего сына-бизнесмена

Филипп Газманов, руководящий успешной компанией из 60 сотрудников, уже дал своё первое интервью журналу «Форбс»
Алена МАРТЫНОВА
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Олег Газманов с сыном ФилиппомОлег Газманов с сыном ФилиппомФото: Борис КУДРЯВОВ
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29 ноября, в 22-й день рождения своего приемного сына Филиппа, знаменитый «есаул» выступал на большом сборном концерте «Дискотека 80-х» на «ЦСКА Арене».

- Представляете, сегодня у сына праздник, а я до сих пор трезвый! - пожаловался артист со сцены 15-тысячной аудитории. - А давайте все его поздравим, - предложил Газманов-старший и затянул вместе с залом: «Танцуй, пока молодой, мальчик...».

А сразу после концерта Олег Михайлович рассказал об успехах Филиппа.

- Я ему подарил, подарил... Вспомнил! Авторучку дорогущую! - долго перебирал в памяти артист. - Дело в том, что Филипп занимается бизнесом, в его компании уже 60 человек. В этом году его фирма даже попала в пятерку самых быстро растущих компаний в стране, представляете? И он уже дал своё первое интервью «Форбс». Так вот, вручая эту ручку, я ему пожелал, чтобы ей он подписал свой следующий контракт - не меньше, чем на миллион долларов! Кстати, сейчас Филипп улетел в Дубай с друзьями, сказал: «Папа, помогать не надо - лечу на свои».

Правда, чем занимается сын, певец не уточнил: «Пусть он сам вам расскажет». Однако, ранее Филипп как-то обмолвился, что зарабатывает грузопервозками и даже предложил услуги своей фирмы популярному продюсеру Игорю Крутому.

Напомним, Филипп Газманов окончил колледж в Англии и поступил в один из пяти лучших университетов Европы, но вскоре бросил учебу и вернулся в Москву, чтобы начать свой бизнес. Этой весной Газманов-младший купил свою первую «ласточку» - новый Mercedes S-Class Coupe, стоимость которого оценивается в 15 миллионов рублей. Тогда парню крепко досталось от пользователей соцсетей, которые единодушно решили, что роскошное авто ему подарил знаменитый папа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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