Откуда берутся «бунтари» в белых халатах

ИТАЛЬЯНИМ ПОНЕМНОГУ

- … Десятая: нужны носилки, 5-й этаж, перелом шейки бедра, доставка в скорую... Четвертая: выезд в общественное место, потеря сознания. Шестая: ребенок, подозрение на аппендицит, доставка в детскую больницу…

Только что заваренный чай остается на столе, медики идут в диспетчерскую за картой вызова, водители заводят машины и вскоре «газели» и «уазики» с красными крестами отправляются по адресам — вполне себе будничная картина из жизни самой обычной станции скорой помощи. Глядя на это человек посторонний ни за что не догадается, что здесь продолжается забастовка, которую объявили в середине сентября 75 сотрудников «скорой» - фельдшеры, диспетчеры и водители.

- Вы же не подумали, что мы больных бросили и с плакатами митингуем? - улыбается фельдшер Ольга Чайка, она же — глава карельского отделения профсоюза медработников «Действие». - Мы «итальяним» - работаем только на одну ставку, отказываясь от дополнительных смен и часов.

Лидер «бунтарей» Ольга ЧайкаФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В коротких перерывах между вызовами фельдшеры и водители рассказывают о причинах, побудивших их встать на протестный путь, а в качестве довеска к словам достают расчетки за октябрь.

- Сами же видите — у фельдшера 25-26 тысяч выходит, - жалуются они. - И это с учетом наших «северных».

Пристально вглядываюсь в расчетные листки — настоящие вроде… Но что-то в этой истории явно не сходилось: почти сразу после начала забастовки руководство Петрозаводской больницы скорой медицинской помощи (БСМП), к которой и приписана станция, стали публиковать на своем сайте (без указания фамилий) зарплаты фельдшеров. И эти цифры заметно отличаются от тех, что мне показывают. Вот же: 46, 66 и даже 96 тысяч! На что тут обижаться-то? Или кто-то откровенно лукавит?

- И да, и нет - «оптимизация», - вздыхают фельдшеры и начинают терпеливо объяснять.

Фельдшер Ольга ЧайкаФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

РАБОТА НА ИЗНОС

Чтобы понять, из чего состоит зарплата фельдшера, нужно быть не медиком, а прожженным бухгалтером.

- Вот это моя строка, - показывает одна из фельдшеров. - 62 тысячи получилось, неплохо вроде, да? Но это — с учебными, которые выплатили, пока полтора месяца на курсах была, и компенсация за неиспользованный отпуск.

- А это моя - 60, — находит свою зарплату ее подруга. - Но здесь — отпускные и огромная переработка. Допустим, норма на ставку — 150 часов в месяц. Так вот для того, чтобы семью накормить, люди вкалывают 300 часов (в переводе на стандартную пятидневку - 14 часов на каждый рабочий день - прим. "КП"). Реально с ног валятся, на износ. Немного отоспался — и снова на работу. А что такое хронически не высыпающийся фельдшер? Это риск неправильного диагноза!

Будни фельдшеров скорой помощи.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Москве медицинское начальство с мест потом показывает высокие цифры по зарплатам, отчитываясь о выполнении "майских указов". Вот только все делают вид, что не понимают: это не труд медиков стал оцениваться выше, а, по сути, их заставили работать вдвое больше.

А ВАС МЫ ПЕРЕВЕДЕМ В УБОРЩИЦЫ

- А хотите, мы расскажем, как наше начальство среднюю зарплату до «майских указов» подняло? - звонят прознавшие о моем интересе медики из Республиканской психиатрической больницы.

«Некоторые вещи просто вызывают удивление. Санитарок начали переводить в уборщицы. Зачем? И так у них небольшая зарплата. На чём экономим?!» - санитары, медсестры и врачи психбольницы еще раз цитируют фразу Путина с последнего госсовета.

- У нас примерно такое же — главврач взяла и санитарок в диспансерном отделении в уборщицы перевела, - говорят они. - Обязанности оставили, а зарплата упала почти вдвое. Уборщица — это уже не медперсонал и ни под какие майские указы не подпадает.

