Наше Подмосковье. «Зима в Подмосковье» начинается с Дмитрова

В этом ноябре в Москве и снега-то толком не было. Так, пару раз размазало снежинки по газонам тонюсеньким слоем. Вроде и Новый год уже совсем рядом… А вот в подмосковном Дмитрове, на его знаменитых горнолыжных курортах, по снежным склонам уже несколько недель катаются любители горных лыж и сноуборда. Сорочаны, Яхрома, Волен, Шуколово. Здесь атмосфера приближающегося Нового года чувствуется особо. Неудивительно, что «Зима в Подмосковье» в этом году стартует именно с Дмитрова. Напомним, «Зима в Подмосковье» - это масштабная программа различных развлечений, охватывающая самые интересные города Московской области. Удобный навигатор как для туристов из Москвы и других российских регионов, так и для самих жителей Подмосковья.

И можно сказать совершенно точно: в Подмосковье нас ждет веселая и щедрая на впечатления зима!

«СПОРТ! СНЕГ! СМЕХ!» В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

В нашей повседневной жизни мы часто забываем о том, что есть рядом. А ведь всего в часе езды - прекрасные места, где можно провести день или целый уик-энд, - говорит руководитель Комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина.

- В рамках программы «Зима в Подмосковье» мы собрали все места и события, которые готовы к приему гостей. Официальное открытие нового сезона состоится на большом семейном празднике в Дмитрове «Спорт! Снег! Смех!», который пройдет 7 декабря. Марафон спорта, игр на свежем воздухе и танцевальной музыки будет идти сразу на двух площадках. На центральной площади Дмитрова откроется парк ледяных скульптур, большая ледяная горка для взрослых и детей, каток. А еще здесь можно будет пройти мастер-класс по керлингу, поучаствовать в гонках на радиоуправляемых елках, забегах на надувных лыжах, боях подушками. Главным музыкальным событием праздника станет дискотека от DJ Smash.

В течение дня будет действовать телемост между дмитровской площадью и второй площадкой - Горнолыжным клубом Леонида Тягачева, который находится у деревни Шуколово. На большом экране пройдут трансляции массовых спусков горнолыжников и сноубордистов. Гостей клуба ждут выступления музыкантов, много спорта, фуд-корт, покатушки на лошадях и теплые шатры с горячим чаем.

- Я хотел бы сказать большое спасибо губернатору Андрею Юрьевичу Воробьёву, Комитету по туризму за то, что столицей зимнего открытия выбран Дмитров, - сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный. - Я приглашаю всех этой зимой к нам - кататься на лыжах, сноубордах, коньках или просто наслаждаться природой.

- В области работают сотни спортивных школ, проводятся крупные соревнования. Область притягивает всех, здесь можно тренироваться и комфортно жить, - добавил почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев.

РОЖДЕСТВО - В ИСТРЕ, МАСЛЕНИЦА - В АРХАНГЕЛЬСКОМ

Праздник в Дмитрове - это самое начало большой зимней программы. Впереди еще много интересных событий.

Так, например, центром рождественских гуляний в Подмосковье станет Истра - знаменитый Новоиерусалимский монастырь и музейно-выставочный комплекс «Новый

Иерусалим». Программа «Сказочное Рождество» будет идти с 6 по 8 января. В «Новом Иерусалиме» к празднику откроется выставка художника Валерия Архипова - здесь будут выставлены его эскизы к известным сказкам Пушкина.

- У нас в музее можно будет и поучаствовать в уличных гуляньях, и посетить уникальные выставки, которые начались этой осенью, - «Цвет. 90 шедевров музеев Подмосковья» и «Шагал: Между небом и землей», - говорит директор МВК «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов.

«Зиму в Подмосковье» по традиции закроют Масленицей (28 - 29 февраля, 1 марта). Центральной площадкой для нее выбрали усадьбу Архангельское. О, это будет грандиозно! Разумеется, в программе предусмотрены традиционные масленичные игры, хороводы, блины, сжигание чучела. А еще - реконструкция псовой охоты XIX века, арт-объекты для классных фото в Instagram (огромные лошадка из Гжели, лаковая шкатулка из Федоскина, дмитровский пряник), мастер-классы для взрослых и детей, концерты звезд эстрады.

Словом, этой зимой у нас впереди еще много-много всего интересного. Лучшие мероприятия «Зимы в Подмосковье», места, самая полная информация, где поесть и разместиться, а также многое другое - на портале welcome.mosreg.ru.

КОНКРЕТНО

Как добраться на общественном транспорте

В Дмитров:

Электричка от Савеловского вокзала едет до Дмитрова около 1,5 часа. Билет стоит 161 рубль. От станции Дмитров до центральной площади 5 - 10 минут пешком.

В Шуколово:

Электричка от того же Савеловского вокзала едет до станции Турист чуть больше часа. Цена билета - 138 рублей. У станции всегда дежурят такси. Проезд до Горнолыжного клуба Леонида Тягачева обойдется в 200 - 300 рублей.

ЦИФРА ДНЯ

9 миллионов туристов посетили Подмосковье прошлой зимой.

Ожидается, что в этом году их будет на 15 - 20% больше.