Звезды молодеют на уколах красоты: удачный опыт и страшно некрасивые результаты

Недавно 53-летняя Татьяна Овсиенко побывала на одном из ток-шоу. Косметологи на форумах до сих пор обсуждают, что на эфир Татьяна пришла через пару дней после уколов красоты: лицо певицы оставалось одутловатым, а все морщинки были разглажены. После инъекций первое время отеки есть практически у всех. Но если Овсиенко списывает перемены во внешности на правильное питание, то большинство звезд не стесняются походов к косметологам за инъекциями. Результаты могут быть удачными, а иногда доставляют не меньше проблем, чем пластические операции. Оцените результаты звезд.

Так выглядела Татьяна Овсиенко в 2007 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эвелина БЛЕДАНС

50-летняя актриса Эвелина Бледанс регулярно тестирует новейшие косметологические процедуры. Поэтому на лице у актрисы не единой морщинки. Что она только не пробовала! Не изменяет Бледанс только инъекциям гиалуроновой кислоты - два курса в год.

Эвелина говорит, что ее косметолог «владеет шприцем как шпагой, защищая молодость и естественную красоту».

Самая популярная омолаживающая процедура - биоревитализация: инъекции препаратов на основе гиалуроновой кислоты для глубокого увлажнения и питания тканей. Эта процедура должна стимулировать регенеративные процессы : если все проходит удачно, то повышается эластичность и тонус кожи, мелкие морщинки разглаживаются.

Эвелина Бледанс (слева - до, справа - после).Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эвелина делала не только эти уколы, вот как она описывает эффект от еще одних инъекций: «Думаю многие знают про плазмотерапию, но некоторые, как и я, боялись попробовать представляя, что в лицо будут колоть кровяные уколы. Но, теперь я сама увидела как обогащенную тромбоцитами плазму получали из моей крови путем её разделения в центрифуге. В результате происходило удаление из крови эритроцитов (красных кровяных телец) и лейкоцитов, а сохранялось большое число активных тромбоцитов более 90% и факторов роста, участвующих в процессах регенерации кожи. Цель этой процедуры заключается в стимулировании регенерации кожи, а самое для меня главное - в создании ее новых слоев. Кстати, такие инъекции в кожу головы стимулируют рост волос. Но, в это раз я все таки решила сделать «удар» на лицо, шею и декольте, чтобы запустить усиленную выработку коллагена, особенно важную после жаркого лета. Важный комментарий: от набора реагентов и пробирок очень зависит результат!»

Сама Бледанс отмечает, что за свою красоту говорит спасибо не только грамотным косметологам, но и генам.

Елена Яковлева. Фото: globallookpress.com, Лариса КУДРЯВЦЕВА

Елена ЯКОВЛЕВА

Кожа у актрис страдает от частого грима на съемках и в театре, плюс не всем везет с генетикой и возрастные изменения на лицо уже в 40 лет. Так случилось у Елены Яковлевой, поэтому она и сделала блефаропластику. А сейчас актриса поддерживает лицо регулярными инъекциями. Елена Яковлева не стесняется, что регулярно посещает врача-косметолога в клинике: «Я боюсь стареть: это очень неприятно, поэтому делаю уколы для лица». Елена Алексеевна экспериментирует с разными препаратами. 58-летняя актриса пробовала для коррекции носогубных складок филлеры (инъекции, которые используются как наполнитель для коррекции косметических дефектов) на основе гиалуроновой кислоты.

Алена Водонаева. Фото: Мила СТРИЖ, Лариса КУДРЯВЦЕВА

Алена ВОДОНАЕВА

Телеведущая хотела уколоть ботокс из-за того, что на лбу стали появляться небольшие морщинки. Как объяснила 37-летняя Алена Водонаева: без макияжа она выглядит нормально, но из-за слоя телевизионного грима морщины становятся заметнее. Именно из-за грима на лбу стали появляться заломы. Косметолог отговорил Алену от ботокса. В итоге Водонаева ограничилась облегченным вариантом - препаратом диспорт: он также блокирует способность мышц к сокращению, расслабляя и разглаживая их. Внешне это выглядит как выровнявшаяся кожа.

Алена делилась впечатлениями сразу после инъекций: «Мне сейчас нужно несколько часов хмурить лоб, чтобы диспорт там «ушатался». Как я поняла, диспорт - это облегченный вариант ботокса, но врач сказала, что мои «грядочки» схватятся».

Анна Хилькевич.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Анна ХИЛЬКЕВИЧ

Сейчас актрисе 33 года и теперь она знает: «Если постоянно, каждый день делать упражнения для укрепления лицевых мышц, то могут не понадобиться инъекции ботокса или филлеров». Хилькевич делает у косметолога различные процедуры, но от инъекций отказалась из-за неудачного опыта.

Анна не скрывает, что колола ботокс с 25 лет, чтобы убирать морщины на лбу - они образовывались из-за подвижной мимики. А однажды Хилькевич согласилась на инъекции возле внешних уголков век и под глаза, чтобы убрать «паутинку морщинок» и снизить напряжение мышц. «Первые три дня я ходила с перекошенным лицом, это как раз нормально: потом, когда отек спал - улыбка была наигранной, взгляд стал злой...» - Анна обратилась к врачу, чтобы вывести препарат. На это ушло много времени и сил, актрисе кололи лекарство, которое прописывают людям с параличом мышц.

Был у Хилькевич еще один отрицательный опыт - она делал инъекции у косметолога на дому, после чего на месте уколов образовались воспаленные прыщи. Позже выяснилось, что молодой женщине вкололи препарат для женщин старше 45 лет, и ее кожа начала его отторгать.

Сейчас Анна Хилькевич избавилась от всех последствий инъекций и ни за что к ним не вернется.

КСТАТИ

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