2019-12-02T16:20:57+03:00
Наши права и льготы

Как в сезон простуд получить больничный нового поколения?

Эксперты ФСС РФ ответили на самые частые вопросы читателей «Комсомолки» и посетителей сайта kp.ru
Анна ДОБРЮХА
Поделиться:
Пособие по беременности и родам (декретные) равно 100% среднего заработка будущей мамы. Фото: globallookpress.comПособие по беременности и родам (декретные) равно 100% среднего заработка будущей мамы. Фото: globallookpress.com
Изменить размер текста:

О пособиях для семей с детьми

Сколько заплатят при уходе в декрет.

Объясните, пожалуйста, как сейчас рассчитывают размер декретных?

Ольга.

- Пособие по беременности и родам (декретные) равно 100% среднего заработка будущей мамы. Но есть нюансы. На сегодня средний заработок для расчета декретных определяется так:

1) суммируется заработок женщины за два календарных года, предшествующих году ухода в декретный отпуск. Например: если будущая мама идет в декрет в 2020 году, возьмут ее заработки за 2019 и 2018 годы;

2) полученная сумма делится на количество календарных дней в двух годах. Так определяется средний дневной заработок;

3) этот заработок умножается на общее количество дней отпуска по беременности и родам - см. выше.

Законодательство устанавливает максимальный (предельный) размер пособия по беременности и родам. В 2019 году максимальное пособие может составить:

• 301 095,20 руб. за 140 календарных дней декретного отпуска;

• 335 506,08 руб. за 156 дней, то есть при осложненных родах;

• 417 231,92 руб. за 194 дня, то есть при многоплодной беременности.

Подчеркнем: это максимальный размер, а конкретная сумма пособия зависит от заработка будущей мамы.

Если мама в разводе с отцом малыша.

Моя сестра в разводе, с отцом ребенка отношения очень сложные. А для оформления пособия при рождении ребенка нужна справка, подтверждающая, что эти выплаты не получил отец ребенка. Что можно сделать?

Ирина.

- Чтобы получить единовременное пособие при рождении ребенка, достаточно свидетельства о расторжении брака и документа, подтверждающего совместное проживание на территории РФ ребенка с тем родителем, который будет получать пособие (в данном случае - с мамой). Это, как правило, выписка из домовой книги, выданная жилищно-эксплуатационной организацией.

Ждем двойню.

УЗИ показало, что у нас будут двойняшки. На какие пособия мы сможем рассчитывать?

Марина.

- Во-первых, при многоплодной беременности отпуск по беременности и родам продлевается по сравнению со стандартным сроком (140 календарных дней) и составит 194 календарных дня. Соответственно за все эти дни будет начисляться и пособие по беременности и родам. Максимальный размер декретных выплат при рождении двух и более малышей в 2018 году может составить 417 231,92 руб.

- Во-вторых, единовременное пособие при рождении ребенка удваивается.

- В-третьих, пособие по уходу за ребенком до полутора лет, которое равно 40% среднего заработка мамы (или другого члена семьи, находящегося в отпуске по уходу за двумя малышами), также суммируется.

О госуслугах и сервисах для пациентов

Чем поможет электронный бюллетень.

Моей жене в поликлинике предложили выбор: оформлять обычный бумажный больничный или электронный. Подскажите: в чем разница и что дает электронный больничный?

Игорь.

- Электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) узаконен в нашей стране с 1 июля 2017 г. В начале ноября уже был выдан 16-миллионный электронный больничный. Специалисты отмечают такие преимущества ЭЛН:

• его нельзя испортить или потерять;

• снижается вероятность ошибок, в том числе в названии работодателя (в электронный больничный попадают достоверные сведения из базы Фонда соцстраха, где зарегистрированы все российские работодатели);

• врачи тратят меньше времени на оформление бумаг и могут уделить больше внимания пациенту.

При этом для работодателей при переходе на ЭЛН сокращаются расходы на ведение и хранение бумажной отчетности. И еще мы элементарно сохраняем окружающую природу, деревья, отказываясь от бумажных бланков больничных.

Могут ли на работе узнать диагноз.

Если я оформлю электронный больничный, будет ли у работодателя доступ к моим данным, чтобы узнать диагноз?

Елена.

- Из электронного больничного узнать ваш диагноз работодатель не сможет.

Диагноз в ЭЛН проставляется в виде кода, но работодатель доступа к этой информации не имеет. Он видит только причину временной нетрудоспособности: общее заболевание, уход за членом семьи, травма на производстве.

Если лечишься в частной клинике - ЭЛН выдадут?

Я часто обращаюсь за платными медуслугами. В коммерческой клинике электронные больничные оформляют или только в государственных?

Алена.

- И государственные, и ведомственные, и частные медицинские организации имеют равные возможности подключения к системе выдачи электронных больничных. Главное - наличие лицензии на медицинскую деятельность, включая проведение экспертизы временной нетрудоспособности.

О поддержке инвалидов

Не подходит ортопедическая обувь.

Мне по индивидуальной программе реабилитации положена сложная ортопедическая обувь. Та, которую выдают бесплатно, очень неудобная, в ней тяжело ходить. Что делать?

Инна.

- Сложная ортопедическая обувь изготавливается по специальным слепкам, которые снимают с ноги пациента. Прежде чем выдать

обувь, ее примеряют. Если в процессе примерки или ее получения человек понимает, что обувь неудобна, то от нее можно отказаться.

