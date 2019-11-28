Как в сезон простуд получить больничный нового поколения?
О пособиях для семей с детьми
Сколько заплатят при уходе в декрет.
Объясните, пожалуйста, как сейчас рассчитывают размер декретных?
Ольга.
- Пособие по беременности и родам (декретные) равно 100% среднего заработка будущей мамы. Но есть нюансы. На сегодня средний заработок для расчета декретных определяется так:
1) суммируется заработок женщины за два календарных года, предшествующих году ухода в декретный отпуск. Например: если будущая мама идет в декрет в 2020 году, возьмут ее заработки за 2019 и 2018 годы;
2) полученная сумма делится на количество календарных дней в двух годах. Так определяется средний дневной заработок;
3) этот заработок умножается на общее количество дней отпуска по беременности и родам - см. выше.
Законодательство устанавливает максимальный (предельный) размер пособия по беременности и родам. В 2019 году максимальное пособие может составить:
• 301 095,20 руб. за 140 календарных дней декретного отпуска;
• 335 506,08 руб. за 156 дней, то есть при осложненных родах;
• 417 231,92 руб. за 194 дня, то есть при многоплодной беременности.
Подчеркнем: это максимальный размер, а конкретная сумма пособия зависит от заработка будущей мамы.
Если мама в разводе с отцом малыша.
Моя сестра в разводе, с отцом ребенка отношения очень сложные. А для оформления пособия при рождении ребенка нужна справка, подтверждающая, что эти выплаты не получил отец ребенка. Что можно сделать?
Ирина.
- Чтобы получить единовременное пособие при рождении ребенка, достаточно свидетельства о расторжении брака и документа, подтверждающего совместное проживание на территории РФ ребенка с тем родителем, который будет получать пособие (в данном случае - с мамой). Это, как правило, выписка из домовой книги, выданная жилищно-эксплуатационной организацией.
Ждем двойню.
УЗИ показало, что у нас будут двойняшки. На какие пособия мы сможем рассчитывать?
Марина.
- Во-первых, при многоплодной беременности отпуск по беременности и родам продлевается по сравнению со стандартным сроком (140 календарных дней) и составит 194 календарных дня. Соответственно за все эти дни будет начисляться и пособие по беременности и родам. Максимальный размер декретных выплат при рождении двух и более малышей в 2018 году может составить 417 231,92 руб.
- Во-вторых, единовременное пособие при рождении ребенка удваивается.
- В-третьих, пособие по уходу за ребенком до полутора лет, которое равно 40% среднего заработка мамы (или другого члена семьи, находящегося в отпуске по уходу за двумя малышами), также суммируется.
О госуслугах и сервисах для пациентов
Чем поможет электронный бюллетень.
Моей жене в поликлинике предложили выбор: оформлять обычный бумажный больничный или электронный. Подскажите: в чем разница и что дает электронный больничный?
Игорь.
- Электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) узаконен в нашей стране с 1 июля 2017 г. В начале ноября уже был выдан 16-миллионный электронный больничный. Специалисты отмечают такие преимущества ЭЛН:
• его нельзя испортить или потерять;
• снижается вероятность ошибок, в том числе в названии работодателя (в электронный больничный попадают достоверные сведения из базы Фонда соцстраха, где зарегистрированы все российские работодатели);
• врачи тратят меньше времени на оформление бумаг и могут уделить больше внимания пациенту.
При этом для работодателей при переходе на ЭЛН сокращаются расходы на ведение и хранение бумажной отчетности. И еще мы элементарно сохраняем окружающую природу, деревья, отказываясь от бумажных бланков больничных.
Могут ли на работе узнать диагноз.
Если я оформлю электронный больничный, будет ли у работодателя доступ к моим данным, чтобы узнать диагноз?
Елена.
- Из электронного больничного узнать ваш диагноз работодатель не сможет.
Диагноз в ЭЛН проставляется в виде кода, но работодатель доступа к этой информации не имеет. Он видит только причину временной нетрудоспособности: общее заболевание, уход за членом семьи, травма на производстве.
Если лечишься в частной клинике - ЭЛН выдадут?
Я часто обращаюсь за платными медуслугами. В коммерческой клинике электронные больничные оформляют или только в государственных?
Алена.
- И государственные, и ведомственные, и частные медицинские организации имеют равные возможности подключения к системе выдачи электронных больничных. Главное - наличие лицензии на медицинскую деятельность, включая проведение экспертизы временной нетрудоспособности.
О поддержке инвалидов
Не подходит ортопедическая обувь.
Мне по индивидуальной программе реабилитации положена сложная ортопедическая обувь. Та, которую выдают бесплатно, очень неудобная, в ней тяжело ходить. Что делать?
Инна.
- Сложная ортопедическая обувь изготавливается по специальным слепкам, которые снимают с ноги пациента. Прежде чем выдать
обувь, ее примеряют. Если в процессе примерки или ее получения человек понимает, что обувь неудобна, то от нее можно отказаться.
Если человек согласился и взял изделие, то Фонд социального страхования его оплатит. В случае отказа ФСС предъявит установленные санкции к поставщику некачественного товара либо обяжет переделать изделие таким образом, чтобы человеку было удобно, при условии действия контракта с этим поставщиком.
На практике людям с инвалидностью желательно как можно раньше сообщить в отделение Фонда социального страхования по своему месту жительства, что есть проблемы с качеством обуви. Если вы сообщите об этом еще на этапе примерки, то отделение Фонда сразу начнет проводить работу с поставщиком. И вполне возможно, что обувь оперативно переделают еще в рамках существующего контракта.
Вышло из строя кресло-коляска.
- Подскажите, пожалуйста: если человек с инвалидностью получил кресло-коляску и она вышла из строя еще до истечения срока службы, - что делать?
Олег.
- Существует гарантийный срок пользования креслом-коляской и просто срок пользования, или срок службы. Если изделие выходит из строя в рамках гарантийного срока, то по гарантийному талону ремонт выполняет та организация, которая предоставила данное кресло-коляску. Если же дефекты изделия обнаружились по окончании гарантийного срока или данный вид ремонта не является гарантийным, нужно обратиться в региональное отделение Фонда социального страхования по месту жительства с заявлением о проведении медико-технической экспертизы. По ее результатам выносится решение о ремонте данного ТСР либо о его досрочной замене. Все будет зависеть от того, какая поломка.
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