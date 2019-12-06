Банк для пенсионера

Сегодня пенсионеры становятся активными пользователями банковских услуг, а кредитные организации не устают говорить об их осторожном отношении к финансам. Как правильно выбрать банк для зачисления пенсии, чтобы получать максимальный доход? И с помощью чего можно защититься от финансовых мошенников?

ВСЕ УСЛУГИ В ОДНОМ МЕСТЕ

Как подсчитали в Росстате, в 2005 году в стране лишь каждый пятый был пенсионером, а теперь - каждый четвертый. По данным ПФР, пособие по старости от государства получают почти 40 млн человек. Ежегодно на выплаты страховых пенсий власти тратят 7 триллионов рублей. Гигантская сумма, которая до недавнего времени проходила лишь через почту и крупнейший госбанк.

Сегодня банки вступили в настоящую борьбу за таких вкладчиков и заемщиков. И предлагают крайне заманчивые условия, которыми грех не воспользоваться. Тем более что получать пенсию можно через любой российский банк.

Клиенту, особенно пенсионеру, удобнее получать все услуги в одном месте: держать пенсию на карте, рассчитываться пластиком за продукты в магазине, платить за услуги ЖКХ без комиссии и получать процент на остаток, не открывая дополнительных счетов и депозитов.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Как перевести пенсию в другой банк

1. Обратиться в офис банка, получить пенсионную карту и ее реквизиты.

2. Подать заявление в Пенсионный фонд РФ:

- через отделение ПФР по месту жительства;

- через ближайший МФЦ;

- через портал www.gosuslugi.ru или сайт ПФР РФ www.pfrf.ru (если у вас есть подтвержденная учетная запись).

P.S. Последний способ - самый удобный. На сайте www.pfrf.ru нужно зайти в «Личный кабинет гражданина» и в разделе «Пенсии», в графе «Подать заявление», выбрать пункт «О доставке пенсии».

КАРТА - ЭТО ВЫГОДНО

Банковская карта - это ключ к пенсионному счету. Доля безналичных платежей в стране растет. По данным ЦБ, она уже достигает свыше 60%. Привыкает расплачиваться картами в магазинах и старшее поколение. Тем более что это гораздо выгоднее, чем хранить их наличными. Способов получения дополнительного дохода несколько. Давайте разберем основные.

1. Кэшбэк, или отсроченная скидка

Это самый популярный инструмент на банковском рынке. Механизм работает просто. Вы расплачиваетесь картой, а в конце месяца банк начисляет проценты от потраченной вами суммы. Вы можете получать доход, условную надбавку к пенсии, совершая привычные покупки. При этом банки, как правило, дают клиентам возможность выбрать категории товаров для начисления повышенного кэшбэка.

2. Проценты на остаток

Помимо кэшбэка, банки предлагают также начисление процентов на остаток, находящийся на карте. Доход клиента в этом случае сопоставим с процентами по вкладам. Но в отличие от депозита, деньги с накопительного счета можно снимать без потери дохода. Можно держать на карте постоянный остаток для получения процента, а остальную сумму использовать для покупок с кэшбэком.

По словам Натальи Волошиной, директора департамента расчетных и сберегательных продуктов банка ПСБ, по «Пенсионной карте» банка можно получить 5% годовых на остаток средств на счете, а также вернуть в качестве кэшбэка 3% при оплате картой в аптеках и на АЗС.

3. Оплата ЖКХ без комиссии

Есть платежи, которые нам нужно проводить ежемесячно. Например, за коммунальные услуги. Каждый раз платить за них комиссию выходит накладно. Тем более что во многих банках она составляет от 1 до 3% от суммы. Специально для пенсионеров некоторые крупные банки эту комиссию отменили. Но, как правило, условие действует только для тех клиентов, которые получают пенсию через этот банк.

КСТАТИ

Плюсы Пенсионной карты ПСБ

- Возможность получить карту за один визит

- Годовое обслуживание - бесплатно

- Оплата ЖКХ без комиссии

- Доход 5% годовых на остаток по карте свыше 3000 рублей

- Кэшбэк 3% в аптеках и на АЗС

Кто может получить карту:

- Люди, достигшие предпенсионного возраста (женщины - 54 лет, мужчины - 59 лет), и старше.

- Те, кто предъявил в офисе банка пенсионное удостоверение или справку о назначении пенсии ПФР.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить деньги на банковской карте значительно надежнее, чем держать их дома: не важно, под подушкой или в сейфе. Тем не менее клиентам, особенно пожилым, тоже нужно быть начеку. Точно так же, как нельзя оставлять бумажник на видном месте, не стоит лишний раз «светить» свою карту как в онлайне, так и в офлайне.

