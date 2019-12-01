Гарику Сукачеву - 60: Мы все никак не состаримся

И много еще чего вспомнил.

- Вот вам, Игорь Иванович, 60 лет. Раньше люди в этом возрасте остепенялись, на пенсию выходили, а вы все песни пишете, по сцене скачете. Не устали еще?

- Да как-то нет. Вообще все эти цифры - очень забавная вещь. Дети наши растут, становятся взрослыми людьми, а мы все никак не состаримся.

ДВА МЕДВЕДЯ

- У меня в руках журнал «Сельская молодежь» № 7 за 1988 год. Здесь я опубликовал свою первую статью о «Бригаде С». А ведь до «Бригады» была еще группа «Закат солнца вручную». Название-то какое - литературное. Много читали?

- А мы в ту пору все много читали. Макулатуру сдавали в обмен на подписные издания, толкучка была у книжного магазина на метро «Сокол», там обменивались целыми собраниями сочинений. А в конце 70-х, помните, «Улитку на склоне» Стругацких опубликовали в каком-то журнале, так за ним тоже все гонялись.

- Потом вы переименовались в «Постскриптум» - это тоже от начитанности?

- Ненавижу это название, оно какое-то унылое, хиппарское...

- Но зато благодаря этой группе вы познакомились с Евгением Хавтаном.

- Там немного не так все было. У нас ушел гитарист, и я в поисках нового по совету друга поехал посмотреть группу «Гулливер». Увидел Женю и офигел. Так никто в ту пору в Москве не играл - стильно, современно. Я предложил ему работать вместе, очень хотелось делать какую-то новую музыку. Но мы довольно быстро поняли, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Хотя это расставание пошло нам обоим на пользу, о чем я Хавтану потом прямо сказал: теперь, Женя, у меня появился дикий стимул тебя порвать как тузик грелку. В музыкальном смысле, конечно. Ты создал группу «Браво» с Жанной Агузаровой, а мы пойдем другим путем. Ну а дальше появился Серега Галанин...

Вот из-за таких, как вы, Игорь Иванович, пенсионный возраст и повышают. Фото: Артем ГЕОДАКЯН/ТАСС

ТЕ ЖЕ И ГАЛАНИН

- А как вышло, что вы с Галаниным не ощутили себя двумя медведями в одной берлоге?

- Не знаю. Надо бы, кстати, у Сереги спросить. Столько лет вместе, встречи, расставания, чего только не было... Галанин был единственным человеком, который в меня поверил. Все думали, что я ношусь с какими-то идиотскими идеями, что я опасный, что я шпана с ножом в кармане (недалеки были от истины, кстати). А Серега уже тогда был очень классным бас-гитаристом - в андеграунде, наверное, номер один. Помню, когда искали ударника, я позвонил Карену Саркисову, он только из армии пришел, а до этого играл в великой группе «Центр». Я звоню, он спрашивает, а кто с тобой играет? Я говорю: Сергей Галанин. И Карен сразу - я с вами. Серега тогда работал в метрострое, я на железке. И его тогда уже звали в филармонию. Он говорил: все, устал я уже в этом метрострое, уйду в филармонию, хочу быть музыкантом. А я ему: мы будем музыкантами, дай мне полгода. А шансов-то было ноль. Но он мне поверил.

- Что за музыку вы в ту пору слушали?

- Иэна Дьюри, Тома Уэйтса. Madness, Kid Creole & The Coconuts, Stray Cats, Talking Heads, Леонарда Коэна.

- А вот, помнится, песня была у «Бригады С» - «Я обожаю джаз».

- Я джаз всегда обожал. Особенно утесовский. У отца была такая коробка - подарочный набор со всеми пластинками Утесова, которые выпустила фирма «Мелодия». А сейчас я только джаз и слушаю. Ну и корневой блюз. И больше ничего.

1988 год. Веселые времена с «Бригадой С». Фото: Игорь МИХАЛЕВ/РИА Новости

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ «БРИГАДЫ»

- Любимая песня «Бригады С» у вас есть?

- Есть любимый альбом - «Реки», наша последняя совместная пластинка, наша вершина. Дальше некуда было двигаться, надо было расходиться.

- А не страшно было после вершины уходить в сольное плавание?

- Я уже в ту пору занимался своим проектом, Галанин создавал группу «СерьГа». Он мне говорил: давай каждый будет заниматься сольниками, но при этом и «Бригаду» сохраним. На дворе 93-й год, безденежье, смутные времена. Я был в страшном кризисе. Мы все чаще встречались с Сергеем Вороновым и Толей Крупновым, придумывали группу «Неприкасаемые».

- А «Боцман и Бродяга» - это потом как бы между делом получилось?

- У нас такой обычай был - после концертов, когда публика разошлась, мы делали для себя такое братское проставлялово. Рушан (Аюпов - клавишник и аккордеонист в «Бригаде С» и «Неприкасаемых». - Ред.) брал баян, я гитару, Саша Скляр подтягивался. И пели свое любимое: Высоцкого, Алешу Димитриевича, цыганщину всякую. Ну и свои песни, которые мы писали в стол.

