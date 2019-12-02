Виктор Парахин: «Россия станет транспортным мега-хабом»

Такой важный вопрос, как безопасность на транспорте, касается не только жизни и здоровья пассажиров или сохранности перевозимых грузов. Безопасность - это еще и защита данных всех участников транспортного рынка. Минтранс РФ совместно с Ассоциацией «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ) сегодня создает единую цифровую платформу, которая объединит на одной площадке все транспортные онлайн-сервисы — и те, что уже разработаны, и те, что появятся в будущем. О том, как она поможет решить проблему безопасности и защиты данных, «Комсомольская правда» во время «Транспортной недели-2019» поговорила с заместителем генерального директора ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», членом Наблюдательного совета Ассоциации ЦТЛ Виктором Парахиным.

«ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И ГРУЗОВ СТАНУТ БЕЗБУМАЖНЫМИ»

- Расскажите пожалуйста, что такое цифровая платформа транспортного комплекса, и зачем она нужна?

- Сейчас существует огромное количество платформ, информационных систем на транспорте, которые не только содержат и производят огромный объем данных, но и нуждаются в данных друг друга. Важно, что все эти платформы должны обмениваться информацией по единым стандартам и правилам и взаимодействовать на основе единого отраслевого механизма, который эти правила будет поддерживать и позволит общаться этим платформам на одном языке. Такой механизм, по сути, ляжет в основу единого доверенного пространства на транспорте — это и есть цифровая платформа. Она установит стандарты, станет маршрутизатором к данным на транспорте. То есть некоего рода государственный «транспортный Store». Учитывая, что эту платформу создает Минтранс, на ней будут располагаться государственные сервисы, к которым будет иметь доступ как бизнес, так и само государство, все органы исполнительной власти. Это будут, например, некоторые составляющие «Суперсервиса-22», который сейчас создается: он позволит сделать перевозки грузов и пассажиров безбумажными. Появятся электронные транспортные накладные, электронный путевой лист, электронное резервирование очереди пересечения государственной границы, различные разрешения на перевозку опасных и крупногабаритных грузов. Достаточно простой функционал, с одной стороны, но его невозможно реализовать без взаимодействия всех участников рынка, для чего мы создали Ассоциацию «Цифровой транспорт и логистика».

- Как появление цифровой платформы транспортного комплекса и создание на ее базе спектра цифровых услуг позволят сделать перевозки более безопасными?

- Безопасность, прежде всего, должна опираться на данные, на информацию о пассажирах и грузах, состоянии и статусе транспортного средства и инфраструктуры. И безопасность – это жесткие правила и их выполнение, учитывая, что цифровая платформа транспортного комплекса должна собирать данные о транспорте, предоставлять к ним доступ контролирующих органов, например, данные о перевозке груза. На своих цифровых платформах бизнес может вести обмен данными о перевозке - это логистические компании и так далее. Но юридически значимые данные, необходимые государству, должны предоставляться в цифровую платформу транспортного комплекса, и контролирующие органы будут иметь доступ к этой платформе и к информации о каждой перевозке. И это тоже будет повышать безопасность. А бизнес получит удобство, потому что у него пропадет необходимость использовать бумажные документы. Это обелит перевозку, потому что один из сервисов цифровой платформы – это реестр перевозчиков. Бизнес будет самостоятельно регистрироваться в этом реестре, и это позволит исключить серых перевозчиков, потому что контролирующие органы будут видеть на платформе его статус. Обеление рынка – это всегда движение в сторону повышения безопасности.

«РОССИИ ПЕРЕЙДЕТ К МОДЕЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕГА-ХАБА»

- В России колоссальный транзитный потенциал, и одна из задач транспортного комплекса этот потенциал максимально реализовать. Как цифровая платформа должна изменить логистический рынок, чтобы эта реализация удалась?

