2019-12-02T18:20:24+03:00
Политика

Медведев пообещал, что дороги в России станут качественнее

До 2024 года на развитие транспортной инфраструктуры направят 7 триллионов рублей
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время встречи с вице-премьерами в резиденции "Горки". Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАССПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время встречи с вице-премьерами в резиденции "Горки". Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
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Премьер Дмитрий Медведев утвердил методику расчета эффективности дорожных проектов. Об этом он сообщил в понедельник, 2 декабря, на совещании со своими заместителями.

- Страна у нас большая, транспортная инфраструктура критически важна. Нужно реконструировать существующие магистрали и строить новые. Заниматься тоннелями, мостами, расширять сеть железнодорожных перевозок, модернизировать все транспортные узлы: аэропорты, вокзалы, автовокзалы. Сама методика устанавливает формулу, которая позволит определять качественные показатели при оценке проектов, - рассказал Медведев.

До 2024 года на развитие транспортной инфраструктуры будет направлено 7 триллионов рублей. Из них более 3 триллионов рублей из казны. Разработанная правительством методика должна дать гарантию, что деньги на дорожное строительство расходуются эффективно.

Еще один подписанный Медведевым документ касается развития санаториев в России. Правительство разработало план мероприятий по их восстановлению.

- Сегодня многие санатории требуют капитального ремонта, необходимо их обеспечить новейшим оборудованием, привлечь специалистов. От модернизации этой инфраструктуры зависит и будущее курортов. Туда нужно привлекать как можно больше туристов, а туристы требуют инвестиций. И это должно сопровождаться новыми рабочими местами, а сервис должен быть качественным и современным, - перечислил задачи Медведев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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