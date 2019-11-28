Как в сезон простуд получить больничный нового поколения?

О пособиях для семей с детьми

Сколько заплатят при уходе в декрет.

Объясните, пожалуйста, как сейчас рассчитывают размер декретных?

Ольга.

- Пособие по беременности и родам (декретные) равно 100% среднего заработка будущей мамы. Но есть нюансы. На сегодня средний заработок для расчета декретных определяется так:

1) суммируется заработок женщины за два календарных года, предшествующих году ухода в декретный отпуск. Например: если будущая мама идет в декрет в 2020 году, возьмут ее заработки за 2019 и 2018 годы;

2) полученная сумма делится на количество календарных дней в двух годах. Так определяется средний дневной заработок;

3) этот заработок умножается на общее количество дней отпуска по беременности и родам - см. выше.

Законодательство устанавливает максимальный (предельный) размер пособия по беременности и родам. В 2019 году максимальное пособие может составить:

• 301 095,20 руб. за 140 календарных дней декретного отпуска;

• 335 506,08 руб. за 156 дней, то есть при осложненных родах;

• 417 231,92 руб. за 194 дня, то есть при многоплодной беременности.

Подчеркнем: это максимальный размер, а конкретная сумма пособия зависит от заработка будущей мамы.

Если мама в разводе с отцом малыша.

Моя сестра в разводе, с отцом ребенка отношения очень сложные. А для оформления пособия при рождении ребенка нужна справка, подтверждающая, что эти выплаты не получил отец ребенка. Что можно сделать?

Ирина.

- Чтобы получить единовременное пособие при рождении ребенка, достаточно свидетельства о расторжении брака и документа, подтверждающего совместное проживание на территории РФ ребенка с тем родителем, который будет получать пособие (в данном случае - с мамой). Это, как правило, выписка из домовой книги, выданная жилищно-эксплуатационной организацией.

Ждем двойню.

УЗИ показало, что у нас будут двойняшки. На какие пособия мы сможем рассчитывать?

Марина.

- Во-первых, при многоплодной беременности отпуск по беременности и родам продлевается по сравнению со стандартным сроком (140 календарных дней) и составит 194 календарных дня. Соответственно за все эти дни будет начисляться и пособие по беременности и родам. Максимальный размер декретных выплат при рождении двух и более малышей в 2018 году может составить 417 231,92 руб.

- Во-вторых, единовременное пособие при рождении ребенка удваивается.

- В-третьих, пособие по уходу за ребенком до полутора лет, которое равно 40% среднего заработка мамы (или другого члена семьи, находящегося в отпуске по уходу за двумя малышами), также суммируется.

О госуслугах и сервисах для пациентов

Чем поможет электронный бюллетень.

Моей жене в поликлинике предложили выбор: оформлять обычный бумажный больничный или электронный. Подскажите: в чем разница и что дает электронный больничный?

Игорь.

- Электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) узаконен в нашей стране с 1 июля 2017 г. В начале ноября уже был выдан 16-миллионный электронный больничный. Специалисты отмечают такие преимущества ЭЛН:

• его нельзя испортить или потерять;

• снижается вероятность ошибок, в том числе в названии работодателя (в электронный больничный попадают достоверные сведения из базы Фонда соцстраха, где зарегистрированы все российские работодатели);

• врачи тратят меньше времени на оформление бумаг и могут уделить больше внимания пациенту.

При этом для работодателей при переходе на ЭЛН сокращаются расходы на ведение и хранение бумажной отчетности. И еще мы элементарно сохраняем окружающую природу, деревья, отказываясь от бумажных бланков больничных.

Могут ли на работе узнать диагноз.

Если я оформлю электронный больничный, будет ли у работодателя доступ к моим данным, чтобы узнать диагноз?

Елена.

- Из электронного больничного узнать ваш диагноз работодатель не сможет.

Диагноз в ЭЛН проставляется в виде кода, но работодатель доступа к этой информации не имеет. Он видит только причину временной нетрудоспособности: общее заболевание, уход за членом семьи, травма на производстве.

Если лечишься в частной клинике - ЭЛН выдадут?

Я часто обращаюсь за платными медуслугами. В коммерческой клинике электронные больничные оформляют или только в государственных?

Алена.

- И государственные, и ведомственные, и частные медицинские организации имеют равные возможности подключения к системе выдачи электронных больничных. Главное - наличие лицензии на медицинскую деятельность, включая проведение экспертизы временной нетрудоспособности.

О поддержке инвалидов

Не подходит ортопедическая обувь.

Мне по индивидуальной программе реабилитации положена сложная ортопедическая обувь. Та, которую выдают бесплатно, очень неудобная, в ней тяжело ходить. Что делать?

Инна.

- Сложная ортопедическая обувь изготавливается по специальным слепкам, которые снимают с ноги пациента. Прежде чем выдать

обувь, ее примеряют. Если в процессе примерки или ее получения человек понимает, что обувь неудобна, то от нее можно отказаться.

Если человек согласился и взял изделие, то Фонд социального страхования его оплатит. В случае отказа ФСС предъявит установленные санкции к поставщику некачественного товара либо обяжет переделать изделие таким образом, чтобы человеку было удобно, при условии действия контракта с этим поставщиком.

На практике людям с инвалидностью желательно как можно раньше сообщить в отделение Фонда социального страхования по своему месту жительства, что есть проблемы с качеством обуви. Если вы сообщите об этом еще на этапе примерки, то отделение Фонда сразу начнет проводить работу с поставщиком. И вполне возможно, что обувь оперативно переделают еще в рамках существующего контракта.

Вышло из строя кресло-коляска.

- Подскажите, пожалуйста: если человек с инвалидностью получил кресло-коляску и она вышла из строя еще до истечения срока службы, - что делать?

Олег.

- Существует гарантийный срок пользования креслом-коляской и просто срок пользования, или срок службы. Если изделие выходит из строя в рамках гарантийного срока, то по гарантийному талону ремонт выполняет та организация, которая предоставила данное кресло-коляску. Если же дефекты изделия обнаружились по окончании гарантийного срока или данный вид ремонта не является гарантийным, нужно обратиться в региональное отделение Фонда социального страхования по месту жительства с заявлением о проведении медико-технической экспертизы. По ее результатам выносится решение о ремонте данного ТСР либо о его досрочной замене. Все будет зависеть от того, какая поломка.

Спецпроект «Наши права и льготы» подготовлен в рамках государственного контракта на оказание услуг по проведению комплекса мероприятий, направленных на повышение информированности населения по вопросам социального страхования.