2019-12-02T16:30:54+03:00
Звезды

Семья Юлии Началовой лишилась самого дорогого

Вещи, которые хранят память о певице, теперь станут музейными экспонатами
Алена МАРТЫНОВА
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Спустя почти девять месяцев после скоропостижной смерти певицы, ставшей потрясением для миллионов поклонников, ее семья решила расстаться с дорогими сердцу вещами — концертными нарядами Юлии.Спустя почти девять месяцев после скоропостижной смерти певицы, ставшей потрясением для миллионов поклонников, ее семья решила расстаться с дорогими сердцу вещами — концертными нарядами Юлии.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Спустя почти девять месяцев после скоропостижной смерти певицы, ставшей потрясением для миллионов поклонников, ее семья решила расстаться с дорогими сердцу вещами — концертными нарядами Юлии. Теперь два ее любимых платья и одна пара туфель займут свое место в Музее моды Александра Васильева. Много лет он собирает для своей коллекции не только шедевры мировых домов мод и отечественных дизайнеров, но и предметы гардероба знаменитых певиц, актрис и балерин разных лет.

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Вчера моя коллекция исторического костюма пополнилась очень ценными экспонатами - платьями из гардероба прекрасной певицы Юлии Началовой, чей скоропостижный уход из жизни не оставил равнодушным, кажется, ни одного человека в нашей стране. Сценические наряды Юлии передала в мой Фонд ее замечательная и очень красивая мама, Таисия Николаевна Началова @taisianachalova, за что я безмерно благодарен. #юлияначалова #александрвасильев #историкмоды #модныйприговор #первыйканал #alexandrevassiliev #fashionhistorian #fashionverdict
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- Моя коллекция исторического костюма пополнилась очень ценными экспонатами - платьями из гардероба прекрасной певицы Юлии Началовой, чей скоропостижный уход из жизни не оставил равнодушным, кажется, ни одного человека в нашей стране, - написал в своем Инстаграме историк моды и ведущий «Модного приговора». - Сценические наряды Юлии передала в мой Фонд ее замечательная и очень красивая мама, Таисия Николаевна, за что я безмерно благодарен.

Юлия Началова на фестивале "Славянский базар" в Витебске, 2008 год. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Юлия Началова на фестивале "Славянский базар" в Витебске, 2008 год.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Как рассказала «КП» близкая подруга и бывшая пиарщица Началовой Анна Исаева, переговоры о передаче платьев велись с апреля:

- И вот наконец появилось время этим заняться. Александр Александрович прислал к нам специалистов, которые сами отобрали вещи из Юлиного гардероба. Нам очень повезло, что одна из них — стилист Анастасия — в свое время с Юлей работала и хорошо знает, как тщательно она подбирала наряды и аксессуары для выхода на сцену. Очень важно, что Александр Васильев относится к Юлии не просто как к певице, а как к диве, чьи образы хочется рассматривать. Теперь эти платья можно будет увидеть в его Музее моды, который часто выезжает с выставками по городам, в том числе и за границу. Юлина мама Таисия Николаевна очень горда, что все так сложилось.

Юлия Началова на премии "Муз-ТВ" в 2013 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Юлия Началова на премии "Муз-ТВ" в 2013 году.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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