По словам банкиров, чаще всего причина потери денег кроется в халатности самих клиентов. Кто-то записывает ПИН-код на самой карте или хранит его в кошельке. Кто-то оставляет данные о карте на различных непроверенных ресурсах. А кто-то снимает деньги в банкоматах, которые стоят в неохраняемых местах. В результате мошенники получают доступ к конфиденциальной информации. И тогда человеку очень сложно доказать, что деньги снял кто-то другой. Поэтому при использовании пластиковой карты нужно соблюдать определенную осмотрительность.

Один из самых распространенных способов мошенничества сегодня - это звонок из якобы «службы безопасности банка». Жулики начинают примерно так: «Мы заметили подозрительную активность на вашем счете. Вы точно переводили 3500 рублей Лебедеву К. А. в Новокузнецк? Если нет, надо срочно заблокировать карту. Она у вас с собой?»

Дальше мошенник, который выдает себя за сотрудника банка, просит назвать номер карты и другие данные. Например, начинает так: «Первые четыре цифры вашей карты такие: 5438. Все верно? В целях безопасности вы должны сами назвать оставшиеся 12 цифр. А я сверю их с теми, что есть у нас в базе». Якобы это нужно для проверки и идентификации личности. А потом (опять же в целях безопасности) просит назвать три цифры на обороте карты или цифры из присланной СМС. После этого с деньгами можно попрощаться.

Как защититься от этого вида мошенничества? Стоит помнить, что настоящий банковский сотрудник при самостоятельном звонке никогда не будет запрашивать у вас полный номер вашей карты и логин-пароль интернет-банка и мобильного приложения. Такие данные могут выведывать только мошенники.

Если вам поступил такой подозрительный звонок, лучше не продолжать общение, просто сбросьте звонок и позвоните в ваш банк самостоятельно по номеру, который указан на вашей карте. И поговорите с реальной службой поддержки банка.

СОВЕТЫ «КП»

Семь способов обезопасить «карточные» деньги

- Запомните PIN-код от карты. Никому его не сообщайте.

- Запомните кодовое слово. Его необходимо называть при обслуживании в контакт-центре. Никому это слово тоже не говорите.

- Если потеряли карту или подозреваете, что ею может воспользоваться кто-то другой, заблокируйте карту. Это можно сделать через мобильное приложение или контакт-центр банка (лучше заранее записать в телефон).

- Подключите услугу СМС-информирования. Стоит она недорого (50 - 70 рублей в месяц). Зато вы будете всегда в курсе, что происходит с вашими деньгами. Ни одна операция не пройдет незамеченной.

- При оплате через интернет пользуйтесь проверенными сайтами. А также обращайте внимание на строку браузера. Она должна начинаться так: https://, где «s» обозначает, что ваши данные будут передаваться по защищенному каналу связи.

- Не размещайте в открытом доступе фото вашей карты. И тем более фото оборотной стороны. Никому не говорите трехзначный код, указанный на ней. Он нужен для совершения операций в интернете.

- Никому не сообщайте СМС-код, который приходит на ваш телефон при подтверждении той или иной операции. Этим часто пользуются мошенники. Сотрудники настоящего колл-центра никогда не будут выяснять эту информацию.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Может ли военный пенсионер перевести пенсию в другой банк?

Пенсионное обеспечение военнослужащих осуществляет Министерство обороны. Раньше пенсии военным доставлял только Сбербанк. Теперь же список уполномоченных кредитных организаций расширился - до шести. В их числе ПСБ банк. Он же предлагает и наиболее выгодные условия для военных пенсионеров.

Преимущества Карты для пенсионеров силовых структур и ветеранов военных действий:

- Возможность получить карту за один визит

- Годовое обслуживание - бесплатно

- Оплата ЖКХ без комиссии

- Доход 5% годовых на остаток свыше 3000 рублей

- Кэшбэк 3% в аптеках и на АЗС

- Бесплатное снятие наличных в любом банкомате страны до 50 000 рублей в месяц

Кто может ее получить:

- Граждане, имеющие пенсионное удостоверение соответствующего силового ведомства.

- Граждане, имеющие удостоверение ветерана боевых действий.

- Военнослужащие в возрасте 35 лет и старше, предъявившие в офисе банка действующее удостоверение личности военнослужащего или служебное удостоверение иного силового ведомства.