Нам сначала друзья предложили выступать с этим репертуаром. Мы сыграли всего пять концертов, записали их, посыпались награды. А потом и альбом вышел - «Боцман и Бродяга». Который для нас со Скляром оказался очень важным. Саня вскоре записал акустический альбом, я выпустил «Песни с окраин». И у меня целый период, более 10 лет, был связан именно с такой музыкой. Я всегда любил цыган, дружил с ними, но тут я с ними просто сросся. Они мне, кстати, все обещают паспорт цыганский справить - как только его разрешат.

Гарик Сукачев и наш обозреватель Леонид Захаров.Фото: Иван МАКЕЕВ

ПАПА НА ТУБЕ

- Очень душевно получилось, когда вы пригласили своего папу сыграть на тубе в песне «Вальс Москва». Это он вас к музыке подтолкнул?

- Ну конечно. Несчастного мальчика отдали в 7 лет в музыкальную школу. Папа мне не давал ни одного выходного. Потом многие ребята с Иваном Федоровичем дружили, любили его очень. Однажды сидим в компании, папа говорит: «Хотел я, чтобы мой сын музыкантом стал. Не вышло». Я ему: «Папа, так я же музыкант». А он в ответ: «Музыкант по нотам играет».

- Вы ведь наверняка тоже задумывались, каким примером можете быть для своих детей?

- Я считаю, что я самый лучший пример для моих детей.

- Интересно, что многие люди старшего поколения, которые по идее от вас должны были шарахаться как черт от ладана, очень хорошо вас понимали и принимали: Петр Ефимович Тодоровский, Александр Наумович Митта...

- Галина Борисовна Волчек, Олег Николаевич Ефремов, Олег Павлович Табаков - спасибо им за это. Уж не знаю, почему так было. Может, они какие-то свои черты, черты своего поколения во мне видели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/746917" frameborder="0"></iframe> Гарик Сукачёв на Радио «Комсомольская Правда».Алексей ЕПИФАНОВ

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Обойдемся без разочарований

- Допустим, по случаю 60-летия прилетает к вам рок-н-ролльная фея и говорит: поскольку все эти годы вы, Игорь Иванович, были хорошим мальчиком, дарю вам сказочную возможность - встретиться с кем-то из ваших кумиров, великих музыкантов, живых или усопших, просто поболтать за чашкой чая, погулять по нескошенному лугу, посидеть в кресле-качалке. Кого бы выбрали?

- Так все мои друзья, все великие, они и так живут рядом со мной.

- А из тех, кто рядом не живет, кто когда-то вдохновлял?

- Ни с кем из них я не хочу ни по какому лугу гулять. Мне не нужны разочарования.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/747020" frameborder="0"></iframe> Гарик Сукачев — лучшие хиты.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

А вы какие группы слушали в юности?

Леонид ЯРМОЛЬНИК, актер театра и кино:

- Кроме «Битлз»? Сложно сказать... Гарик Сукачев - один из ближайших моих друзей. Я, наверное, был на самых первых выступлениях его группы. Все происходило на задворках Театра Ленинского Комсомола, и устраивал это Саша Абдулов. А потом «Бригада С», все они сидели у меня дома. И Сережка Галанин, и Гарик. Было немало групп, которые стали нашими общими друзьями. И «Машина времени», и группа «Секрет». Это очень клевое время - 80-е. Когда подпольно-открытая свобода проявилась. И я знаю одно: что Гарик Сукачев и сегодня самый небанальный, самый, в хорошем смысле, нервный исполнитель.

Леонид ХОЛОД, экс-замминистра сельского хозяйства:

- Все шумные группы 70-х - «Роллинги», «Дип Перпл» и «Пинк Флойд», конечно же. Их «Стена» 1979 года на диске у меня была, и «Обратная сторона Луны» 1973-го - тоже на пластинке. В силу семейных обстоятельств я получил шикарную коллекцию на кассетах - около 200 штук - и около сотни пластинок. Я половине школы делал записи с дисков - целая фабрика была…

Ирада ЗЕЙНАЛОВА, ведущая НТВ:

- Я слушала «Пинк Флойд» и «Наутилус Помпилиус». Слушала на кассетах BASF.

Владимир ЛУЦЕНКО, полковник, экс-руководитель спецподразделения КГБ СССР:

- Гарик Сукачев появился, когда молодость моя уже прошла. А в юности мы с ума сходили по битлам. Их диски покупали с рук и переписывали на бобины магнитофонные. Что-то из западной эстрады изредка выпускала фирма «Мелодия». А из наших Аллу любили, Пугачеву. Она была молодая и свежая какая-то, и мы были молодыми. Это была очень яркая, первая звезда. Ну а группы наши тогда еще так не звучали.

Татьяна ВИЗБОР, бард, ведущая:

- Папа мой переписывал с радио Би-би-си и «Голоса Америки» композиции с плавающим звуком - и вдруг возникали «Смоуки», «Криденс» или Пол Маккартни. Писал на бобины магнитофона - то ли «Яузы», то ли «Кометы». Потом был период увлечения итальянской эстрадой, Сан-Ремо. Потом «Рейнбоу» и «Уайт Снейк». Куда же без авторской песни - Ким, Высоцкий, Городницкий. Не обошлось без Гребенщикова и «Машины времени» - мы же ходили на их квартирники. Меня родители приучили к всеядности. А Гарику большой привет, и пусть, как прежде, его «бабушка курит трубку»!