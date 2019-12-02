«Президентские состязания»: как увлечь школьников спортом?

«Президентские состязания» - одни из самых массовых школьных соревнований. История появления спортивно-оздоровительной программы «Президентские состязания» восходит к середине 80-х годов. В то время посол СССР в Республике Куба Константин Катушев обратился к одному из советских специалистов спорта на острове с просьбой помочь советским ребятам адаптироваться к условиям повышенной влажности. Наиболее эффективным оказался вариант спортивно-оздоровительной программы, который и стал прототипом «Президентских состязаний». Сегодня в «Президентских состязаниях» только в Москве принимают участие порядка 850 тысяч ребят. И эти соревнования, по мнению специалистов, один из способов увлечь ребенка спортом.

Стать частью команды

В положении о «Президентских состязаниях» цель сформулирована предельно ясно: укрепление здоровья, вовлечение детей в систематические занятия физической культурой и спортом, развитие гармонично развитой личности и выявление талантливых детей. Поэтому и программа очень разнообразна: в ее обязательную часть входят спортивное многоборье (бег, подтягивание, отжимание, упражнения на пресс, прыжки в длину); творческий конкурс, представляющий из себя музыкально-художественную «визитку»; теоретический конкурс – викторина о развитии спорта и олимпийского движения и эстафетный бег. Среди дополнительных испытаний, которые команды могут выбрать по желанию, бадминтон, баскетбол 3х3, мини-футбол плавание, самбо, шахматы.

Особенность состязаний в том, что это командное соревнование, а команда - это обычный класс. В одном классе абсолютно разные ребята, но приходя в команду, каждый из них решает и личную, и общую цель. Для первых – это укрепление воли, для вторых – стремление стать чемпионом, для третьих – желание стать сильнее и выносливее. И всем приходится учиться взаимодействию, каждый понимает, что остальные без него не добьются цели. Условия соревнований дают возможность проявить самые разные таланты.

Ученица 9 «К» «Школы Марьино» Софья Муравьева - из команды победителей Москвы прошлого года. «Несмотря на огромную конкуренцию, на то, что было непросто, мы получили от соревнований только позитивные эмоции, завели много друзей, стали настоящей спортивной командой, это помогло нам победить», - говорит она.

Виктор Рядинский - судья Всероссийской категории, отличник физической культуры и мастер спорта среди ветеранов по лёгкой атлетике, три года был главным судьей состязаний на городском уровне. Он считает, что такие многогранные соревнования не просто полезны, они необходимы. «На «Президентских состязаниях» достаточно большая конкуренция за первенство, ведь они входят в рейтинг школ по спортивно-массовой работе -это показатель развития спорта в каждом регионе и дело чести для каждого школьника. Для того, чтобы занять призовые места, необходимо много трудиться. Соответственно, наиболее успешными участниками становятся ребята, работавшие больше остальных. Дети вовлечены в процесс подготовки, мотивированы добиться высоких результатов. Это, пожалуй, самый эффективный способ взрастить спортивное и здоровое поколение», - говорит Виктор Рядинский.

Спорт - это позитив

Елена Новикова более 20 лет работала тренером по плаванию, а затем занялась организацией различных спортивных соревнований, фестивалей и других масштабных мероприятий. Среди них и «Президентские состязания».

-Президентские состязания проводятся очень давно, что изменилось?

-Более 20 лет эти старты проводятся в России, и мы видим не только профессиональное судейство, высокий уровень организации и подготовки ребят. Спортивные и творческие способности школьников значительно выросли, причём речь идёт о всех регионах России. Хочется отметить атмосферу, которая царит на этих соревнованиях. Сплоченность команд, новые встречи и знакомства, живые эмоции. Каждый раз поражает то, с каким вниманием и трепетом команды привозят свои национальные костюмы, раскрывают свои таланты в творческом конкурсе.

-В чем польза подобных мероприятий?

-Массовые спортивные мероприятия - это развитие физической активности ребёнка. «Президентские состязания» помогают укрепить здоровье детей, сформировать привычку вести здоровый образ жизни. Ребята собираются вместе и устаивают огромный спортивный праздник. По всей стране – это миллионы детей. Живое общение играет огромную роль, конечно. В период подготовки с ребятами работают тренеры, педагоги. Дети соревнуются друг с другом, дух соперничества заставляет их становиться сильнее, крепче. У них много положительных эмоций – и это важно, потому что формируется положительное восприятие спорта.

- И позитивные эмоции позволяют привлечь в спорт?

- Привлечь и увлечь спортом. Организация спортивных фестивалей с привлечением известных спортсменов и яркие выступления творческих коллективов из года в год привлекают все больше детей и взрослых. Спорт - это не только «быстрее, выше, сильнее». Это образ жизни, который прививается с раннего детства и помогает добиться успеха в самых разных областях жизни. Если объяснить это детям, причём объяснить доступным и понятным языком, то результат не заставит себя долго ждать. Ребята, которые участвуют в «Президентских состязаниях», мотивированы на достижение высоких результатов, так что можно смело сказать: они увлечены спортом.