- Почему мы все время говорим, что надо использовать существующий транзитный потенциал? Это правильно, это огромные возможности для России. Для этого надо построить сеть логистических центров, сделать цифровую дорожную инфраструктуру, но не только это. Мы должны это все объединить в единую цифровую экосистему управления логистическими центрами, международных транспортных коридоров, прослеживаемости товаров, грузов. Объединив это все на единой цифровой платформе транспортного комплекса, мы можем управлять развитием транспортной инфраструктуры, потоков, понимать состояние этой инфраструктуры, статус груза, где он находится. Объединив на единой платформе эти данные, мы можем предложить качественные услуги нашим партнерам из стран евроазиатского континента - прозрачные, безопасные и дешевые. И Россия перейдет к модели распределительного мега-хаба. Ведь добавленная стоимость в распределении больше, чем в простом транзите.

- Нам никуда не деться от обмена информации между нашей цифровой платформой и аналогичными платформами наших стран-соседей, по которым тоже пойдут эти грузы. Это не самая простая тема. Есть ли в ней подвижки? И удастся ли нам сделать так, чтобы наша информация была юридически значимой для наших партнеров, стран-соседей? А их информация для нас.

- Для этого необходимо решить задачу по трансграничной передаче данных. Ведь нам не просто надо передать данные, а сделать их юридически значимыми. Это значит, электронные документы и данные принимаемые участниками перевозочного процесса из разных стран. В России необходимо подписывать с использованием российской криптографии данные, а передавать ее нужно только по особому разрешению. Нужна Доверенная Третья Сторона. Конечно, для этого и появляются такие платформы, как цифровая платформа транспортного комплекса России, которая должна взаимодействовать с подобными платформами стран-соседей, прежде всего.

8 МИЛЛИАРДОВ ЗАПИСЕЙ О ПАССАЖИРАХ

- Вы разработали Единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности ЕГИС ОТБ. Какие данные она собирает для государства и для чего?

- Мы собираем, прежде всего, данные о пассажирах. Вот если вы покупаете билет с предъявлением паспорта, то по всем регистрируемым операциям данные о вас направляются в нашу систему: бронирование, покупка билета, сдача его, регистрация, посадка-высадка. И через 20 минут данные о вас в нашей системе. Это огромный объем данных. На текущий момент 8 миллиардов записей от 8 тысяч перевозчиков из 139 стран мира. Это просто колоссальный объем. Мы еще собираем данные о транспортной инфраструктуре, транспортных средствах. Когда заработает система по пломбированию транзитных перевозок, мы будем обрабатывать данные о грузах. Это тоже влияет на прозрачность и безопасность перевозок.

- К разговору о безопасности пассажирских перевозок. Если информация о перевозке и пассажире есть, значит, он работает «вбелую» и честно. Как закрыть доступ для нелегалов на этот рынок?

- В пассажирском бизнесе перевозки междугородного транспорта действительно большая доля серых перевозчиков. Сейчас мы их не видим, не видят надзорные службы. Самое страшное, мы не видим и пассажиров, которых они перевозят. Часто они подбирают пассажиров по пути следования. Данные не передаются в систему. Это большая дыра в безопасности. Сейчас внедряется единая федеральная система контроля пассажирских перевозок России. С одной стороны, она будет пользоваться ресурсами ЕГИС ОТБ, получать данные из нее, с другой стороны, передавать данные в систему. И если она будет внедрена, то мы будем видеть перевозчика, транспортное средство, пассажиров, маршруты, посадку-высадку, данные будут направляться к нам в систему.

- Представим, что все проекты осуществили, на базе цифровой платформы созданы все те сервисы, которые запланирован. Каким будет транспорт, после того как это все произойдет, через 5-10- лет?

- Учитывая, что на основе цифровой платформы будет организовано единое цифровое пространство взаимодействия информационных систем, обмена данными между бизнесом и государством, то я думаю, что ситуация значительно изменится. Бизнес получит новые возможности для разработки новых качественных продуктов и услуг, что положительно скажется на пассажирах, автомобилистах и всех пользователях транспорта.