Татьяна Нажиева, фельдшерФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

ЗАРПЛАТЫ РАСТУТ В ТЕЛЕВИЗОРЕ

И сотрудники психбольницы, как и их коллеги со «скорой», перечисляют накопившиеся болячки: чтобы заработать 38 тысяч медсестра вынуждена брать две ставки. На холодильник и микроволновку для комнаты отдыха скидывались из зарплаты (а потом начальство зачем-то приказало отдать им чеки); в больнице большой недокомплект персонала, а новых сотрудников какое-то время было приказано не брать...

- А в этом какой смысл?

- На эти ставки нужно платить полные оклады, поэтому все мы работаем за того, отсутствующего парня. При этом «за того» платят только 30 процентов. Есть разница? Да и средняя зарплата опять же растет: получал, условно, 100 рублей, а теперь 130!.. Кроме того, из-за этого бардака следствие затягивается…

- Какое еще следствие?

- Для правоохранительных органов мы проводим судебно-психиатрическую экспертизу. Наши 5 экспертов работали за двоих, но с недавних пор за это вдруг стали получать меньше. Мы возмутились и отказались брать лишние ставки — обидно почти за бесплатно работать. Вот очередь на экспертизы и выросла на 3 месяца...

- Очень раздражает, что нам все время тыкают носом: мол, чего беситесь, вон даже в телевизоре показывают, как хорошо живете и зарабатываете, - скажет позже фельдшер «скорой» Татьяна Нажиева. - Мне даже мама однажды высказала, что у меня все время зарплата растет. Пришлось расчетки показать — там за несколько последних лет одни и те же деньги. Они же что делают — оклады ненамного повышают, а стимулирующие надбавки снижают. Только недавно поняла: так бы и работали еще много лет, ничего не требуя и не бастуя, если бы нам не говорили, как мы классно живем.

ОПТИМИЗАЦИЯ И ОПТИМИЗМ - ЭТО АНТОНИМЫ

Половина бастующих — водители с хмурыми лицами. Мы сидим с ними в курилке и я все больше ловлю себя на мысли, что слова «оптимизация» и «оптимизм» в данном медицинском случае стали прямо противоположными по смыслу.

- Зарплате в 22 тысячи, что ли, радоваться? - бурчат те. - И это — с ночными, носилочными. И ведь даже не подработаешь — есть приказ, запрещающий нам переутомляться, поэтому ставок лишних не дают, в свои выходные мы не имеем права подработать, а перерабатывать на «скорой» можно лишь 120 часов в год. Доплату за работу в ночное время медработникам подняли до 70%, а нам оставили, как-будто мы меньше работаем… Потому многие и примкнули к забастовке. Если набираете профессионалов, то и платите как профессионалам, а не как дворникам. Не требуем золотых гор, платите хотя бы 30 тысяч на ставку.

Водитель скорой "похвастался" своей зарплатой за октябрьФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Жень, сколько заработал, покажи! - обращаются мужики к коллеге и тот в окошко машины показывает квиток: 10897 рублей. При норме 165 часов он отработал всего 120 - болел. Получается, сам виноват...

И они перечисляют и перечисляют моменты, когда от перемен становилось лишь хуже: - Когда оптимизировали подстанцию скорой в Шуе, обещали, что нам две машины добавят. На деле добавили лишь одну, а когда у них что-то серьезное — от нас вторая к ним уезжает, повышая нагрузку на оставшиеся бригады.

Татьяна Смолинова, руководитель станции скорой медпомощиФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

"АЛКОГОЛЬ" В БУМАГАХ НЕ ПИШЕМ

Водители тем временем повышают градус возможно будущих требований.

- И еще бы хотелось, чтобы нападение на сотрудника «скорой» приравнивалось к нападению на полицейского! Недавно у нас фельдшера избили. Задолбали! На прошлой неделе стою у подъезда, сзади «мерс»: «Убери машину на стоянку!» Я ему: «Сейчас больного вынесут, далеко же на стоянку нести!» Так с кулаками на меня полез. А пьяных сколько стало!..

