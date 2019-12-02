Власть освободит бедных от налога, чтобы вернуть к себе уважение

Идея ведения прогрессивного подоходного налога витает в самых высоких кабинетах. Еще год назад казавшаяся фантастикой, разумное обоснование которой можно было услышать разве что на волнах «Радио «КП», сегодня прогрессивная шкала вступает в фазу предметного обсуждения. И не в обществе, а на уровне ФНС, Минфина, Госдумы.

В следующем году должно начаться предметное обсуждение основных параметров градации, а еще через год прогрессивная шкала, скорее всего, станет реальностью. Пусть только в первой ее части – освобождении от налога низкооплачиваемых работников.

Правительственные физиократы (те, кто отталкиваются исключительно от цифр) по-бухгалтерски намекают, что прогрессивный НДФЛ лишит регионы, куда поступают сборы от налога, суммарно 150 млрд руб. В абсолютных показателях величина огромная, однако в относительных – всего лишь около 0,8% расходов федерального бюджета.

Найдет ли государство способы компенсации потерь? Вне всякого сомнения. Зато социально-психологический эффект будет огромным.

Во-первых, люди начнут понимать, что они вовсе не «новая нефть», а государство не собирается драть с них последнюю шкуру.

Во-вторых, появится позитивная мотивация к производительному труду на благо себя и своих семей (прошу не путать с повышением производительности труда, результаты которого достанутся собственникам предприятий).

В-третьих, вновь возникнут элементы доверия между властью и обществом, взаимоуважения, уничтоженного оскорбительным повышением пенсионного возраста.

Россия стоит на пороге реформирования системы налогообложения доходов граждан. (Да простит меня Антон Силуанов, полтора гола назад пообещавший, что основные параметры налоговой системы на ближайшие шесть лет останутся неизменными).

Первой ласточкой стало введение с этого года налога на самозанятых по ставке 4%, сейчас мы следим за появлением контуров прогрессивного НДФЛ, а в недалеком будущем правительство, вероятно, предложит новый формат фискальных отношений с фрилансерами, в первую очередь, с молодежью.

По части налогов это будет подобие налога на профдоход по ставке 4%, а в отношении обязательных страховых взносов, прежде всего на будущую пенсию – добровольный, сугубо добровольный взнос в ПФР или НПФ на фиксированную сумму. По аналогии со взносом для ИП (порядка 29 тыс руб. в год), зачитываемого как уплаченный налог.

Не хочешь – никто не заставляет. Но в старости рассчитывай только на себя и немного на копеечную социальную пенсию.

Считается, что налог, как и закон – минимум морали. По букве – верно, по духу – издевательство. Вам не кажется, что кто-то из сильных мира сего приступил к восстановлению налоговой справедливости в России?