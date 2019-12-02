Александр Осипов, губернатор Забайкальского края: В катастрофе под Сретенском погибли 19 человек. Делаем все возможное, чтобы подобное никогда не повторилось

В воскресенье, 1 декабря, в Сретенском районе Забайкальского края произошла страшная авария - автобус с пассажирами на полном ходу слетел с моста. В результате этого ДТП погибли 19 человек, в том числе водитель и два малолетних ребенка, еще 22 получили травмы разной степени тяжести. Понедельник, 2 декабря, объявлен в Забайкалье днём траура. Мы связались по телефону с главой региона...

- Александр Михайлович, прежде всего - как в прошлом забайкалец (а я прожил в Чите более 5 лет и после этого много раз у вас бывал) - прошу передать мои соболезнования и сочувствие семьям погибших и пострадавших...

- Спасибо. Им очень нужны сейчас сочувствие и поддержка.

- Я в курсе, что вы уже побывали и на месте катастрофы, и в больницах..

- Да... Все, кто выжил, были оперативно доставлены в больницы.

Тела погибших отправлены в Сретенск. Тело военнослужащего, который оказался среди погибших, будет доставлено в другое место - по назначению.

- Какая помощь оказывается пострадавшим?

- Все они сейчас под наблюдением врачей. Местные доктора провели консультации с ведущими специалистами страны из московского института им. Бурденко - с помощью телевизионной связи. Необходимое медицинское оборудование, лекарства у нас есть.

11 человек из 22-х пострадавших уже перевезли в краевой центр. Когда состояние остальных стабилизируется и можно будет их транспортировать, всех перевезем в краевые больницы.

Принимаем решение о том, как поддержать семьи, которые потеряли близких людей. Обязательно поможем с организацией похорон.

Уже определен размер денежной компенсации родственникам погибших и семьям, пострадавшим в этой катастрофе.

Трагедия произошла на трассе Сретенск – Чита в 60 километрах от райцентра днем 1 декабря. ДТП с автобусом под Читой 1 декабря унесло жизни 19 человек.

Тем, кто потерял близких, выплатят миллион рублей, тем, кто получил тяжкие повреждения - выделят по 400 тысяч, кто получил травмы средней степени тяжести - по 200 тысяч рублей.

- А как с расследованием этой ужасной аварии?

- Дело уже возбуждено, расследованием занимается Следственный комитет. Устанавливаются обстоятельства происшедшего, опрашиваются свидетели и пострадавшие, проводятся необходимые экспертизы.

Параллельно проверяется весь автотранспорт, который перевозит пассажиров, а также - условия предоставления лицензий на перевозку людей по всем маршрутам.

- Как взаимодействуете с федеральными органами власти? Насколько мне известно, ситуацию контролирует лично председатель правительства Дмитрий Медведев.

- Вице-премьер Татьяна Голикова проводила с нами совещание по телефону. Интересовалась, какая нам нужна помощь, в чем необходима поддержка.

К нам в Забайкалье направлена из Москвы группа психологов для оказания помощи семьям погибших и пострадавших. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин связался с нами , мы с ним рассматривали вопросы оказания социальной поддержки пострадавшим. С Константином Чуйченко, руководителем аппарата правительства РФ, обсудили организационные вопросы.

На место происшествия срочно прибыли главный транспортный инспектор Российской Федерации Виктор Басаргин и начальник Главного управления ГИБДД страны Михаил Черников.

Мы провели совместное совещание, на котором рассмотрели состояние наших дорог, мостов, обсудили, как выполняются правила их эксплуатации, как оснащены организации, отвечающие за их состояние.

Говорили и о повышении дисциплины водителей, об улучшении организации автомобильного пассажирского сообщения на территории края.

- Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для того, чтобы подобная трагедия не повторилась?

- Территория Забайкальского края – это 430 тысяч квадратных километров. А это - большие пробеги, на которых водители позволяют себе нарушать скоростной режим. Надо думать, какими мерами повышать безопасность на дорогах.

И ещё мне хотелось бы обратиться к работникам СМИ, к журналистам. Я понимаю, что вам необходимо оперативно и в полном объёме освещать подобные происшествия. Но очень большая к вам просьба - не давайте повода для распространения слухов, сплетен, гаданий. И - не стоит также тиражировать непроверенные данные. Лучше - проявить максимальную деликатность в описании подробностей – пощадить чувства родных и близких, которые и так сильно переживают, а разные слухи только множат их страдания.

Я знаю, что вашей газете присуща взвешенность, сдержанность в освещении событий, в том числе и ЧП, и в оценках. Хотелось бы, чтобы и другие журналисты были объективны.

И всем - огромное спасибо за соболезнования, сочувствие и человеческую поддержку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/747113" frameborder="0"></iframe> Автобус с людьми опрокинулся в Забайкалье.В Забайкалье слетел с трассы туристический автобус. Есть погибшие и пострадавшие

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