Если человек согласился и взял изделие, то Фонд социального страхования его оплатит. В случае отказа ФСС предъявит установленные санкции к поставщику некачественного товара либо обяжет переделать изделие таким образом, чтобы человеку было удобно, при условии действия контракта с этим поставщиком.

На практике людям с инвалидностью желательно как можно раньше сообщить в отделение Фонда социального страхования по своему месту жительства, что есть проблемы с качеством обуви. Если вы сообщите об этом еще на этапе примерки, то отделение Фонда сразу начнет проводить работу с поставщиком. И вполне возможно, что обувь оперативно переделают еще в рамках существующего контракта.

Вышло из строя кресло-коляска.

- Подскажите, пожалуйста: если человек с инвалидностью получил кресло-коляску и она вышла из строя еще до истечения срока службы, - что делать?

Олег.

- Существует гарантийный срок пользования креслом-коляской и просто срок пользования, или срок службы. Если изделие выходит из строя в рамках гарантийного срока, то по гарантийному талону ремонт выполняет та организация, которая предоставила данное кресло-коляску. Если же дефекты изделия обнаружились по окончании гарантийного срока или данный вид ремонта не является гарантийным, нужно обратиться в региональное отделение Фонда социального страхования по месту жительства с заявлением о проведении медико-технической экспертизы. По ее результатам выносится решение о ремонте данного ТСР либо о его досрочной замене. Все будет зависеть от того, какая поломка.

Спецпроект «Наши права и льготы» подготовлен в рамках государственного контракта на оказание услуг по проведению комплекса мероприятий, направленных на повышение информированности населения по вопросам социального страхования.

Еще больше материалов по теме: «Наши права и льготы: Вас консультируют эксперты Фонда социального страхования»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Первый зампред Фонда социального страхования РФ Татьяна Лотоцкая: У нас есть полезные новинки и для работников, и для работодателей
«Комсомолка» узнала о передовых сервисах в области социального страхования и возможностях, которые теперь есть у жителей нашей страны
Все о госуслугах для семей с детьми, инвалидов и пострадавших от трудовых травм
Наш справочник-бюллетень поможет вам сориентироваться, какую государственную поддержку можно получить в той или иной жизненной ситуации от Фонда социального страхования России (ФСС РФ)
Международный опыт: как защищают здоровье работников и восстанавливают после трудовых травм в Испании
Журналист «Комсомолки» вместе с делегацией Фонда соцстраха побывал на крупнейших предприятиях, в медицинских центрах и в ассоциации страховых организаций страны, которая занимает первое место по средней продолжительности жизни в Европе
Вместе со страной: Незрячие россияне впервые приняли участие в Географическом диктанте
В этом году к юбилейной, пятой по счету просветительской акции присоединились инвалиды по зрению из разных регионов. Корреспонденты «КП» побывали на площадках проведения диктанта
Все о пособиях и передовых сервисах для семей с детьми в России
Нередко будущие родители и члены семей с маленькими детьми путаются: какие пособия сейчас можно получить на самом деле, кому они полагаются и куда обращаться? Первым делом разъясним основные правила
Инвалиды по зрению из Подмосковья впервые приняли участие во Всероссийском географическом диктанте
Совместную акцию для незрячих провели Российское географическое общество, «Комсомольская правда" и региональное отделение Фонда социального страхования по Московской области
Новости 24
Путин подписал закон о зачислении сестер и братьев в одну школу и детсад
Песков заявил, что встреча Путина и Эрдогана может состояться 8 января
В Москве поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва в «Домодедово» и ТРЦ «Вегас»
Зеленский намерен бороться за "потерявшихся" жителей Донбасса
Зеленскому не нравится последовательность пунктов минских соглашений
Врачи спасли 14-летнего мальчика, который рискнул жизнью ради котенка
Савченко рассказала, какие мужчины звали ее замуж
Посетители подарили авто официантке, которая по пять часов добиралась на работу
В Москве у десятиклассницы похитили сумку Valentino за 1,5 тысячи евро и карту "тройка"
Министр энергетики Украины заявил о смене руководства «Нафтогаз»
Россияне считают, что Вологодчина – лучшее место для экоотдыха
В Сирии при взрыве самодельной бомбы ранены трое российских военнослужащих
Умерла Шелли Моррисон - актриса из сериала "Коломбо"
Чиновники предложили защитить пенсии россиян от кредиторов
Песков: власти не собираются отменять надбавки для жителей северных регионов
В Кремле сообщили о продолжении работы над статьей УК о преступном сообществе
Столтенберг заявил о необходимости улучшения отношений НАТО и России
В Госдуме прокомментировали запуск газопровода «Сила Сибири»
На гугл-картах нашли «инопланетянина»
Зимы пока не видно: Синоптики обещают потепление в Москве
В Кремле оценили планы Зеленского по обсуждению "возвращения" Крыма
В Госдуме прокомментировали заявление о выигрыше Украины на рынке вооружений
Доцент Соколов, расчленивший аспирантку, планирует написать об этом книгу
Определены регионы с самой тяжёлой ситуацией на рынке труда
Курс евро на Московской бирже превысил 71 рубль
Горбачев снялся в рекламе пиццы из-за нехватки денег
В метро Москвы задержали мужчину, который разбил окно в поезде ногами
В Сети появился тизер последнего фильма о Бонде с Дэниелом Крейгом
Северная Корея в тайне расширила ракетную программу