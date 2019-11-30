В России впервые в мире провели уникальную операцию пациентке с запущенной формой рака груди

Пациентке с неоперабельным метастатическим раком молочной железы впервые в мире провели так называемую альфа-эммитерную брахитерапию. Брахитерапия это разновидность лучевой терапии, при которой источник излучения вводится в опухоль и высокоточно уничтожает раковые клетки, не повреждая окружающие ткани. Уникальность альфа-частиц заключается в том, что в отличие от других известных излучений они не только разрушают клетки опухоли, но и способствуют выработке защитных свойств иммунной системы, поясняют врачи-онкологи.

До сих пор такая методика использовалась при других локализациях рака, в частности, для лечения опухолей головы и шеи. 28 ноября альфа-эммитерную брахитерапию впервые применили для спасения пациентки с запущенной формой рака молочной железы. Операция прошла в Медицинском радиологическом научном центре (МРНЦ) им. А.Ф.Цыба (это филиал Национального медицинского центра радиологии Минздрава России, куда входит, в том числе, знаменитый онкоинститут им. Герцена).

Как рассказали «КП» в пресс-службе НМИЦ радиологии, для выполнения операции в Россию приехали мировые эксперты в области брахитерапии. Среди них автор методики использования альфа-частиц в онкологии профессор Иона Кейсари (Израиль), профессор Разван Галалае (Германия), специалист по радиационной безопасности Офер Маген (Израиль). Площадкой для уникального лечения был избран МРНЦ имени А.Ф. Цыба, поскольку здесь еще три года назад создан центр брахитерапии злокачественных новообразований, есть необходимые мощности и большой опыт применения брахитерапии.

С российской стороны в проведении операции приняли участие три сотрудника клиники, входящей в состав центра брахитерапии: Александр Обухов, Наталья Борышева и Виталий Бирюков.

Операция длилась четыре часа. Через две недели пациентке удалят интродьюсеры (специальные катетеры), через которые альфа-частицы были доставлены к опухоли. Результат их воздействия будет виден через месяц. Остальное должен сделать сам организм: выработать защитные механизмы для борьбы с удаленными метастазами.

Команда врачей, выполнивших уникальную операцию

- Мы надеемся, что этот метод позволит не только спасать жизнь пациенток с запущенными формами рака молочной железы, но и добраться до таких грозных заболеваний, как рак поджелудочной железы, - отметил профессор Кейсари. Международные эксперты выразили благодарность за организацию проведения операции руководителю НМИЦ радиологии, главному онкологу Минздрава академику Андрею Каприну и директору МРНЦ им. А.Ф. Цыба профессору Сергею Иванову.

- Наша команда работала как единый слаженный организм, как оркестр,- сказал после операции профессор Галалае. - Мы восхищены уровнем подготовки и профессионализма коллег из МРНЦ имени Цыба. Каждый отлично знал свою роль и умело взаимодействовал со всей командой врачей. Мы вместе с вами открыли новую страницу в нашей общей борьбе со злокачественными новообразованиями, и, я уверен, что это даст очень хорошие результаты.