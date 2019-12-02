Первый зампред Фонда социального страхования РФ Татьяна Лотоцкая: У нас есть полезные новинки и для работников, и для работодателей

В шахте и офисе тариф разный

- Татьяна Викторовна, давайте начнем с новинок для работников и работодателей, если они есть.

- Новинки, конечно же, есть. Для работодателей мы разработали электронные сервисы, которые позволяют подтвердить свой вид экономической деятельности. Это важно для установления тарифа на страхование работников от несчастных случаев на производстве (трудовых травм) и профессиональных заболеваний. Тарифная политика в этой области достаточно сложная, размер взносов зависит от класса риска. А класс риска - от вида экономической деятельности. Потому что, как вы понимаете, риск наступления несчастного случая или получения профессионального заболевания в шахте и офисе - разный. Соответственно тариф для этих предприятий разный. В библиотеке, скажем, будет тариф 0,2%, а в шахте - 8,5%.

- Эти деньги платит в Фонд соцстраха каждый работодатель?

- Да. Так вот, чтобы подтвердить свой вид экономической деятельности для установления этого тарифа, мы разработали сервисы на портале фонда portal.fss.ru. Там можно проверить себя.

От СИЗов до путевок в санаторий

- Работодателю нужно согласовывать с фондом свои траты, чтобы не попасть впросак?

- Перечень профилактических мероприятий утвержден приказом Минтруда. Можно, например, купить средства индивидуальной защиты для работников (СИЗы). Чтобы получить возврат средств, СИЗы должны быть российского производства.

Самое важное новшество заключается в размере сумм, которые работодатель может себе вернуть. До конца прошлого года это было 20% (от суммы взносов работодателей на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. - Ред.). С этого года можно вернуть себе до 30%. При этом дополнительные 10% можно потратить на санаторно-курортное лечение для лиц предпенсионного и пенсионного возраста, которые трудятся у работодателя.

- То есть суть в том, что ты заботишься о своих работниках и это тебе возвращается сторицей.

- Именно так.

Первый зампред Фонда социального страхования РФ Татьяна Лотоцкая. Фото: fss.ru

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Два важных совета боссам

- Хочу предупредить работодателей, чтобы они не совершали досадных ошибок, - говорит Татьяна Лотоцкая. - Заявление для возврата средств, потраченных на профилактические меры, можно подавать ежегодно до 1 августа. Порой работодатели тянут до последнего и потом страдают из-за этого. У нас был случай, когда у предприятия, потратившего несколько миллионов рублей на поддержание здоровья своих работников, оказалась задолженность по взносам в фонд всего на 4 рубля. По закону задолженность независимо от суммы уже не дает права получить возврат средств. Если бы оставалось еще хоть немного времени, работодатель элементарно погасил бы долг. Но заявление было подано в последний момент, времени не оставалось, и предприятие не смогло вернуть свои траты на профилактические меры.

Поэтому обратите внимание:

1 Перед подачей заявления на возврат средств проверьте, нет ли у вас задолженности по взносам в фонд. Это можно сделать быстро и легко через сервис «личный кабинет страхователя» на портале Фонда социального страхования РФ fss.ru.

2 Не оставляйте подачу заявления на последний момент (1 августа). Если у вас будет запас времени и обнаружатся какие-либо недочеты, вы сможете все исправить и подать заявление еще раз. Количество обращений в данном случае не ограничено.

Умный калькулятор вам в помощь

- А что полезного у вас есть для работников? Если, например, я хочу узнать, какие пособия мне положены, их размеры.

- У нас на сайте есть электронный калькулятор, с помощью которого вы можете рассчитать пособие по временной нетрудоспособности на случай заболевания, пособие по беременности и родам, по уходу за ребенком до полутора лет, а также расчет утраченного заработка и размер ежемесячной страховой выплаты в случае травмы на производстве.

- Для этого нужно зарегистрироваться?

- Нет. Но не забывайте, что те пособия, которые зависят от вашей заработной платы, потребуют указания размера средней зарплаты. Как правило, для пособий учитывается средний заработок за последние два года.

Добро пожаловать в личный кабинет

- А личный электронный кабинет застрахованного гражданина? Где его искать и как воспользоваться?

- На сайте Фонда социального страхования. Там есть два кабинета: как для страхователя (работодателя), так и для застрахованного (гражданина). Человек, получающий услуги фонда, может войти в свой кабинет по тому же паролю, что и для портала государственных услуг. Это очень удобно. В нашем кабинете получатель услуг может увидеть информацию обо всех своих электронных листках нетрудоспособности.

Также фонд обеспечивает льготные категории граждан санаторно-курортным лечением, и в личном кабинете можно увидеть информацию об этой улуге. А также о технических средствах реабилитации, которые были выданы за счет средств фонда, и о программах реабилитации и абилитации инвалидов.

- О выплатах пособий можно узнать?

- Если это регион, где у нас прямые выплаты (из фонда - получателям пособий, минуя работодателя. - Ред.), то в личном кабинете вы можете увидеть пособие по временной нетрудоспособности и пособия, связанные с рождением детей. Во всех регионах можно увидеть выплату пособий в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями работников. Кроме того, если вы мамочка или беременная женщина, то можете увидеть и свой родовой сертификат: в каких медицинских организациях он был использован.

Как сэкономить на страховых взносах

- Второй важный момент - к тарифу работодатель может получить скидку или надбавку. В зависимости от того, какие у вас были итоги по производственному травматизму и профзаболеваниям в прошлом году.

- Хотелось бы, конечно, скидку.

- Если у работодателя был групповой несчастный случай, точно будет надбавка. А вот если вы хорошо работали, успешно занимались профилактикой трудовых травм, у вас нет задолженности перед фондом, то можете получить скидку. Форма проверки своих данных и расчеты скидок-надбавок - это еще один дополнительный электронный калькулятор на портале фонда.

Также хочу напомнить, что часть страховых взносов работодатель может вернуть себе от фонда, потратив на предупредительные мероприятия. То есть на профилактику производственного травматизма и профзаболеваний. Скажем, на опасных производствах обязательны периодические медицинские осмотры для работников. Работодатель может потратить средства на эти медицинские осмотры в счет платежей в фонд.