Я смотрю на них с недоверием. А как же рейтинги и бодрые доклады Больших Медицинских Начальников? Вот же — «потребление за последние 8 лет снизилось вдвое, сократилось число отравлений и болезней, вызванных алкоголем»! Те в ответ смущенно молчат, как молчат люди, едва не сболтнувшие страшную тайну… Впрочем, об этом секрете полишинеля давно и много говорят на медицинских форумах.

«А кто об этом вслух скажет? - ответит на условиях анонимности одна из медсестер. - Хотя об этом все знают. Вызов и потраченные препараты оплачиваются из фонда медстрахования. А там могут не посчитать «алкашку» за страховой случай — мол, сам себе устроил, сам и виноват. Вот и пишем: гипертонический криз, прединсультное состояние, повышенное артериальное давление — все то, что есть на самом деле, но только не «в состоянии алкогольного опьянения». Если не буйный, конечно — тогда передаем полиции или психушке. Иначе, считай, бригада бесплатно съездила, а на лекарства придется скинуться… Да и мужиков жалко — могут больничный не оплатить, и в наркологию на учет поставить».

И таких занятных хитростей «оптимизации» я узнаю еще немало…

Люди стараются сохранить в своих селах хоть какие-то остатки медицины.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

ПЛАТА ЗА ОДИНОЧЕСТВО

- Эх, скорей бы лето, на юга рванули бы… - говорит одна из моих собеседниц. И у меня очередной разрыв шаблона. Ну, какие юга, когда денег не ахти? Огороды с мотыгой, разве что, да ближайшие озера…

- В курортных городах людей летом больше становится, значит, местных бригад не хватает, вот мы и подрабатываем — дети с мужьями купаются, а мы пашем. И кстати, даже без наших «северных» там почему-то больше платят…

- … А вот я на ставку 36 тысяч заработала, - в это время добавляет еще одна молодая фельдшер.

- А говорили 25 тысяч…

- 25. Остальное - доплата за одиночество.

Половина бастующих — водители с хмурыми лицамиФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- За это теперь денег дают? - недоумеваю, приготовившись посочувствовать непростому семейному положению, но вокруг лишь улыбаются.

- «Одиночество» - это работа в неполной бригаде, - берется разъяснить лидер «бунтарей» Ольга Чайка. - Есть приказ, в котором прямо прописан состав бригад «скорой» помощи». Помимо водителя, должны быть пара врач-фельдшер, врач-медсестра, фельдшер-фельдшер или фельдшер-медсестра. То есть, три человека в машине. Мы же выезжаем неполными бригадами — водитель и фельдшер. И одно дело банально сбить температуру, другое — когда попадаешь на серьезный случай. Конечно, вызываем дополнительную бригаду специалистов, но теряется время! Неполных бригад — 60 процентов!

При этом «бунтари» в белых халатах, раздобыв рекомендации Минздрава РФ, подсчитали: если на 10 тысяч населения должна быть одна бригада, то идеальным для их станции было бы 30-33 бригады. И это, помимо повышения размера ставки, еще одно их требование.

Бастующие сотрудники больницы.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- А сейчас сколько?

- 17-18 бригад, один день вообще 13 было вместе с двумя детскими.

- Но ведь опозданий на вызовы нет, - зачитываю я фельдшерам сводки карельского минздрава.

- Да постоянно! - машут они руками. - Часто не укладываемся в норматив — успеть за 20 минут. Тем более, что мы отказались работать в неполных бригадах. Теперь, чтобы укомплектовать бригаду, им пришлось ставить по два фельдшера в машину. Соответственно, число бригад на треть уменьшилось.

- Получается, из-за вашей забастовки опоздания и пошли?

- Вот и начальство этим часто укоряло: мол, медики, не имеете права… Но поймите, бригад и так не хватало. И мы пошли на это, чтобы хоть что-то изменилось!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/747065" frameborder="0"></iframe> В Петрозаводске третий месяц бастуют сотрудники единственной в городе станции скорой помощи.«Комсомолка» выяснила, в чем причина забастовкиАлексей ОВЧИННИКОВ

ТЕХНИКА ПОЯВИЛАСЬ. ЛЮДИ КОНЧИЛИСЬ...

- Это правда - как и во всей стране мы тоже испытываем кадровый голод, - грустно признает руководитель петрозаводской станции скорой медпомощи Татьяна Смолинова.

- Забастовка сильно усложнила ситуацию?

- Конечно. Для многих я стала врагом, хотя моя основная задача — сделать так, чтобы станция работала, не могу допустить, чтобы «скорая» встала… Те, кто участвует в забастовке, очень категоричны. Это, конечно, здорово, чтобы выполнить приказ минздрава о полных бригадах, но мы не можем выполнить требование. Честно говоря, не знаю, как сюда привлечь людей. Врачи на нашей «скорой» вообще потихоньку исчезают и мы больше становимся фельдшерской помощью. В последние годы к нам не пришел ни один врач. И я их понимаю — зарплата доктора в стационаре равна зарплате врача в «скорой», условия же в стационаре легче, а здесь нужно ходить ночами по этажам, выслушивать всякое... Раньше студенты проходили здесь практику, но несколько лет назад из высшего медобразования убрали цикл «скорой помощи».

- Кто убрал?

- Навряд ли это инициатива на местах… Наше министерство написало письмо, чтобы цикл вернули, может, после этого что-то изменится. Пока же — недокомплект во всем.

Пациенты бывают разные: буйные, пьяные и просто опасные.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- А в технике?

- С этим у нас как раз все в порядке, машины свежие, кардиограф в каждой. Техника-то появилась. Люди кончились…

ПРИКАЗАНО УСТРАНИТЬ! НО КАК?

А потом этот недокомплект «скорой» людьми вдруг заметила Москва и теперь причастные к медицине обсуждают бюрократическую закрученность сюжета: забастовка в Петрозаводске шла уже почти два месяца, как неожиданно карельское управление Росздравнадзора по приказу из столицы выявило «несоблюдение в части укомплектованности бригад».

- Надо же, как это все работает! - удивляются фельдшеры. - До этого наши жалобы гуляли по инстанциям, откуда приходили нелепые ответы в духе, что все соответствует нормам. В итоге наше обращение дошло до министра Скворцовой и та поручила провести эту проверку. Мы же всех уведомили о начале забастовки, причины описали, а в этом управлении дефицит кадров увидели только после звонка из Москвы?!

В итоге главврачу больницы скорой помощи Алексею Хейфецу, которого забастовщики винят в своих бедах, а сочувствующие называют заложником ситуации, было вручено предписание с требованием устранить сие безобразие.

- И как устранять будете? - спрашиваю у него, но он лишь разводит руками и осторожно подбирает слова («Меня и так везде каким-то демоном выставляют, как-будто от меня зависят размеры ставок сотрудников «скорой»):

- Приказано — устранить, а как дальше? - откровенничает он. - Вопросы, которые ставятся забастовщиками, не в компетенции учреждения. Еще весной совместно с представителями «скорой» приняли решение о постепенном увеличении количества бригад. С начала года удалось привлечь дополнительно 20 человек среднего медперсонала. Но когда бастующие стали работать на одну ставку, мы эти обязательства не смогли выдержать. И потом — у учреждения нет кадров (прямо сейчас на сайте больницы 76 свободных вакансий - прим. авт.) и денег на увеличение ставок… Мы же на подушевом финансировании…

И главврач Хейфец раскрывает еще одну изнанку «оптимизации».

Дипетчер не может покидать свой пост, отвечает на звонки, лечит односельчан буквально по телефону.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ ПАЦИЕНТ - ЛИШНИЙ

Как грустно шутят эскулапы: это без лекарств в современной российской медицине обойтись можно, а вот без калькулятора — никак. Что же такое «подушевое финансирование» медучреждений, о котором обмолвился главврач?

В переводе на русский - это сумма, которая полагается больнице/поликлинике, исходя из числа населения в ее зоне обслуживания, а это и зарплаты, и медикаменты, и затраты на эксплуатацию всевозможных объектов и транспорта. Но, как это часто получается в последнее время во многих регионах, денег катастрофически не хватает.

- У нас уже каждый пятый больной — не из Петрозаводска, а из области, - грустно констатирует Алексей Хейфец. - И мы в любом случае обязаны их лечить. А цифра неместных только растет…

И он снова замолкает, предоставляя мне домыслить, отчего образовались «лишние» пациенты.

Хотя все на поверхности. Однажды кто-то наверху назвал «неэффективными» многочисленные центральные райбольницы (ЦРБ) и деревенские фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), - по ним-то и пришелся основной удар реформ.

В результате, по данным экспертов Центра экономических и политических реформ, к 2015 году количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тысяч до 5,4 тысяч. И если простуду с насморком в деревне отродясь лечили и лечат самостоятельно, то за более серьезной помощью жители глубинки теперь едут в города — своих-то хирургических, родильных, офтальмологических и прочих нужных отделений на месте зачастую больше нет. И ни в одной статистике вы не найдете, сколько в таких деревнях взамен красных крестов появились кресты деревянные… И по этой же причине люди стараются сохранить в своих селах хоть какие-то остатки медицины.

ЛЕЧЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ

- … Родные мои, ну что я могу сделать? Ну нету! На свой страх и риск только что раненого в город отправили своим транспортом... Принимайте жаропонижающее. Кашель, насморк есть? Горло-то гляньте. Если температура будет, вызывайте врача на дом, в поликлинику позвоните… Уффф... Эти проблемы не с нами надо решать, а с министерством...

Фельдшер-диспетчер ладвинской подстанции «скорой» Наталья Сухарева кладет трубку и переводит дух. Она дежурит одна, не имея права покидать этот пост. Принимает звонки, лечит односельчан буквально по телефону и, то и дело, переводит взгляд на часы, которые показывают 14.20.

- Единственная машина в 12.10 в Рыбреку ушла, вот сюда, - показывает она на самодельной схеме зону обслуживания. - На обратном пути бригада в Шелтозеро заедет, до него от нас 90 километров. Недавно отзвонились — ориентировочно около пяти вечера вернутся. Молюсь, чтобы до этого времени никто не переломался, инсультов и других экстренных случаев не было — не на чем везти…Станция, где работает Наталья, находится в бывшем общежитии бывшего же СПТУ, когда-то ковавшего сельские кадры. Кроме нее в этом здании еще два человека — охранник и единственный пациент, - дедушка, лежащий в амбулатории этажом выше.

- Чтобы там ни говорили, в глубинке помощь становится все менее доступной, - снова вздыхает женщина и вспоминает, что когда-то в Ладве было свое родильное и хирургическое отделение, а сегодня ей удалось записать сына на плановую операцию в республиканскую больницу лишь на февраль. А еще по-матерински жалеет дочь, которая решила пойти по стопам матери и сейчас учится в медколледже. Она что-то хочет показать в компьютере, но спохватывается: тот отключен от интернета — наверху решили, что деревенским медикам он без надобности.

- Впрочем, и всего этого могло не быть: чуть не «оптимизировали» нас, мы даже уведомление о сокращении успели получить…

Фельдшер-диспетчер показал куда уехала машина скорой помощиФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

СЕЛО ПОСТАВИЛИ ПЕРЕД ФАКТОМ

От этой новости весной 2018 года забурлила почти вся двухтысячная Ладва. Жители поселка по соцсетям передавали друг другу копию приказа, по которому тогдашний министр здравоохранения Карелии Марина Швец ликвидировала сразу три подстанции: в Ладве, Шелтозере и Деревянке. Естественно, с целью «реорганизации» и «совершенствования» работы «скорой» в Прионежском районе. Особое негодование вызвал тот факт, что никто с людьми это не удосужился обсудить, поставили перед фактом и все!

От обиды на такое вероломство глава Ладвинского сельского поселения Светлана Нестерова даже пообещала землякам уволиться, если это произойдет.

- В сердцах, конечно, - признается она сегодня. - Ну а как? Я как глава местного самоуправления, отвечающая за жизнь поселка, тоже не была извещена об этом! У меня тут друзья, родственники, мне же стыдно будет за это! Я сама в прошлом медработник и прекрасно понимала, что все эти увещевания минздрава о том, что с Педасельги по нашим дорогам успеет доехать «скорая», - сказки. Нормативы не будут выполняться! Потом мне в минздраве говорили: а знаете, что экстренных вызовов — всего 30 процентов. И я ответила: «А давайте сразу на этих 30 процентах поставим крест и всем легче будет!» А в Ладве же еще есть детский дом-интернат на 300 человек, у них припадки случаются, нам нужна «скорая» здесь!

В итоге народное негодование возымело действие и реформаторские приказы отозвали. Более того - карельские власти сообщили, что в следующем году начнут строить в Ладве новую амбулаторию со всеми необходимыми кабинетами и современным оборудованием, туда же переедет и подстанция скорой помощи.

- А вы своей забастовкой чего-нибудь добились? - звоню лидеру забастовщиков из скорой Ольге Чайке. - Сейчас есть проект реорганизации БСМП, нас собираются выделить в единый центр скорой помощи. На первом этапе число бригад планируют увеличить до 28, а всего хотят добавить 80 фельдшеров, 40 водителей и 16 санитарок. Вроде хорошо, но людей-то откуда возьмут? Из-за низких зарплат люди не идут на уже существующие ставки. Так что пока все в тумане, поэтому мы продолжаем забастовку.

P.S. Пока готовился этот материал, главврач петрозаводской БСМП Алексей Хейфец написал заявление об увольнении...

Для того, чтобы семью накормить, люди вкалывают 300 часов в месяц (в переводе на стандартную пятидневку - 14 часов на каждый рабочий день).Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОФИЦИАЛЬНО

Галина Матвеева, замминистра здравоохранения Карелии:

«Добавляем на скорую 163 должности. Расчеты по зарплате ведутся»

- Еще до сентября была создана рабочая группа, состоялось несколько совещаний, составлена «дорожная карта» по реорганизации БСМП и улучшению условий труда. Увеличено количество выездных бригад, была дополнена ставка диспетчера. Кроме того, мы создаем единый центр скорой медпомощи, который объединит все республиканские станции, медицину катастроф и санавиацию. В этот центр добавится 163 новые должности, включая 80 фельдшерских.

- А чем привлекать людей в новый центр скорой помощи, если уже сейчас работающие жалуются на невысокие зарплаты? Ставки все-таки повысят?

- Пока не могу сказать — штатное расписание утверждено, сейчас ведутся расчеты.

Станция скорой помощи города ПетрозаводскаФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Много позакрывалось больниц в ходе оптимизации?

- В том виде, в каком ее воспринимает народ, оптимизации у нас не было. Были моменты, когда у ФАП, допустим, полностью износилась материально-техническая база, он на печном отоплении, крыша протекает, в них никто долгие годы не вкладывался. И бывало, что их закрывали. Объединяли медорганизации, такое тоже было. Но при этом помощь оказывали другим путем - были и подворовые обходы фельдшеров, и выездная работа из ближайшей амбулатории. В медицину долгое время и правда не вкладывались и сегодня мы наверстываем те провалы, которые образовались в 1990-2000-е годы. Только в этом году мы построили 17 новых модульных ФАП. На сегодня решаем вопрос о создании новых поликлиник, амбулаторий. Начинаем строить ФАПы с жильем для фельдшеров.

- В целом, по Карелии дефицит докторов большой?

- Только по врачам — около 400. Большим негативом, считаю, была отмена распределения молодых специалистов, это стало одной из болевых точек в здравоохранении. Неплохо было бы, чтобы вместе с этим медикам вернули и тарифную сетку зарплат.